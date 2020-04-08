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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 917918919920>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 180
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
38
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Щось у вас якісь ілюзії про загальноземельні перспективи ...
Нічого по суті не міняється . Ну - змінюються власники чогось . І що ? Щоб реально зменшилося на якусь відчутну кількість населення Землі - з майже 8 млрд - якої пандемії треба ? Навіть 2 світова по суті зменшила кількість населення Землі зовсім на небагато ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

denstuch написав:
  Faceless написав:Да материалов полно. Что ни эпидемия - все бежали причащаться и кресты лизать, почитайте о любом бедствии в средние века, везде один алгоритм

Так ссылку можно? Хотя бы одну если так полно.
Я не нашел ни одной.
https://medconfer.com/node/1759
http://ec-dejavu.ru/p/Plague.html

Религиозные приоритеты при уходе за больными чумой. Особаяситуация чумной эпидемии сделала насущным вопрос ухода за больными. В этой сфере также доминировали религиозные установки. На первый взгляд удивляет тот факт, что за исключением единичных случаеввласти не принимали систематических мер для изоляции жертв чумы с целью остановить ее распространение. История госпиталей в позднее средневековье — это отнюдь не история инноваций и прогресса, как обэтом часто писали в работах по истории медицины. Нередко вообще ничего не делалось для изоляции больных или ухода за ними. Объяснение этому следует искать прежде всего в том, что карантинные учреждения требовали больших затрат и, как считалось, наносили ущерб городскому хозяйству. Однако важнее в отказе от систематического отделения больных от здоровых были религиозные соображения. В уставах многих госпиталей, созданных для ухода за больными, бедными и нуждающимися, говорилось, что вновь прибывшие должны преждевсего исповедаться, затем причаститься. И только после этого наступала очередь телесных потребностей, ибо спасение души было важнее,нежели забота о выживании телесном. Это в полной мере относилось и к больным чумой. Врачам предписывалось обращаться с зараженными чумой так же, как и с другими больными
...
Чума воспринималась как выражение гнева небесного; из этогоследовало, что спасение и исцеление для каждого человека и всего общества нужно искать прежде всего в традиционных формах благочестия - молитвах, мессах и религиозных процессиях.


http://www.supotnitskiy.ru/book/book3-5.htm

Архиепископ Йоркский Зуш написал своему заместителю, приказывая в каждом приходе дважды в неделю провести процессии и литании, «чтобы остановить эпидемию и инфекцию». Ибо только молитвой, провозгласил он, можно отвести бич Господень. Но хотя епископ Батский и Уэльский, тоже напуганный, приказал также проводить Крестные ходы и сборища во всех церквах, чтобы «защитить людей от эпидемии

Обезумевшие от ужаса псковитяне послали послов в Новгород к епископу Василию с просьбой приехать к ним и умолить разгневанного ими Бога. Епископ явился, обошел город с крестным ходом и затем направился домой, но по дороге умер от чумы. Новгородцы устроили своему владыке пышные похороны, выставили тело его в соборе Софии, куда явились толпы народа прощаться с умершим. Через короткое время в Новгороде вспыхнул такая же ужасная эпидемия чумы, как и в Пскове, возникшая, как тогда считали, от соприкосновения массы людей с трупом епископа.

Учитывая общую высокую религиозность тех времен, несложно сделать выводы о том, что церковь была местом скопления и больных и здоровых, а причащение больных вкупе с полным отсутсвием стерильности - фактически заражало всех.

И из свежего:
https://www.who.int/ru/news-room/featur ... ng-illness

Работники здравоохранения постарались как можно точнее выяснить у Ракоту и его семьи, какие места он посещал в течение недели до госпитализации. Выяснилось, что он в основном оставался дома, но навещал родственников. Он также ходил в церковь на церемонию исцеления, надеясь, что это облегчит его симптомы.

А ведь это типичное поведение верующего
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:58

  Diman написав:
  adeges написав:https://apteka911.com.ua/shop/maska-meditsinskaya-3-h-sloynaya-na-rezinkah-stepen-zaschityi-ffp2-nr-1-sht-p133459?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=28645_apr2020_08_yakisna-maska&utm_content=783868379

ффп2: ни стыда, ни совести
там еще и коменты явно проплаченые

уже написал в комменты, но там премодерация.
присоединяйтесь.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:59

  Starikan написав:Я не спец, но вроде те коронавирусы не поражали целенаправленно именно легкие


В принципе Вы правы.

Ради интереса всё-таки снял с полки запыленный талмуд - Инфекционные болезни.
Про 10 % чуть промахнулся.

"Частота ОРЗ, вызванных коронавирусами, составляет от 4,2 до 9,4 %, в зависимости от популяции. При этом обычно поражаются верхние дыхательные пути. Однако у людей с отягощенным преморбидным фоном возможно вовлечение в патологический процесс бронхов и лёгких. Помимо органов дыхания коронавирусы могут вызывать поражение желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы." (C)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Borys Filatov
3 ч. ·
Уважаемые священнослужители.
Меня тут пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома.
Но у меня нет слов.
Есть одни выражения.
...
1. Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля.
Я так понял, что некоторые не услышали.
2. Тогда ещё раз.
Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема.
Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим.
Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию.
...
Мы же с вами не ругались все эти годы, правда?
Но если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь.
Я вас честно предупреждаю.
И не поможет вам никто.
Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог.
...
И, да, передайте этому кретину с «Тополя» , чьё фото на Вербное Воскресенье обошло все СМИ, пусть уже готовится.
:D
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:20

  freeze написав:Помимо органов дыхания коронавирусы могут вызывать поражение желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы

Эти версии выйдут попозже :)
Хотя уже пробуют вбрасывать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:25

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Помимо органов дыхания коронавирусы могут вызывать поражение желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы

Эти версии выйдут попозже :)
Хотя уже пробуют вбрасывать
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:26

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Помимо органов дыхания коронавирусы могут вызывать поражение желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы

Эти версии выйдут попозже :)
Хотя уже пробуют вбрасывать

Прошивка)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:28

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Помимо органов дыхания коронавирусы могут вызывать поражение желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы

Эти версии выйдут попозже :)
Хотя уже пробуют вбрасывать


Это из книги 20 летней давности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Украинские полярники отправились на единственный континент без коронавируса
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/14/7247826/
Засекаем время, или ввиду мороза может и пронесет. Стремно только тем кто вернется на большую землю закончив смену.
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