Додано: Вів 14 кві, 2020 13:56

denstuch написав: Faceless написав: Да материалов полно. Что ни эпидемия - все бежали причащаться и кресты лизать, почитайте о любом бедствии в средние века, везде один алгоритм Да материалов полно. Что ни эпидемия - все бежали причащаться и кресты лизать, почитайте о любом бедствии в средние века, везде один алгоритм

Так ссылку можно? Хотя бы одну если так полно.

Я не нашел ни одной. Так ссылку можно? Хотя бы одну если так полно.Я не нашел ни одной.

https://medconfer.com/node/1759Религиозные приоритеты при уходе за больными чумой. Особаяситуация чумной эпидемии сделала насущным вопрос ухода за больными. В этой сфере также доминировали религиозные установки. На первый взгляд удивляет тот факт, что за исключением единичных случаеввласти не принимали систематических мер для изоляции жертв чумы с целью остановить ее распространение. История госпиталей в позднее средневековье — это отнюдь не история инноваций и прогресса, как обэтом часто писали в работах по истории медицины. Нередко вообще ничего не делалось для изоляции больных или ухода за ними. Объяснение этому следует искать прежде всего в том, что карантинные учреждения требовали больших затрат и, как считалось, наносили ущерб городскому хозяйству. Однако важнее в отказе от систематического отделения больных от здоровых были религиозные соображения. В уставах многих госпиталей, созданных для ухода за больными, бедными и нуждающимися, говорилось, что вновь прибывшие должны преждевсего исповедаться, затем причаститься. И только после этого наступала очередь телесных потребностей, ибо спасение души было важнее,нежели забота о выживании телесном. Это в полной мере относилось и к больным чумой. Врачам предписывалось обращаться с зараженными чумой так же, как и с другими больными...Чума воспринималась как выражение гнева небесного; из этогоследовало, что спасение и исцеление для каждого человека и всего общества нужно искать прежде всего в традиционных формах благочестия - молитвах, мессах и религиозных процессиях.Архиепископ Йоркский Зуш написал своему заместителю, приказывая в каждом приходе дважды в неделю провести процессии и литании, «чтобы остановить эпидемию и инфекцию». Ибо только молитвой, провозгласил он, можно отвести бич Господень. Но хотя епископ Батский и Уэльский, тоже напуганный, приказал также проводить Крестные ходы и сборища во всех церквах, чтобы «защитить людей от эпидемииОбезумевшие от ужаса псковитяне послали послов в Новгород к епископу Василию с просьбой приехать к ним и умолить разгневанного ими Бога. Епископ явился, обошел город с крестным ходом и затем направился домой, но по дороге умер от чумы. Новгородцы устроили своему владыке пышные похороны, выставили тело его в соборе Софии, куда явились толпы народа прощаться с умершим. Через короткое время в Новгороде вспыхнул такая же ужасная эпидемия чумы, как и в Пскове, возникшая, как тогда считали, от соприкосновения массы людей с трупом епископа.Учитывая общую высокую религиозность тех времен, несложно сделать выводы о том, что церковь была местом скопления и больных и здоровых, а причащение больных вкупе с полным отсутсвием стерильности - фактически заражало всех.И из свежего:Работники здравоохранения постарались как можно точнее выяснить у Ракоту и его семьи, какие места он посещал в течение недели до госпитализации. Выяснилось, что он в основном оставался дома, но навещал родственников. Он также ходил в церковь на церемонию исцеления, надеясь, что это облегчит его симптомы.А ведь это типичное поведение верующего