Щось у вас якісь ілюзії про загальноземельні перспективи ... Нічого по суті не міняється . Ну - змінюються власники чогось . І що ? Щоб реально зменшилося на якусь відчутну кількість населення Землі - з майже 8 млрд - якої пандемії треба ? Навіть 2 світова по суті зменшила кількість населення Землі зовсім на небагато ...
Религиозные приоритеты при уходе за больными чумой. Особаяситуация чумной эпидемии сделала насущным вопрос ухода за больными. В этой сфере также доминировали религиозные установки. На первый взгляд удивляет тот факт, что за исключением единичных случаеввласти не принимали систематических мер для изоляции жертв чумы с целью остановить ее распространение. История госпиталей в позднее средневековье — это отнюдь не история инноваций и прогресса, как обэтом часто писали в работах по истории медицины. Нередко вообще ничего не делалось для изоляции больных или ухода за ними. Объяснение этому следует искать прежде всего в том, что карантинные учреждения требовали больших затрат и, как считалось, наносили ущерб городскому хозяйству. Однако важнее в отказе от систематического отделения больных от здоровых были религиозные соображения. В уставах многих госпиталей, созданных для ухода за больными, бедными и нуждающимися, говорилось, что вновь прибывшие должны преждевсего исповедаться, затем причаститься. И только после этого наступала очередь телесных потребностей, ибо спасение души было важнее,нежели забота о выживании телесном. Это в полной мере относилось и к больным чумой. Врачам предписывалось обращаться с зараженными чумой так же, как и с другими больными ... Чума воспринималась как выражение гнева небесного; из этогоследовало, что спасение и исцеление для каждого человека и всего общества нужно искать прежде всего в традиционных формах благочестия - молитвах, мессах и религиозных процессиях.
Архиепископ Йоркский Зуш написал своему заместителю, приказывая в каждом приходе дважды в неделю провести процессии и литании, «чтобы остановить эпидемию и инфекцию». Ибо только молитвой, провозгласил он, можно отвести бич Господень. Но хотя епископ Батский и Уэльский, тоже напуганный, приказал также проводить Крестные ходы и сборища во всех церквах, чтобы «защитить людей от эпидемии
Обезумевшие от ужаса псковитяне послали послов в Новгород к епископу Василию с просьбой приехать к ним и умолить разгневанного ими Бога. Епископ явился, обошел город с крестным ходом и затем направился домой, но по дороге умер от чумы. Новгородцы устроили своему владыке пышные похороны, выставили тело его в соборе Софии, куда явились толпы народа прощаться с умершим. Через короткое время в Новгороде вспыхнул такая же ужасная эпидемия чумы, как и в Пскове, возникшая, как тогда считали, от соприкосновения массы людей с трупом епископа.
Учитывая общую высокую религиозность тех времен, несложно сделать выводы о том, что церковь была местом скопления и больных и здоровых, а причащение больных вкупе с полным отсутсвием стерильности - фактически заражало всех.
Работники здравоохранения постарались как можно точнее выяснить у Ракоту и его семьи, какие места он посещал в течение недели до госпитализации. Выяснилось, что он в основном оставался дома, но навещал родственников. Он также ходил в церковь на церемонию исцеления, надеясь, что это облегчит его симптомы.
Starikan написав:Я не спец, но вроде те коронавирусы не поражали целенаправленно именно легкие
В принципе Вы правы.
Ради интереса всё-таки снял с полки запыленный талмуд - Инфекционные болезни. Про 10 % чуть промахнулся.
"Частота ОРЗ, вызванных коронавирусами, составляет от 4,2 до 9,4 %, в зависимости от популяции. При этом обычно поражаются верхние дыхательные пути. Однако у людей с отягощенным преморбидным фоном возможно вовлечение в патологический процесс бронхов и лёгких. Помимо органов дыхания коронавирусы могут вызывать поражение желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы." (C)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Borys Filatov 3 ч. · Уважаемые священнослужители. Меня тут пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома. Но у меня нет слов. Есть одни выражения. ... 1. Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали. 2. Тогда ещё раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию. ... Мы же с вами не ругались все эти годы, правда? Но если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь. Я вас честно предупреждаю. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог. ... И, да, передайте этому кретину с «Тополя» , чьё фото на Вербное Воскресенье обошло все СМИ, пусть уже готовится.