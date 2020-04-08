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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:30
wild.tomcat
1. Ксенофобия не равно антисемитизм. Почитайте определения.
2. Обвинение "цілеспрямована диверсія" слишком серьёзно, чтобы просто высказывать его "на мій погляд". Или надо это хотя бы оговаривать.
3. Не следил за нарушениями карантинного режима, но, думаю, что такие нарушения были и в др. церквах. "Допис про порушення" в общем по теме, но призывы против конкретных церквей и людей, их посещающих, с объявлением их москалями, явно лишнее.
4. За Черновцы прошу прощения - моя ошибка. Где-то посмотрел, показало - ПЦУ. Виноват.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33
adeges написав:
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ффп2: ни стыда, ни совести
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:37
Starikan написав: ЛАД написав:
Не единственная болезнь, при которой помещают в отдельный бокс.
Но Вы помянули коммунистов и одиночки. Это с короной никак не связано.
А у человека, возможно, клаустрофобия
.
Судя по неадекватной реакции - наверняка.
не факт, клаустрофобії необовязково чекати дві доби, щоб проявити себе на третю. вона або є і відразу або її немає. а от зі стабільністю психіки є явні проблеми і над цим слід задуматися, як же ж далі, якщо лише 3 дні в боксі, при чому з доступним звязком з зовнішнім світом, призвели до такого. і це при тому що людині, судячи з її дописів, років 30-. це звісно справа її особиста, так, роздуми... сорі, може якщо раптом образив.
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