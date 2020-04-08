RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 917918919920

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 180
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
38
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:30

wild.tomcat
1. Ксенофобия не равно антисемитизм. Почитайте определения.
2. Обвинение "цілеспрямована диверсія" слишком серьёзно, чтобы просто высказывать его "на мій погляд". Или надо это хотя бы оговаривать.
3. Не следил за нарушениями карантинного режима, но, думаю, что такие нарушения были и в др. церквах. "Допис про порушення" в общем по теме, но призывы против конкретных церквей и людей, их посещающих, с объявлением их москалями, явно лишнее.
4. За Черновцы прошу прощения - моя ошибка. Где-то посмотрел, показало - ПЦУ. Виноват.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16077
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4417 раз.
Подякували: 4094 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33

  adeges написав:https://apteka911.com.ua/shop/maska-meditsinskaya-3-h-sloynaya-na-rezinkah-stepen-zaschityi-ffp2-nr-1-sht-p133459?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=28645_apr2020_08_yakisna-maska&utm_content=783868379

ффп2: ни стыда, ни совести

Отлично, аптека 911 идет в бан. Навсегда.
LordEmerald
 
Повідомлень: 100
З нами з: 02.05.19
Подякував: 67 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:37

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Не единственная болезнь, при которой помещают в отдельный бокс.
Но Вы помянули коммунистов и одиночки. Это с короной никак не связано.
А у человека, возможно, клаустрофобия.

Судя по неадекватной реакции - наверняка.


не факт, клаустрофобії необовязково чекати дві доби, щоб проявити себе на третю. вона або є і відразу або її немає. а от зі стабільністю психіки є явні проблеми і над цим слід задуматися, як же ж далі, якщо лише 3 дні в боксі, при чому з доступним звязком з зовнішнім світом, призвели до такого. і це при тому що людині, судячи з її дописів, років 30-. це звісно справа її особиста, так, роздуми... сорі, може якщо раптом образив.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 910
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 917918919920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex2006, unicdima, wild.tomcat і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1542037
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.