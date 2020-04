Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 918919920921> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 180 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 38 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 17% 30 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 4% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 33 Всього голосів : 180 Додано: Вів 14 кві, 2020 14:30 wild.tomcat

1. Ксенофобия не равно антисемитизм. Почитайте определения.

2. Обвинение "цілеспрямована диверсія" слишком серьёзно, чтобы просто высказывать его "на мій погляд". Или надо это хотя бы оговаривать.

3. Не следил за нарушениями карантинного режима, но, думаю, что такие нарушения были и в др. церквах. "Допис про порушення" в общем по теме, но призывы против конкретных церквей и людей, их посещающих, с объявлением их москалями, явно лишнее.

4. За Черновцы прошу прощения - моя ошибка. Где-то посмотрел, показало - ПЦУ. Виноват. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16078 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4417 раз. Подякували: 4094 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33 adeges написав: https://apteka911.com.ua/shop/maska-meditsinskaya-3-h-sloynaya-na-rezinkah-stepen-zaschityi-ffp2-nr-1-sht-p133459?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=28645_apr2020_08_yakisna-maska&utm_content=783868379



ффп2: ни стыда, ни совести https://apteka911.com.ua/shop/maska-meditsinskaya-3-h-sloynaya-na-rezinkah-stepen-zaschityi-ffp2-nr-1-sht-p133459?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=28645_apr2020_08_yakisna-maska&utm_content=783868379ффп2: ни стыда, ни совести

Отлично, аптека 911 идет в бан. Навсегда. Отлично, аптека 911 идет в бан. Навсегда. LordEmerald Повідомлень: 100 З нами з: 02.05.19 Подякував: 67 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 14:37 Starikan написав: ЛАД написав: Не единственная болезнь, при которой помещают в отдельный бокс.

Но Вы помянули коммунистов и одиночки. Это с короной никак не связано.

А у человека, возможно, клаустрофобия . Не единственная болезнь, при которой помещают в отдельный бокс.Но Вы помянули коммунистов и одиночки. Это с короной никак не связано.А у человека, возможно,

Судя по неадекватной реакции - наверняка. Судя по неадекватной реакции - наверняка.



не факт, клаустрофобії необовязково чекати дві доби, щоб проявити себе на третю. вона або є і відразу або її немає. а от зі стабільністю психіки є явні проблеми і над цим слід задуматися, як же ж далі, якщо лише 3 дні в боксі, при чому з доступним звязком з зовнішнім світом, призвели до такого. і це при тому що людині, судячи з її дописів, років 30-. це звісно справа її особиста, так, роздуми... сорі, може якщо раптом образив. не факт, клаустрофобії необовязково чекати дві доби, щоб проявити себе на третю. вона або є і відразу або її немає. а от зі стабільністю психіки є явні проблеми і над цим слід задуматися, як же ж далі, якщо лише 3 дні в боксі, при чому з доступним звязком з зовнішнім світом, призвели до такого. і це при тому що людині, судячи з її дописів, років 30-. це звісно справа її особиста, так, роздуми... сорі, може якщо раптом образив. wild.tomcat Повідомлень: 912 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 14:46 st512 написав: Украинские полярники отправились на единственный континент без коронавируса

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/14/7247826/

Засекаем время, или ввиду мороза может и пронесет. Стремно только тем кто вернется на большую землю закончив смену. Украинские полярники отправились на единственный континент без коронавирусаЗасекаем время, или ввиду мороза может и пронесет. Стремно только тем кто вернется на большую землю закончив смену.

Та они две недели в Чили на обсервации просидели, значит пронесет.

У меня товарищ как-то поехал в такой экспедиции в Антарктиду, не доехал ))))

Он ещё в самолете начал праздновать, потом на берегу, до дебоша дошло, в результате завернули и из Южной Америки домой Та они две недели в Чили на обсервации просидели, значит пронесет.У меня товарищ как-то поехал в такой экспедиции в Антарктиду, не доехал ))))Он ещё в самолете начал праздновать, потом на берегу, до дебоша дошло, в результате завернули и из Южной Америки домой unicdima

Повідомлень: 309 З нами з: 10.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 14:49 wild.tomcat написав: Starikan написав: ЛАД написав: Не единственная болезнь, при которой помещают в отдельный бокс.

Но Вы помянули коммунистов и одиночки. Это с короной никак не связано.

А у человека, возможно, клаустрофобия . Не единственная болезнь, при которой помещают в отдельный бокс.Но Вы помянули коммунистов и одиночки. Это с короной никак не связано.А у человека, возможно,

Судя по неадекватной реакции - наверняка. Судя по неадекватной реакции - наверняка.



не факт, клаустрофобії необовязково чекати дві доби, щоб проявити себе на третю. вона або є і відразу або її немає. а от зі стабільністю психіки є явні проблеми і над цим слід задуматися, як же ж далі, якщо лише 3 дні в боксі, при чому з доступним звязком з зовнішнім світом, призвели до такого. і це при тому що людині, судячи з її дописів, років 30-. це звісно справа її особиста, так, роздуми... сорі, може якщо раптом образив. не факт, клаустрофобії необовязково чекати дві доби, щоб проявити себе на третю. вона або є і відразу або її немає. а от зі стабільністю психіки є явні проблеми і над цим слід задуматися, як же ж далі, якщо лише 3 дні в боксі, при чому з доступним звязком з зовнішнім світом, призвели до такого. і це при тому що людині, судячи з її дописів, років 30-. це звісно справа її особиста, так, роздуми... сорі, може якщо раптом образив.

Обычная паническая атака, с каждым может случиться учитывая что человек осознаёт, то повторение будет навряд ли. Обычная паническая атака, с каждым может случитьсяучитывая что человек осознаёт, то повторение будет навряд ли. stm

Повідомлень: 2227 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 14:50 Во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса, три препарата уже проходят испытания на людях, поскольку производители лекарств стремятся найти лекарство от смертельного патогена.

........

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/14/7247758/ Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16078 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4417 раз. Подякували: 4094 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 14:58 ЛАД написав: wild.tomcat

1. Ксенофобия не равно антисемитизм. Почитайте определения.

2. Обвинение "цілеспрямована диверсія" слишком серьёзно, чтобы просто высказывать его "на мій погляд". Или надо это хотя бы оговаривать.

3. Не следил за нарушениями карантинного режима, но, думаю, что такие нарушения были и в др. церквах. "Допис про порушення" в общем по теме, но призывы против конкретных церквей и людей, их посещающих, с объявлением их москалями, явно лишнее.

4. За Черновцы прошу прощения - моя ошибка. Где-то посмотрел, показало - ПЦУ. Виноват. 1. Ксенофобия не равно антисемитизм. Почитайте определения.2. Обвинение "цілеспрямована диверсія" слишком серьёзно, чтобы просто высказывать его "на мій погляд". Или надо это хотя бы оговаривать.3. Не следил за нарушениями карантинного режима, но, думаю, что такие нарушения были и в др. церквах. "Допис про порушення" в общем по теме, но призывы против конкретных церквей и людей, их посещающих, с объявлением их москалями, явно лишнее.4. За Черновцы прошу прощения - моя ошибка. Где-то посмотрел, показало - ПЦУ. Виноват.



1. ви в контексті якоби моєї ксенофобії згадали, як звинувачували євреїв колись там за щось там, і з того ніби пішов антисемітизм. ви провели паралель. до чого це було тут (чи там)? чи вже забули що писали? мені від того, що хтось там колись когось в чомусь звинувачував, не холодно не жарко. рівно як і ваші паралелі і звинувачення.

2. маю таку думку, маю право. вам не подобається, ну буває.

3. а от власне послідкуйте, і будете сильно здивовані, тому що згадування інших конфесій (пцу, угкц, ркцу (в цих взагалі великдень був і все тихо), баптисти, євангелісти і т.д.) в такому ракурсі практично відсутнє, тому що більшість з них були закриті і працювали в режимі онлайн. навіть якщо і є, то ні в яке порівняння з упц мп не йде.

4. буває, але якось "тщатєльнєє" слід би, а то на якесь вкидування схоже. перевірка подібних речей часу займає значно менше часу еіж набивання букв про це



пс ви ж казали, що відповідаєте востаннє?



ппс зі свого боку завязую 1. ви в контексті якоби моєї ксенофобії згадали, як звинувачували євреїв колись там за щось там, і з того ніби пішов антисемітизм. ви провели паралель. до чого це було тут (чи там)? чи вже забули що писали? мені від того, що хтось там колись когось в чомусь звинувачував, не холодно не жарко. рівно як і ваші паралелі і звинувачення.2. маю таку думку, маю право. вам не подобається, ну буває.3. а от власне послідкуйте, і будете сильно здивовані, тому що згадування інших конфесій (пцу, угкц, ркцу (в цих взагалі великдень був і все тихо), баптисти, євангелісти і т.д.) в такому ракурсі практично відсутнє, тому що більшість з них були закриті і працювали в режимі онлайн. навіть якщо і є, то ні в яке порівняння з упц мп не йде.4. буває, але якось "тщатєльнєє" слід би, а то на якесь вкидування схоже. перевірка подібних речей часу займає значно менше часу еіж набивання букв про цепс ви ж казали, що відповідаєте востаннє?ппс зі свого боку завязую wild.tomcat Повідомлень: 912 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 15:06 stm написав: wild.tomcat написав:

не факт, клаустрофобії необовязково чекати дві доби, щоб проявити себе на третю. вона або є і відразу або її немає. а от зі стабільністю психіки є явні проблеми і над цим слід задуматися, як же ж далі, якщо лише 3 дні в боксі, при чому з доступним звязком з зовнішнім світом, призвели до такого. і це при тому що людині, судячи з її дописів, років 30-. це звісно справа її особиста, так, роздуми... сорі, може якщо раптом образив. не факт, клаустрофобії необовязково чекати дві доби, щоб проявити себе на третю. вона або є і відразу або її немає. а от зі стабільністю психіки є явні проблеми і над цим слід задуматися, як же ж далі, якщо лише 3 дні в боксі, при чому з доступним звязком з зовнішнім світом, призвели до такого. і це при тому що людині, судячи з її дописів, років 30-. це звісно справа її особиста, так, роздуми... сорі, може якщо раптом образив.

Обычная паническая атака, с каждым может случиться учитывая что человек осознаёт, то повторение будет навряд ли. Обычная паническая атака, с каждым может случитьсяучитывая что человек осознаёт, то повторение будет навряд ли.



ну так власне, про що і мова. наявність панічної атаки таки свідчить про стан (і який саме) нервової системи в цілому. і про те, що якщо нічого не робити, далі краще не буде. раз вже представився хоч такий спосіб про це взнати, варто навіть це використати на користь собі. ну так власне, про що і мова. наявність панічної атаки таки свідчить про стан (і який саме) нервової системи в цілому. і про те, що якщо нічого не робити, далі краще не буде. раз вже представився хоч такий спосіб про це взнати, варто навіть це використати на користь собі. wild.tomcat Повідомлень: 912 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 15:32 Starikan написав: freeze написав: Лень листать мой толстенный талмуд по инфекционным, но по моему 10 процентов так называемых ОРЗ был дружище коронавирус, только более слабые штаммы. Лень листать мой толстенный талмуд по инфекционным, но по моему 10 процентов так называемых ОРЗ был дружище коронавирус, только более слабые штаммы.

Я не спец, но вроде те коронавирусы не поражали целенаправленно именно легкие. Я не спец, но вроде те коронавирусыцеленаправленно именно легкие.

іде автоімунна реакція, тобто не вірус знущує легені, а імунна система. іде автоімунна реакція, тобто не вірус знущує легені, а імунна система. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18526 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1045 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 15:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире в Австрії карантин послабли, запрацювали магазини та сфера послуг. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18526 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1045 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 918919920921> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Amat, Moneta, proftpd66, Shustoff, Tatkaumnihka,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Alex2006 vadm і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 689 , 690 , 691

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6908 1542060

ЛОБ П'ят 10 кві, 2020 11:15