wild.tomcat 1. Ксенофобия не равно антисемитизм. Почитайте определения. 2. Обвинение "цілеспрямована диверсія" слишком серьёзно, чтобы просто высказывать его "на мій погляд". Или надо это хотя бы оговаривать. 3. Не следил за нарушениями карантинного режима, но, думаю, что такие нарушения были и в др. церквах. "Допис про порушення" в общем по теме, но призывы против конкретных церквей и людей, их посещающих, с объявлением их москалями, явно лишнее. 4. За Черновцы прошу прощения - моя ошибка. Где-то посмотрел, показало - ПЦУ. Виноват.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав: Не единственная болезнь, при которой помещают в отдельный бокс. Но Вы помянули коммунистов и одиночки. Это с короной никак не связано. А у человека, возможно, клаустрофобия.
Судя по неадекватной реакции - наверняка.
не факт, клаустрофобії необовязково чекати дві доби, щоб проявити себе на третю. вона або є і відразу або її немає. а от зі стабільністю психіки є явні проблеми і над цим слід задуматися, як же ж далі, якщо лише 3 дні в боксі, при чому з доступним звязком з зовнішнім світом, призвели до такого. і це при тому що людині, судячи з її дописів, років 30-. це звісно справа її особиста, так, роздуми... сорі, може якщо раптом образив.
Та они две недели в Чили на обсервации просидели, значит пронесет. У меня товарищ как-то поехал в такой экспедиции в Антарктиду, не доехал )))) Он ещё в самолете начал праздновать, потом на берегу, до дебоша дошло, в результате завернули и из Южной Америки домой
ЛАД написав: Не единственная болезнь, при которой помещают в отдельный бокс. Но Вы помянули коммунистов и одиночки. Это с короной никак не связано. А у человека, возможно, клаустрофобия.
Судя по неадекватной реакции - наверняка.
не факт, клаустрофобії необовязково чекати дві доби, щоб проявити себе на третю. вона або є і відразу або її немає. а от зі стабільністю психіки є явні проблеми і над цим слід задуматися, як же ж далі, якщо лише 3 дні в боксі, при чому з доступним звязком з зовнішнім світом, призвели до такого. і це при тому що людині, судячи з її дописів, років 30-. це звісно справа її особиста, так, роздуми... сорі, може якщо раптом образив.
Обычная паническая атака, с каждым может случиться учитывая что человек осознаёт, то повторение будет навряд ли.
ЛАД написав:wild.tomcat 1. Ксенофобия не равно антисемитизм. Почитайте определения. 2. Обвинение "цілеспрямована диверсія" слишком серьёзно, чтобы просто высказывать его "на мій погляд". Или надо это хотя бы оговаривать. 3. Не следил за нарушениями карантинного режима, но, думаю, что такие нарушения были и в др. церквах. "Допис про порушення" в общем по теме, но призывы против конкретных церквей и людей, их посещающих, с объявлением их москалями, явно лишнее. 4. За Черновцы прошу прощения - моя ошибка. Где-то посмотрел, показало - ПЦУ. Виноват.
1. ви в контексті якоби моєї ксенофобії згадали, як звинувачували євреїв колись там за щось там, і з того ніби пішов антисемітизм. ви провели паралель. до чого це було тут (чи там)? чи вже забули що писали? мені від того, що хтось там колись когось в чомусь звинувачував, не холодно не жарко. рівно як і ваші паралелі і звинувачення. 2. маю таку думку, маю право. вам не подобається, ну буває. 3. а от власне послідкуйте, і будете сильно здивовані, тому що згадування інших конфесій (пцу, угкц, ркцу (в цих взагалі великдень був і все тихо), баптисти, євангелісти і т.д.) в такому ракурсі практично відсутнє, тому що більшість з них були закриті і працювали в режимі онлайн. навіть якщо і є, то ні в яке порівняння з упц мп не йде. 4. буває, але якось "тщатєльнєє" слід би, а то на якесь вкидування схоже. перевірка подібних речей часу займає значно менше часу еіж набивання букв про це
wild.tomcat написав: не факт, клаустрофобії необовязково чекати дві доби, щоб проявити себе на третю. вона або є і відразу або її немає. а от зі стабільністю психіки є явні проблеми і над цим слід задуматися, як же ж далі, якщо лише 3 дні в боксі, при чому з доступним звязком з зовнішнім світом, призвели до такого. і це при тому що людині, судячи з її дописів, років 30-. це звісно справа її особиста, так, роздуми... сорі, може якщо раптом образив.
Обычная паническая атака, с каждым может случиться учитывая что человек осознаёт, то повторение будет навряд ли.
ну так власне, про що і мова. наявність панічної атаки таки свідчить про стан (і який саме) нервової системи в цілому. і про те, що якщо нічого не робити, далі краще не буде. раз вже представився хоч такий спосіб про це взнати, варто навіть це використати на користь собі.