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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 918919920921>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 180
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
38
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:30

wild.tomcat
1. Ксенофобия не равно антисемитизм. Почитайте определения.
2. Обвинение "цілеспрямована диверсія" слишком серьёзно, чтобы просто высказывать его "на мій погляд". Или надо это хотя бы оговаривать.
3. Не следил за нарушениями карантинного режима, но, думаю, что такие нарушения были и в др. церквах. "Допис про порушення" в общем по теме, но призывы против конкретных церквей и людей, их посещающих, с объявлением их москалями, явно лишнее.
4. За Черновцы прошу прощения - моя ошибка. Где-то посмотрел, показало - ПЦУ. Виноват.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33

  adeges написав:https://apteka911.com.ua/shop/maska-meditsinskaya-3-h-sloynaya-na-rezinkah-stepen-zaschityi-ffp2-nr-1-sht-p133459?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=28645_apr2020_08_yakisna-maska&utm_content=783868379

ффп2: ни стыда, ни совести

Отлично, аптека 911 идет в бан. Навсегда.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:37

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Не единственная болезнь, при которой помещают в отдельный бокс.
Но Вы помянули коммунистов и одиночки. Это с короной никак не связано.
А у человека, возможно, клаустрофобия.

Судя по неадекватной реакции - наверняка.


не факт, клаустрофобії необовязково чекати дві доби, щоб проявити себе на третю. вона або є і відразу або її немає. а от зі стабільністю психіки є явні проблеми і над цим слід задуматися, як же ж далі, якщо лише 3 дні в боксі, при чому з доступним звязком з зовнішнім світом, призвели до такого. і це при тому що людині, судячи з її дописів, років 30-. це звісно справа її особиста, так, роздуми... сорі, може якщо раптом образив.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:46

  st512 написав:Украинские полярники отправились на единственный континент без коронавируса
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/14/7247826/
Засекаем время, или ввиду мороза может и пронесет. Стремно только тем кто вернется на большую землю закончив смену.

Та они две недели в Чили на обсервации просидели, значит пронесет.
У меня товарищ как-то поехал в такой экспедиции в Антарктиду, не доехал ))))
Он ещё в самолете начал праздновать, потом на берегу, до дебоша дошло, в результате завернули и из Южной Америки домой :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:49

  wild.tomcat написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав: Не единственная болезнь, при которой помещают в отдельный бокс.
Но Вы помянули коммунистов и одиночки. Это с короной никак не связано.
А у человека, возможно, клаустрофобия.

Судя по неадекватной реакции - наверняка.


не факт, клаустрофобії необовязково чекати дві доби, щоб проявити себе на третю. вона або є і відразу або її немає. а от зі стабільністю психіки є явні проблеми і над цим слід задуматися, як же ж далі, якщо лише 3 дні в боксі, при чому з доступним звязком з зовнішнім світом, призвели до такого. і це при тому що людині, судячи з її дописів, років 30-. це звісно справа її особиста, так, роздуми... сорі, може якщо раптом образив.

Обычная паническая атака, с каждым может случиться ;) учитывая что человек осознаёт, то повторение будет навряд ли.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:50

Во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса, три препарата уже проходят испытания на людях, поскольку производители лекарств стремятся найти лекарство от смертельного патогена.
........

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/14/7247758/
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:58

  ЛАД написав:wild.tomcat
1. Ксенофобия не равно антисемитизм. Почитайте определения.
2. Обвинение "цілеспрямована диверсія" слишком серьёзно, чтобы просто высказывать его "на мій погляд". Или надо это хотя бы оговаривать.
3. Не следил за нарушениями карантинного режима, но, думаю, что такие нарушения были и в др. церквах. "Допис про порушення" в общем по теме, но призывы против конкретных церквей и людей, их посещающих, с объявлением их москалями, явно лишнее.
4. За Черновцы прошу прощения - моя ошибка. Где-то посмотрел, показало - ПЦУ. Виноват.


1. ви в контексті якоби моєї ксенофобії згадали, як звинувачували євреїв колись там за щось там, і з того ніби пішов антисемітизм. ви провели паралель. до чого це було тут (чи там)? чи вже забули що писали? мені від того, що хтось там колись когось в чомусь звинувачував, не холодно не жарко. рівно як і ваші паралелі і звинувачення.
2. маю таку думку, маю право. вам не подобається, ну буває.
3. а от власне послідкуйте, і будете сильно здивовані, тому що згадування інших конфесій (пцу, угкц, ркцу (в цих взагалі великдень був і все тихо), баптисти, євангелісти і т.д.) в такому ракурсі практично відсутнє, тому що більшість з них були закриті і працювали в режимі онлайн. навіть якщо і є, то ні в яке порівняння з упц мп не йде.
4. буває, але якось "тщатєльнєє" слід би, а то на якесь вкидування схоже. перевірка подібних речей часу займає значно менше часу еіж набивання букв про це :)

пс ви ж казали, що відповідаєте востаннє? :wink:

ппс зі свого боку завязую
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:06

  stm написав:
  wild.tomcat написав:
не факт, клаустрофобії необовязково чекати дві доби, щоб проявити себе на третю. вона або є і відразу або її немає. а от зі стабільністю психіки є явні проблеми і над цим слід задуматися, як же ж далі, якщо лише 3 дні в боксі, при чому з доступним звязком з зовнішнім світом, призвели до такого. і це при тому що людині, судячи з її дописів, років 30-. це звісно справа її особиста, так, роздуми... сорі, може якщо раптом образив.

Обычная паническая атака, с каждым может случиться ;) учитывая что человек осознаёт, то повторение будет навряд ли.


ну так власне, про що і мова. наявність панічної атаки таки свідчить про стан (і який саме) нервової системи в цілому. і про те, що якщо нічого не робити, далі краще не буде. раз вже представився хоч такий спосіб про це взнати, варто навіть це використати на користь собі.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:32

  Starikan написав:
  freeze написав: Лень листать мой толстенный талмуд по инфекционным, но по моему 10 процентов так называемых ОРЗ был дружище коронавирус, только более слабые штаммы.

Я не спец, но вроде те коронавирусы не поражали целенаправленно именно легкие.

іде автоімунна реакція, тобто не вірус знущує легені, а імунна система.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

в Австрії карантин послабли, запрацювали магазини та сфера послуг.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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