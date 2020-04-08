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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 918919920921

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 180
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
38
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись"


Не верю в такую версию. Текущая пандемия короны демонстрирует высокий уровень заболеваемости среди мед. персонала (даже в развитых странах). Была бы у нас раньше корона (речь о COVID-19), уже бы заметили по массовому выходу в тираж наших медиков, которые практически не имели раньше (и в значительной степени не имеют сейчас) СИЗ.

  Вкладчик1234 написав:2. Если бы реально хотели "победить" или хотя бы значительно ослабить корону:
2.1. Делали бы тесты массово, пусть не всем, но при минимальном подозрении или вероятности
2.2. Обеспечили бы население и "социальную инфраструктуру" антисептиками, масками-перчатками. Пусть не по рекомендованным нормам, а хотя бы минимально.


Если Вы имеете в виду Украину, то всё упирается в нашу нищету и рукожопость кормчих. Если развитые страны, то они явно стараются отработать эти пункты в первую очередь.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:02

  flyman написав:в Австрії карантин послабли, запрацювали магазини та сфера послуг.

Кстати, как и при всех аутоиммунных заболеваниях. Например, ХАИТ (аутоиммунный тиреоидит) убивает ткани щитовидной железы.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:17

Итак смотрим статистику за вчера, понедельник, 13 апреля.

И что произошло ? Какое-то чудо чудное, настолько положительно, что даже возникает вопрос, каким образом одновременно и во множестве стран пошли такие положительные вести :D :D :D

Зафиксирован минимум вновь заболевших -
Австрия - с 12 марта
Болгария - с 15 марта
Швейцария, Чехия, Латвия - с 17 марта
Германия, Испания - с 18 марта
Бельгия - за 13 дней
Польша, Япония - за 9 дней
США - за 8 дней
Венгрия - за 7 дней
Италия - за 6 дней
Нидерланды - за 6 дней
Даже не буду перечислять все страны, чтобы не нагружать информацией.

Глобально зафиксированы наименьшие относительные приросты показателей:
общее количество заболевших за день + 3.9 % - минимум на посткитайском этапе
общее количество вновь заболевших + 71483 - самая низкая цифра за 8 дней
Количество текущих больных в мире + 3.4 % - минимум на посткитайском этапе
Общее количество умерших + 4.7 % - минимум на посткитайском этапе

Латвия + 4 заболевших, Тайвань + 5 заболевших, Гонконг + 5 заболевших, Словения + 7
Скоро там коронавирус экзотикой станет.

И всё-таки поищем отрицательное в битве с коронавирусом.
Штат Нью-Йорк преодолел рубеж в 10 000 умерших.
Несколько стран всё-таки ухитрились обновить свои максимумы за весь срок пандемии:
Перу + 2265 - вообще не понятно, что это было
Россия + 2558
Индия + 1248
Мексика + 442
Украина + 325 - правда по утренней статистики уже чуть лучше
Эмираты + 398

И да в Бурунди умер первый от коронавируса, вот не повезло, соплеменники умирают от малярии, тропической лихорадки, ВИЧ, и тут такое "везение".
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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