Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 918919920921 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 180 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 38 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 17% 30 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 4% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 33 Всього голосів : 180 Додано: Вів 14 кві, 2020 15:51 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: 1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись" 1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись"



Не верю в такую версию. Текущая пандемия короны демонстрирует высокий уровень заболеваемости среди мед. персонала (даже в развитых странах). Была бы у нас раньше корона (речь о COVID-19), уже бы заметили по массовому выходу в тираж наших медиков, которые практически не имели раньше (и в значительной степени не имеют сейчас) СИЗ.



Вкладчик1234 написав: 2. Если бы реально хотели "победить" или хотя бы значительно ослабить корону:

2.1. Делали бы тесты массово, пусть не всем, но при минимальном подозрении или вероятности

2.2. Обеспечили бы население и "социальную инфраструктуру" антисептиками, масками-перчатками. Пусть не по рекомендованным нормам, а хотя бы минимально. 2. Если бы реально хотели "победить" или хотя бы значительно ослабить корону:2.1. Делали бы тесты массово, пусть не всем, но при минимальном подозрении или вероятности2.2. Обеспечили бы население и "социальную инфраструктуру" антисептиками, масками-перчатками. Пусть не по рекомендованным нормам, а хотя бы минимально.



Если Вы имеете в виду Украину, то всё упирается в нашу нищету и рукожопость кормчих. Если развитые страны, то они явно стараются отработать эти пункты в первую очередь. Не верю в такую версию. Текущая пандемия короны демонстрирует высокий уровень заболеваемости среди мед. персонала (даже в развитых странах). Была бы у нас раньше корона (речь о COVID-19), уже бы заметили по массовому выходу в тираж наших медиков, которые практически не имели раньше (и в значительной степени не имеют сейчас) СИЗ.Если Вы имеете в виду Украину, то всё упирается в нашу нищету и рукожопость кормчих. Если развитые страны, то они явно стараются отработать эти пункты в первую очередь. Civis Повідомлень: 166 З нами з: 08.03.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 16:02 flyman написав: в Австрії карантин послабли, запрацювали магазини та сфера послуг. в Австрії карантин послабли, запрацювали магазини та сфера послуг.

Кстати, как и при всех аутоиммунных заболеваниях. Например, ХАИТ (аутоиммунный тиреоидит) убивает ткани щитовидной железы. Кстати, как и при всех аутоиммунных заболеваниях. Например, ХАИТ (аутоиммунный тиреоидит) убивает ткани щитовидной железы.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 5997 З нами з: 11.04.12 Подякував: 351 раз. Подякували: 675 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 16:17



И что произошло ? Какое-то чудо чудное, настолько положительно, что даже возникает вопрос, каким образом одновременно и во множестве стран пошли такие положительные вести



Зафиксирован минимум вновь заболевших -

Австрия - с 12 марта

Болгария - с 15 марта

Швейцария, Чехия, Латвия - с 17 марта

Германия, Испания - с 18 марта

Бельгия - за 13 дней

Польша, Япония - за 9 дней

США - за 8 дней

Венгрия - за 7 дней

Италия - за 6 дней

Нидерланды - за 6 дней

Даже не буду перечислять все страны, чтобы не нагружать информацией.



Глобально зафиксированы наименьшие относительные приросты показателей:

общее количество заболевших за день + 3.9 % - минимум на посткитайском этапе

общее количество вновь заболевших + 71483 - самая низкая цифра за 8 дней

Количество текущих больных в мире + 3.4 % - минимум на посткитайском этапе

Общее количество умерших + 4.7 % - минимум на посткитайском этапе



Латвия + 4 заболевших, Тайвань + 5 заболевших, Гонконг + 5 заболевших, Словения + 7

Скоро там коронавирус экзотикой станет.



И всё-таки поищем отрицательное в битве с коронавирусом.

Штат Нью-Йорк преодолел рубеж в 10 000 умерших.

Несколько стран всё-таки ухитрились обновить свои максимумы за весь срок пандемии:

Перу + 2265 - вообще не понятно, что это было

Россия + 2558

Индия + 1248

Мексика + 442

Украина + 325 - правда по утренней статистики уже чуть лучше

Эмираты + 398



И да в Бурунди умер первый от коронавируса, вот не повезло, соплеменники умирают от малярии, тропической лихорадки, ВИЧ, и тут такое "везение". Итак смотрим статистику за вчера, понедельник, 13 апреля.И что произошло ? Какое-то чудо чудное, настолько положительно, что даже возникает вопрос, каким образом одновременно и во множестве стран пошли такие положительные вестиЗафиксирован минимум вновь заболевших -Австрия - с 12 мартаБолгария - с 15 мартаШвейцария, Чехия, Латвия - с 17 мартаГермания, Испания - с 18 мартаБельгия - за 13 днейПольша, Япония - за 9 днейСША - за 8 днейВенгрия - за 7 днейИталия - за 6 днейНидерланды - за 6 днейДаже не буду перечислять все страны, чтобы не нагружать информацией.Глобально зафиксированы наименьшие относительные приросты показателей:общее количество заболевших за день + 3.9 % - минимум на посткитайском этапеобщее количество вновь заболевших + 71483 - самая низкая цифра за 8 днейКоличество текущих больных в мире + 3.4 % - минимум на посткитайском этапеОбщее количество умерших + 4.7 % - минимум на посткитайском этапеЛатвия + 4 заболевших, Тайвань + 5 заболевших, Гонконг + 5 заболевших, Словения + 7Скоро там коронавирус экзотикой станет.И всё-таки поищем отрицательное в битве с коронавирусом.Штат Нью-Йорк преодолел рубеж в 10 000 умерших.Несколько стран всё-таки ухитрились обновить свои максимумы за весь срок пандемии:Перу + 2265 - вообще не понятно, что это былоРоссия + 2558Индия + 1248Мексика + 442Украина + 325 - правда по утренней статистики уже чуть лучшеЭмираты + 398И да в Бурунди умер первый от коронавируса, вот не повезло, соплеменники умирают от малярии, тропической лихорадки, ВИЧ, и тут такое "везение". Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16300 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4108 раз. Подякували: 6452 раз. Профіль 21 3 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 918919920921 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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