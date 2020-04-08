Не верю в такую версию. Текущая пандемия короны демонстрирует высокий уровень заболеваемости среди мед. персонала (даже в развитых странах). Была бы у нас раньше корона (речь о COVID-19), уже бы заметили по массовому выходу в тираж наших медиков, которые практически не имели раньше (и в значительной степени не имеют сейчас) СИЗ.
Вкладчик1234 написав:2. Если бы реально хотели "победить" или хотя бы значительно ослабить корону:
2.1. Делали бы тесты массово, пусть не всем, но при минимальном подозрении или вероятности
2.2. Обеспечили бы население и "социальную инфраструктуру" антисептиками, масками-перчатками. Пусть не по рекомендованным нормам, а хотя бы минимально.
Если Вы имеете в виду Украину, то всё упирается в нашу нищету и рукожопость кормчих. Если развитые страны, то они явно стараются отработать эти пункты в первую очередь.