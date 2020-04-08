Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 919920921922> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 180 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 38 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 17% 30 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 4% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 33 Всього голосів : 180 Додано: Вів 14 кві, 2020 15:51 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: 1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись" 1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись"



Не верю в такую версию. Текущая пандемия короны демонстрирует высокий уровень заболеваемости среди мед. персонала (даже в развитых странах). Была бы у нас раньше корона (речь о COVID-19), уже бы заметили по массовому выходу в тираж наших медиков, которые практически не имели раньше (и в значительной степени не имеют сейчас) СИЗ.



Вкладчик1234 написав: 2. Если бы реально хотели "победить" или хотя бы значительно ослабить корону:

2.1. Делали бы тесты массово, пусть не всем, но при минимальном подозрении или вероятности

2.2. Обеспечили бы население и "социальную инфраструктуру" антисептиками, масками-перчатками. Пусть не по рекомендованным нормам, а хотя бы минимально. 2. Если бы реально хотели "победить" или хотя бы значительно ослабить корону:2.1. Делали бы тесты массово, пусть не всем, но при минимальном подозрении или вероятности2.2. Обеспечили бы население и "социальную инфраструктуру" антисептиками, масками-перчатками. Пусть не по рекомендованным нормам, а хотя бы минимально.



Если Вы имеете в виду Украину, то всё упирается в нашу нищету и рукожопость кормчих. Если развитые страны, то они явно стараются отработать эти пункты в первую очередь. Не верю в такую версию. Текущая пандемия короны демонстрирует высокий уровень заболеваемости среди мед. персонала (даже в развитых странах). Была бы у нас раньше корона (речь о COVID-19), уже бы заметили по массовому выходу в тираж наших медиков, которые практически не имели раньше (и в значительной степени не имеют сейчас) СИЗ.Если Вы имеете в виду Украину, то всё упирается в нашу нищету и рукожопость кормчих. Если развитые страны, то они явно стараются отработать эти пункты в первую очередь. Civis Повідомлень: 167 З нами з: 08.03.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 16:02 flyman написав: в Австрії карантин послабли, запрацювали магазини та сфера послуг. в Австрії карантин послабли, запрацювали магазини та сфера послуг.

Кстати, как и при всех аутоиммунных заболеваниях. Например, ХАИТ (аутоиммунный тиреоидит) убивает ткани щитовидной железы. Кстати, как и при всех аутоиммунных заболеваниях. Например, ХАИТ (аутоиммунный тиреоидит) убивает ткани щитовидной железы.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 5997 З нами з: 11.04.12 Подякував: 351 раз. Подякували: 675 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 16:17



И что произошло ? Какое-то чудо чудное, настолько положительно, что даже возникает вопрос, каким образом одновременно и во множестве стран пошли такие положительные вести



Зафиксирован минимум вновь заболевших -

Австрия - с 12 марта

Болгария - с 15 марта

Швейцария, Чехия, Латвия - с 17 марта

Германия, Испания - с 18 марта

Бельгия - за 13 дней

Польша, Япония - за 9 дней

США - за 8 дней

Венгрия - за 7 дней

Италия - за 6 дней

Нидерланды - за 6 дней

Даже не буду перечислять все страны, чтобы не нагружать информацией.



Глобально зафиксированы наименьшие относительные приросты показателей:

общее количество заболевших за день + 3.9 % - минимум на посткитайском этапе

общее количество вновь заболевших + 71483 - самая низкая цифра за 8 дней

Количество текущих больных в мире + 3.4 % - минимум на посткитайском этапе

Общее количество умерших + 4.7 % - минимум на посткитайском этапе



Латвия + 4 заболевших, Тайвань + 5 заболевших, Гонконг + 5 заболевших, Словения + 7

Скоро там коронавирус экзотикой станет.



И всё-таки поищем отрицательное в битве с коронавирусом.

Штат Нью-Йорк преодолел рубеж в 10 000 умерших.

Несколько стран всё-таки ухитрились обновить свои максимумы за весь срок пандемии:

Перу + 2265 - вообще не понятно, что это было

Россия + 2558

Индия + 1248

Мексика + 442

Украина + 325 - правда по утренней статистики уже чуть лучше

Эмираты + 398



И да в Бурунди умер первый от коронавируса, вот не повезло, соплеменники умирают от малярии, тропической лихорадки, ВИЧ, и тут такое "везение". Итак смотрим статистику за вчера, понедельник, 13 апреля.И что произошло ? Какое-то чудо чудное, настолько положительно, что даже возникает вопрос, каким образом одновременно и во множестве стран пошли такие положительные вестиЗафиксирован минимум вновь заболевших -Австрия - с 12 мартаБолгария - с 15 мартаШвейцария, Чехия, Латвия - с 17 мартаГермания, Испания - с 18 мартаБельгия - за 13 днейПольша, Япония - за 9 днейСША - за 8 днейВенгрия - за 7 днейИталия - за 6 днейНидерланды - за 6 днейДаже не буду перечислять все страны, чтобы не нагружать информацией.Глобально зафиксированы наименьшие относительные приросты показателей:общее количество заболевших за день + 3.9 % - минимум на посткитайском этапеобщее количество вновь заболевших + 71483 - самая низкая цифра за 8 днейКоличество текущих больных в мире + 3.4 % - минимум на посткитайском этапеОбщее количество умерших + 4.7 % - минимум на посткитайском этапеЛатвия + 4 заболевших, Тайвань + 5 заболевших, Гонконг + 5 заболевших, Словения + 7Скоро там коронавирус экзотикой станет.И всё-таки поищем отрицательное в битве с коронавирусом.Штат Нью-Йорк преодолел рубеж в 10 000 умерших.Несколько стран всё-таки ухитрились обновить свои максимумы за весь срок пандемии:Перу + 2265 - вообще не понятно, что это былоРоссия + 2558Индия + 1248Мексика + 442Украина + 325 - правда по утренней статистики уже чуть лучшеЭмираты + 398И да в Бурунди умер первый от коронавируса, вот не повезло, соплеменники умирают от малярии, тропической лихорадки, ВИЧ, и тут такое "везение". Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16301 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4110 раз. Подякували: 6455 раз. Профіль 21 3 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 16:43 Ув freeze, не доводилось ли вам встречать статистику по продолжительности болезни? от поставления диагноза до выздоровления. st512 Повідомлень: 737 З нами з: 09.07.13 Подякував: 51 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 16:50 st512 написав: Ув freeze, не доводилось ли вам встречать статистику по продолжительности болезни? от поставления диагноза до выздоровления. Ув, не доводилось ли вам встречать статистику по продолжительности болезни? от поставления диагноза до выздоровления.

В среднем от первых симптомов до выздоровления проходит 20 дней, остаточные явления типа кашля могут фиксироваться еще неделю после выздоровления. В среднем от первых симптомов до выздоровления проходит 20 дней, остаточные явления типа кашля могут фиксироваться еще неделю после выздоровления. antey1969 1

Повідомлень: 9577 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1103 раз. Подякували: 2530 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 17:01 Re: Эпидемия коронавируса в мире мда уж. что-то тяжко уже начинает даваться разгон чрезмерной зрады и паники. Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 14 кві, 2020 17:20, всього редагувалось 1 раз. Alex2007 1

Повідомлень: 2138 З нами з: 11.10.16 Подякував: 955 раз. Подякували: 831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 17:12 Faceless написав: denstuch написав: Faceless написав: Да материалов полно. Что ни эпидемия - все бежали причащаться и кресты лизать, почитайте о любом бедствии в средние века, везде один алгоритм Да материалов полно. Что ни эпидемия - все бежали причащаться и кресты лизать, почитайте о любом бедствии в средние века, везде один алгоритм

Так ссылку можно? Хотя бы одну если так полно.

Я не нашел ни одной. Так ссылку можно? Хотя бы одну если так полно.Я не нашел ни одной. https://medconfer.com/node/1759

http://ec-dejavu.ru/p/Plague.html



Религиозные приоритеты при уходе за больными чумой. Особаяситуация чумной эпидемии сделала насущным вопрос ухода за больными. В этой сфере также доминировали религиозные установки. На первый взгляд удивляет тот факт, что за исключением единичных случаеввласти не принимали систематических мер для изоляции жертв чумы с целью остановить ее распространение. История госпиталей в позднее средневековье — это отнюдь не история инноваций и прогресса, как обэтом часто писали в работах по истории медицины. Нередко вообще ничего не делалось для изоляции больных или ухода за ними. Объяснение этому следует искать прежде всего в том, что карантинные учреждения требовали больших затрат и, как считалось, наносили ущерб городскому хозяйству. Однако важнее в отказе от систематического отделения больных от здоровых были религиозные соображения. В уставах многих госпиталей, созданных для ухода за больными, бедными и нуждающимися, говорилось, что вновь прибывшие должны преждевсего исповедаться, затем причаститься. И только после этого наступала очередь телесных потребностей, ибо спасение души было важнее,нежели забота о выживании телесном. Это в полной мере относилось и к больным чумой. Врачам предписывалось обращаться с зараженными чумой так же, как и с другими больными

...

Чума воспринималась как выражение гнева небесного; из этогоследовало, что спасение и исцеление для каждого человека и всего общества нужно искать прежде всего в традиционных формах благочестия - молитвах, мессах и религиозных процессиях.





http://www.supotnitskiy.ru/book/book3-5.htm



Архиепископ Йоркский Зуш написал своему заместителю, приказывая в каждом приходе дважды в неделю провести процессии и литании, «чтобы остановить эпидемию и инфекцию». Ибо только молитвой, провозгласил он, можно отвести бич Господень. Но хотя епископ Батский и Уэльский, тоже напуганный, приказал также проводить Крестные ходы и сборища во всех церквах, чтобы «защитить людей от эпидемии



Обезумевшие от ужаса псковитяне послали послов в Новгород к епископу Василию с просьбой приехать к ним и умолить разгневанного ими Бога. Епископ явился, обошел город с крестным ходом и затем направился домой, но по дороге умер от чумы. Новгородцы устроили своему владыке пышные похороны, выставили тело его в соборе Софии, куда явились толпы народа прощаться с умершим. Через короткое время в Новгороде вспыхнул такая же ужасная эпидемия чумы, как и в Пскове, возникшая, как тогда считали, от соприкосновения массы людей с трупом епископа.



Учитывая общую высокую религиозность тех времен, несложно сделать выводы о том, что церковь была местом скопления и больных и здоровых, а причащение больных вкупе с полным отсутсвием стерильности - фактически заражало всех.



И из свежего:

https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/encounters-with-plague-tracing-and-preventing-illness



Работники здравоохранения постарались как можно точнее выяснить у Ракоту и его семьи, какие места он посещал в течение недели до госпитализации. Выяснилось, что он в основном оставался дома, но навещал родственников. Он также ходил в церковь на церемонию исцеления, надеясь, что это облегчит его симптомы.



А ведь это типичное поведение верующего Религиозные приоритеты при уходе за больными чумой. Особаяситуация чумной эпидемии сделала насущным вопрос ухода за больными. В этой сфере также доминировали религиозные установки. На первый взгляд удивляет тот факт, что за исключением единичных случаеввласти не принимали систематических мер для изоляции жертв чумы с целью остановить ее распространение. История госпиталей в позднее средневековье — это отнюдь не история инноваций и прогресса, как обэтом часто писали в работах по истории медицины. Нередко вообще ничего не делалось для изоляции больных или ухода за ними. Объяснение этому следует искать прежде всего в том, что карантинные учреждения требовали больших затрат и, как считалось, наносили ущерб городскому хозяйству. Однако важнее в отказе от систематического отделения больных от здоровых были религиозные соображения. В уставах многих госпиталей, созданных для ухода за больными, бедными и нуждающимися, говорилось, что вновь прибывшие должны преждевсего исповедаться, затем причаститься. И только после этого наступала очередь телесных потребностей, ибо спасение души было важнее,нежели забота о выживании телесном. Это в полной мере относилось и к больным чумой. Врачам предписывалось обращаться с зараженными чумой так же, как и с другими больными...Чума воспринималась как выражение гнева небесного; из этогоследовало, что спасение и исцеление для каждого человека и всего общества нужно искать прежде всего в традиционных формах благочестия - молитвах, мессах и религиозных процессиях.Архиепископ Йоркский Зуш написал своему заместителю, приказывая в каждом приходе дважды в неделю провести процессии и литании, «чтобы остановить эпидемию и инфекцию». Ибо только молитвой, провозгласил он, можно отвести бич Господень. Но хотя епископ Батский и Уэльский, тоже напуганный, приказал также проводить Крестные ходы и сборища во всех церквах, чтобы «защитить людей от эпидемииОбезумевшие от ужаса псковитяне послали послов в Новгород к епископу Василию с просьбой приехать к ним и умолить разгневанного ими Бога. Епископ явился, обошел город с крестным ходом и затем направился домой, но по дороге умер от чумы. Новгородцы устроили своему владыке пышные похороны, выставили тело его в соборе Софии, куда явились толпы народа прощаться с умершим. Через короткое время в Новгороде вспыхнул такая же ужасная эпидемия чумы, как и в Пскове, возникшая, как тогда считали, от соприкосновения массы людей с трупом епископа.Учитывая общую высокую религиозность тех времен, несложно сделать выводы о том, что церковь была местом скопления и больных и здоровых, а причащение больных вкупе с полным отсутсвием стерильности - фактически заражало всех.И из свежего:Работники здравоохранения постарались как можно точнее выяснить у Ракоту и его семьи, какие места он посещал в течение недели до госпитализации. Выяснилось, что он в основном оставался дома, но навещал родственников. Он также ходил в церковь на церемонию исцеления, надеясь, что это облегчит его симптомы.А ведь это типичное поведение верующего

Так, стоп!

Вы утверждали, что:

"Ещё со средневековья церковь была одним из главных путей распространения заразы во все эпидемии, от чумы до холеры, так что опыт не учит уже много сотен лет"

А даете ссылки в которых указано: "В Средние века распространению чумы способствовала антисанитария, царившая в городах." Где ссылки, что именно: "церковь была одним из главных путей распространения заразы во все эпидемии, от чумы до холеры"?



Более того в ваших ссылках содержится, как раз обратные утверждения: "Однако даже Церковь в Византии, отказавшись VII–VIII веке от раздачи причастия в руки верующим (эта практика сохранилась на Западе) и введя лжицу для того, чтобы вкладывать причастие в уста, сформировала и особые правила и для причащения во время эпидемий.



Довольно неожиданное толкование 28-му правилу VI Вселенского Собора дает преподобный Никодим Святогорец1, живший во второй половине XVIII века. По всей видимости, он пережил ту эпидемию чумы, которая началась в Османской империи в конце 1760-х годов и в 1771 году пришла в Россию. Никодим пишет очень прогрессивно для своего времени:



«И иереям, и архиереям во время чумы следует употреблять для причащения больных такой способ, какой не противоречит этому правилу. Они должны класть Святой Хлеб не в виноград, а в какой-нибудь священный сосуд, из которого могильщики и больные могут брать его лжицей. Сосуд и лжицу следует затем погружать в уксус, а уксус выливать в алтарный колодец. Или же они могут причащать каким угодно другим, более надежным способом, не нарушающим правило».

Поэтому не надо заниматься лжесвидетельством и оскорблять чувства верующих.

В церкви все правила есть как действовать в период эпидемий, по крайней мере в православном вероучении. И точно нет свидетельств, что именно церковь являлась "одним из главных путей распространения заразы". Так, стоп!Вы утверждали, что:"Ещё со средневековья церковь была одним из главных путей распространения заразы во все эпидемии, от чумы до холеры, так что опыт не учит уже много сотен лет"А даете ссылки в которых указано: "В Средние века распространению чумы способствовала антисанитария, царившая в городах." Где ссылки, что именно: "церковь была одним из главных путей распространения заразы во все эпидемии, от чумы до холеры"?Более того в ваших ссылках содержится, как раз обратные утверждения: "Однако даже Церковь в Византии, отказавшись VII–VIII веке от раздачи причастия в руки верующим (эта практика сохранилась на Западе) и введя лжицу для того, чтобы вкладывать причастие в уста, сформировала и особые правила и для причащения во время эпидемий.Довольно неожиданное толкование 28-му правилу VI Вселенского Собора дает преподобный Никодим Святогорец1, живший во второй половине XVIII века. По всей видимости, он пережил ту эпидемию чумы, которая началась в Османской империи в конце 1760-х годов и в 1771 году пришла в Россию. Никодим пишет очень прогрессивно для своего времени:«И иереям, и архиереям во время чумы следует употреблять для причащения больных такой способ, какой не противоречит этому правилу. Они должны класть Святой Хлеб не в виноград, а в какой-нибудь священный сосуд, из которого могильщики и больные могут брать его лжицей. Сосуд и лжицу следует затем погружать в уксус, а уксус выливать в алтарный колодец. Или же они могут причащать каким угодно другим, более надежным способом, не нарушающим правило».Поэтому не надо заниматься лжесвидетельством и оскорблять чувства верующих.В церкви все правила есть как действовать в период эпидемий, по крайней мере в православном вероучении. И точно нет свидетельств, что именно церковь являлась "одним из главных путей распространения заразы". denstuch

Повідомлень: 59 З нами з: 17.02.16 Подякував: 64 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 17:27 st512 написав: Ув freeze, не доводилось ли вам встречать статистику по продолжительности болезни? от поставления диагноза до выздоровления. Ув, не доводилось ли вам встречать статистику по продолжительности болезни? от поставления диагноза до выздоровления.



Уже ответили.

Но тоже повторюсь, по разным источникам в среднем период выздоровления от первых симптомов по диагностике тестами занимает 20-22 дня. Но всё равно это условное выздоровление, по тестам. Если считать до состояния, какое было до болезни, то тут очень разная ситуация, многие еще долго жалуются на одышку при физической нагрузке, ходьбе, слабость, подкашливание.

Те же люди, которым не удавалось спасти жизнь, умирали в среднем на 18 день.



Но это, как Вы понимаете, все действительно очень в среднем.

))) Даже по нашим депутатам судить, Шахов выздоровел быстрее среднего, Скороход явно будет болеть уже дольше среднего. Уже ответили.Но тоже повторюсь, по разным источникам в среднем период выздоровления от первых симптомов по диагностике тестами занимает 20-22 дня. Но всё равно это условное выздоровление, по тестам. Если считать до состояния, какое было до болезни, то тут очень разная ситуация, многие еще долго жалуются на одышку при физической нагрузке, ходьбе, слабость, подкашливание.Те же люди, которым не удавалось спасти жизнь, умирали в среднем на 18 день.Но это, как Вы понимаете, все действительно очень в среднем.))) Даже по нашим депутатам судить, Шахов выздоровел быстрее среднего, Скороход явно будет болеть уже дольше среднего. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16301 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4110 раз. Подякували: 6455 раз. Профіль 21 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 17:39 При выходе из карантина украинцев планируют тестировать на антитела к коронавирусу. Власти планируют запустить в Украине тестирование методом иммуноферментного анализа, чтобы определить, есть ли антитела к коронавирусу в крови человека.



Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Он уточнил, что речь идет об иммуноферментном анализе.

https://kurs.com.ua/novost/172359-vseh-ukraincev-proverjat-na-antitela-k-covid-19

Правда, слабо себе представляю практическую реализацию. Правда, слабо себе представляю практическую реализацию. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16079 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4418 раз. Подякували: 4094 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 17:44 lapay написав: denstuch написав: И у человечества за многие тысячелетия сложилось очень много субъективного опыта, который позволяет говорить о существовании Бога, и который нельзя опровергнуть тем, что вы не увидели Бога в хаббел, поскольку вы и не могли Его там увидеть, как и не могли увидеть любовь своих родителей, детей, жены, друзей. И у человечества за многие тысячелетия сложилось очень много субъективного опыта, который позволяет говорить о существовании Бога, и который нельзя опровергнуть тем, что вы не увидели Бога в хаббел, поскольку вы и не могли Его там увидеть, как и не могли увидеть любовь своих родителей, детей, жены, друзей.

Вакцина може захистити від зараження вірусом, а молитва не може. Саме в цьому різниця між "відімим і нєвідімим". Вакцина може захистити від зараження вірусом, а молитва не може. Саме в цьому різниця між "відімим і нєвідімим".

А субъективный опыт многих миллионов, говорит об обратном. Это не один человек их очень огромное количество, и вы и наука это опровергнуть не сможете. Более того есть ряд заключений научных организаций как например о чуде в Ланчано: "В 1976 году медицинская комиссия ВОЗ и ООН опубликовала выдержки из своего отчета о проделанной работе, в котором, среди прочего, говорится о том, что наука, осознавая свои пределы, останавливается перед невозможностью дать какое-либо объяснение." http://hristofor.org/cerkov-evxaristich ... aliya.html А субъективный опыт многих миллионов, говорит об обратном. Это не один человек их очень огромное количество, и вы и наука это опровергнуть не сможете. Более того есть ряд заключений научных организаций как например о чуде в Ланчано: "В 1976 году медицинская комиссия ВОЗ и ООН опубликовала выдержки из своего отчета о проделанной работе, в котором, среди прочего, говорится о том, что наука, осознавая свои пределы, останавливается перед невозможностью дать какое-либо объяснение." denstuch

Повідомлень: 59 З нами з: 17.02.16 Подякував: 64 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 919920921922> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6908 1542094

ЛОБ П'ят 10 кві, 2020 11:15