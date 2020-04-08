Вкладчик1234 написав:1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись"
Не верю в такую версию. Текущая пандемия короны демонстрирует высокий уровень заболеваемости среди мед. персонала (даже в развитых странах). Была бы у нас раньше корона (речь о COVID-19), уже бы заметили по массовому выходу в тираж наших медиков, которые практически не имели раньше (и в значительной степени не имеют сейчас) СИЗ.
Вкладчик1234 написав:2. Если бы реально хотели "победить" или хотя бы значительно ослабить корону: 2.1. Делали бы тесты массово, пусть не всем, но при минимальном подозрении или вероятности 2.2. Обеспечили бы население и "социальную инфраструктуру" антисептиками, масками-перчатками. Пусть не по рекомендованным нормам, а хотя бы минимально.
Если Вы имеете в виду Украину, то всё упирается в нашу нищету и рукожопость кормчих. Если развитые страны, то они явно стараются отработать эти пункты в первую очередь.
Итак смотрим статистику за вчера, понедельник, 13 апреля.
И что произошло ? Какое-то чудо чудное, настолько положительно, что даже возникает вопрос, каким образом одновременно и во множестве стран пошли такие положительные вести
Зафиксирован минимум вновь заболевших - Австрия - с 12 марта Болгария - с 15 марта Швейцария, Чехия, Латвия - с 17 марта Германия, Испания - с 18 марта Бельгия - за 13 дней Польша, Япония - за 9 дней США - за 8 дней Венгрия - за 7 дней Италия - за 6 дней Нидерланды - за 6 дней Даже не буду перечислять все страны, чтобы не нагружать информацией.
Глобально зафиксированы наименьшие относительные приросты показателей: общее количество заболевших за день + 3.9 % - минимум на посткитайском этапе общее количество вновь заболевших + 71483 - самая низкая цифра за 8 дней Количество текущих больных в мире + 3.4 % - минимум на посткитайском этапе Общее количество умерших + 4.7 % - минимум на посткитайском этапе
Латвия + 4 заболевших, Тайвань + 5 заболевших, Гонконг + 5 заболевших, Словения + 7 Скоро там коронавирус экзотикой станет.
И всё-таки поищем отрицательное в битве с коронавирусом. Штат Нью-Йорк преодолел рубеж в 10 000 умерших. Несколько стран всё-таки ухитрились обновить свои максимумы за весь срок пандемии: Перу + 2265 - вообще не понятно, что это было Россия + 2558 Индия + 1248 Мексика + 442 Украина + 325 - правда по утренней статистики уже чуть лучше Эмираты + 398
И да в Бурунди умер первый от коронавируса, вот не повезло, соплеменники умирают от малярии, тропической лихорадки, ВИЧ, и тут такое "везение".
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Религиозные приоритеты при уходе за больными чумой. Особаяситуация чумной эпидемии сделала насущным вопрос ухода за больными. В этой сфере также доминировали религиозные установки. На первый взгляд удивляет тот факт, что за исключением единичных случаеввласти не принимали систематических мер для изоляции жертв чумы с целью остановить ее распространение. История госпиталей в позднее средневековье — это отнюдь не история инноваций и прогресса, как обэтом часто писали в работах по истории медицины. Нередко вообще ничего не делалось для изоляции больных или ухода за ними. Объяснение этому следует искать прежде всего в том, что карантинные учреждения требовали больших затрат и, как считалось, наносили ущерб городскому хозяйству. Однако важнее в отказе от систематического отделения больных от здоровых были религиозные соображения. В уставах многих госпиталей, созданных для ухода за больными, бедными и нуждающимися, говорилось, что вновь прибывшие должны преждевсего исповедаться, затем причаститься. И только после этого наступала очередь телесных потребностей, ибо спасение души было важнее,нежели забота о выживании телесном. Это в полной мере относилось и к больным чумой. Врачам предписывалось обращаться с зараженными чумой так же, как и с другими больными ... Чума воспринималась как выражение гнева небесного; из этогоследовало, что спасение и исцеление для каждого человека и всего общества нужно искать прежде всего в традиционных формах благочестия - молитвах, мессах и религиозных процессиях.
Архиепископ Йоркский Зуш написал своему заместителю, приказывая в каждом приходе дважды в неделю провести процессии и литании, «чтобы остановить эпидемию и инфекцию». Ибо только молитвой, провозгласил он, можно отвести бич Господень. Но хотя епископ Батский и Уэльский, тоже напуганный, приказал также проводить Крестные ходы и сборища во всех церквах, чтобы «защитить людей от эпидемии
Обезумевшие от ужаса псковитяне послали послов в Новгород к епископу Василию с просьбой приехать к ним и умолить разгневанного ими Бога. Епископ явился, обошел город с крестным ходом и затем направился домой, но по дороге умер от чумы. Новгородцы устроили своему владыке пышные похороны, выставили тело его в соборе Софии, куда явились толпы народа прощаться с умершим. Через короткое время в Новгороде вспыхнул такая же ужасная эпидемия чумы, как и в Пскове, возникшая, как тогда считали, от соприкосновения массы людей с трупом епископа.
Учитывая общую высокую религиозность тех времен, несложно сделать выводы о том, что церковь была местом скопления и больных и здоровых, а причащение больных вкупе с полным отсутсвием стерильности - фактически заражало всех.
Работники здравоохранения постарались как можно точнее выяснить у Ракоту и его семьи, какие места он посещал в течение недели до госпитализации. Выяснилось, что он в основном оставался дома, но навещал родственников. Он также ходил в церковь на церемонию исцеления, надеясь, что это облегчит его симптомы.
А ведь это типичное поведение верующего
Так, стоп! Вы утверждали, что: "Ещё со средневековья церковь была одним из главных путей распространения заразы во все эпидемии, от чумы до холеры, так что опыт не учит уже много сотен лет" А даете ссылки в которых указано: "В Средние века распространению чумы способствовала антисанитария, царившая в городах." Где ссылки, что именно: "церковь была одним из главных путей распространения заразы во все эпидемии, от чумы до холеры"?
Более того в ваших ссылках содержится, как раз обратные утверждения: "Однако даже Церковь в Византии, отказавшись VII–VIII веке от раздачи причастия в руки верующим (эта практика сохранилась на Западе) и введя лжицу для того, чтобы вкладывать причастие в уста, сформировала и особые правила и для причащения во время эпидемий.
Довольно неожиданное толкование 28-му правилу VI Вселенского Собора дает преподобный Никодим Святогорец1, живший во второй половине XVIII века. По всей видимости, он пережил ту эпидемию чумы, которая началась в Османской империи в конце 1760-х годов и в 1771 году пришла в Россию. Никодим пишет очень прогрессивно для своего времени:
«И иереям, и архиереям во время чумы следует употреблять для причащения больных такой способ, какой не противоречит этому правилу. Они должны класть Святой Хлеб не в виноград, а в какой-нибудь священный сосуд, из которого могильщики и больные могут брать его лжицей. Сосуд и лжицу следует затем погружать в уксус, а уксус выливать в алтарный колодец. Или же они могут причащать каким угодно другим, более надежным способом, не нарушающим правило». Поэтому не надо заниматься лжесвидетельством и оскорблять чувства верующих. В церкви все правила есть как действовать в период эпидемий, по крайней мере в православном вероучении. И точно нет свидетельств, что именно церковь являлась "одним из главных путей распространения заразы".
st512 написав:Ув freeze, не доводилось ли вам встречать статистику по продолжительности болезни? от поставления диагноза до выздоровления.
Уже ответили. Но тоже повторюсь, по разным источникам в среднем период выздоровления от первых симптомов по диагностике тестами занимает 20-22 дня. Но всё равно это условное выздоровление, по тестам. Если считать до состояния, какое было до болезни, то тут очень разная ситуация, многие еще долго жалуются на одышку при физической нагрузке, ходьбе, слабость, подкашливание. Те же люди, которым не удавалось спасти жизнь, умирали в среднем на 18 день.
Но это, как Вы понимаете, все действительно очень в среднем. ))) Даже по нашим депутатам судить, Шахов выздоровел быстрее среднего, Скороход явно будет болеть уже дольше среднего.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
При выходе из карантина украинцев планируют тестировать на антитела к коронавирусу. Власти планируют запустить в Украине тестирование методом иммуноферментного анализа, чтобы определить, есть ли антитела к коронавирусу в крови человека.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Он уточнил, что речь идет об иммуноферментном анализе.
denstuch написав: И у человечества за многие тысячелетия сложилось очень много субъективного опыта, который позволяет говорить о существовании Бога, и который нельзя опровергнуть тем, что вы не увидели Бога в хаббел, поскольку вы и не могли Его там увидеть, как и не могли увидеть любовь своих родителей, детей, жены, друзей.
Вакцина може захистити від зараження вірусом, а молитва не може. Саме в цьому різниця між "відімим і нєвідімим".
А субъективный опыт многих миллионов, говорит об обратном. Это не один человек их очень огромное количество, и вы и наука это опровергнуть не сможете. Более того есть ряд заключений научных организаций как например о чуде в Ланчано: "В 1976 году медицинская комиссия ВОЗ и ООН опубликовала выдержки из своего отчета о проделанной работе, в котором, среди прочего, говорится о том, что наука, осознавая свои пределы, останавливается перед невозможностью дать какое-либо объяснение." http://hristofor.org/cerkov-evxaristich ... aliya.html