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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 17:52
antey1969 написав: st512 написав:
Ув freeze
, не доводилось ли вам встречать статистику по продолжительности болезни? от поставления диагноза до выздоровления.
В среднем от первых симптомов до выздоровления проходит 20 дней, остаточные явления типа кашля могут фиксироваться еще неделю после выздоровления.
в среднем 50% выздоровлений проходит вообще без проявления каких либо симптомов
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:59
Николаевский рассадник заразы продолжает расцветать:
"14.04.2020 выявлено 9 новых случаев. Из них 2 человека живут в селе Вороновка, 6 человек из Вознесенска (4 из одной семьи) и 1 человек из села Прибужани. Указанные лица относятся к тесному кругу общения, из ранее заболевшими, по религиозному признаку", - сообщили в ОГА.
Вера в Бога не должна подменять собою здравый смысл.
"На Аллаха надейся, а верблюда привязанным держи".
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:03
yama написав: antey1969 написав: st512 написав:
Ув freeze
, не доводилось ли вам встречать статистику по продолжительности болезни? от поставления диагноза до выздоровления.
В среднем от первых симптомов до выздоровления проходит 20 дней, остаточные явления типа кашля могут фиксироваться еще неделю после выздоровления.
в среднем 50% выздоровлений проходит вообще без проявления каких либо симптомов
Бессимптомные в статистике не учитываются.
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