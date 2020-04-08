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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 919920921922

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 180
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
38
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:52

  antey1969 написав:
  st512 написав:Ув freeze, не доводилось ли вам встречать статистику по продолжительности болезни? от поставления диагноза до выздоровления.

В среднем от первых симптомов до выздоровления проходит 20 дней, остаточные явления типа кашля могут фиксироваться еще неделю после выздоровления.

в среднем 50% выздоровлений проходит вообще без проявления каких либо симптомов :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Николаевский рассадник заразы продолжает расцветать:

"14.04.2020 выявлено 9 новых случаев. Из них 2 человека живут в селе Вороновка, 6 человек из Вознесенска (4 из одной семьи) и 1 человек из села Прибужани. Указанные лица относятся к тесному кругу общения, из ранее заболевшими, по религиозному признаку", - сообщили в ОГА.


Вера в Бога не должна подменять собою здравый смысл.

"На Аллаха надейся, а верблюда привязанным держи".
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:03

  yama написав:
  antey1969 написав:
  st512 написав:Ув freeze, не доводилось ли вам встречать статистику по продолжительности болезни? от поставления диагноза до выздоровления.

В среднем от первых симптомов до выздоровления проходит 20 дней, остаточные явления типа кашля могут фиксироваться еще неделю после выздоровления.

в среднем 50% выздоровлений проходит вообще без проявления каких либо симптомов :wink:

Бессимптомные в статистике не учитываются.
antey1969
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