antey1969 написав:
В среднем от первых симптомов до выздоровления проходит 20 дней, остаточные явления типа кашля могут фиксироваться еще неделю после выздоровления.
в среднем 50% выздоровлений проходит вообще без проявления каких либо симптомов
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 17:52
в среднем 50% выздоровлений проходит вообще без проявления каких либо симптомов
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Додано: Вів 14 кві, 2020 17:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Николаевский рассадник заразы продолжает расцветать:
Вера в Бога не должна подменять собою здравый смысл.
"На Аллаха надейся, а верблюда привязанным держи".
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:03
Бессимптомные в статистике не учитываются.
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:22
freeze
К вашему обновлению максимумов.
Россия сегодня опять обновляет - уже показывают 2774 новых случая и 22 смерти.
Беларусь тоже идёт на рекорд.
В этой ситуации наши результаты приятно удивляют. Но всё же не понятны. При том количестве вернувшихся из-за границы, причём, зачастую не из самых благополучных стран. И строгость исполнения карантина тоже не была слишком высокой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:23
Якось сильно всохли релігійні дива за 2000 років. І саме наука їх перевела в ранг природніх явищ чи фокусів.
Хто хоче вірити в надприроднє - нехай вірить, але надприродні явища тільки недостатньо добре вивчені природні, і не більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:41
lapay
+ удивляет, что почему-то сегодня такие чудеса не происходят. Всё они весьма давние. Хотя неверие особенно сильно сейчас.
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:47
ЛАД , ну и количество десейзнутых как-то у рашкованов непропорционально малО. Уж не звездят ли..
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:51
В общественном транспорте к примеру во Львове адекватные люди уже более трех недель не ездят.. ходьба наше все.. и даже это если экстраполировать то снизило темпы на порядок..
тут три недели пару персонажей ржали по поводу масок.. а ведь реально помогло, что многие особенно молодежь с того времени стала ходить в масках.. пожилые просто заныкались по домам..
много факторов реально помогло снизить темпы во всей Восточной Европе..
шокирует что вроде строгий пост а очень много пьяных.. может психика клинит
не характерно это для Львова ..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Вів 14 кві, 2020 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:06
Тоже сам удивляюсь.
Ладно число заболевших можно списать на малое тестирование.
С количеством умерших объяснить сложнее.
Украина пока уверенно входит в список наиболее благополучных по этому показателю стран, в том числе среди соседей, лучше только пока в Словакии и РФ.
Составим ТОП-стран по показателю - смертность в пересчёте на условный миллион населения. По состоянию на вчера.
1. Сан-Марино 1061
2. Испания 386
3. Андорра 375
4. Бельгия 359
5. Италия 338
6. Франция 229
... Румыния 18
... Турция 15
... Чехия 14
... Венгрия 13
... Молдова 9
... Польша 7
... Болгария 5
... Беларусь 3
... Китай 2
... Украина 2
... Россия 1
... Япония 1
... Таиланд 0.6
... Словакия 0.4
... Индия 0.3
Понятно во многих африканских странах, в некоторых небольших странах светит вообще 0.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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