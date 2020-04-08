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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 919920921922

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 180
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
38
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:52

  antey1969 написав:
  st512 написав:Ув freeze, не доводилось ли вам встречать статистику по продолжительности болезни? от поставления диагноза до выздоровления.

В среднем от первых симптомов до выздоровления проходит 20 дней, остаточные явления типа кашля могут фиксироваться еще неделю после выздоровления.

в среднем 50% выздоровлений проходит вообще без проявления каких либо симптомов :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Николаевский рассадник заразы продолжает расцветать:

"14.04.2020 выявлено 9 новых случаев. Из них 2 человека живут в селе Вороновка, 6 человек из Вознесенска (4 из одной семьи) и 1 человек из села Прибужани. Указанные лица относятся к тесному кругу общения, из ранее заболевшими, по религиозному признаку", - сообщили в ОГА.


Вера в Бога не должна подменять собою здравый смысл.

"На Аллаха надейся, а верблюда привязанным держи".
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:03

  yama написав:
  antey1969 написав:
  st512 написав:Ув freeze, не доводилось ли вам встречать статистику по продолжительности болезни? от поставления диагноза до выздоровления.

В среднем от первых симптомов до выздоровления проходит 20 дней, остаточные явления типа кашля могут фиксироваться еще неделю после выздоровления.

в среднем 50% выздоровлений проходит вообще без проявления каких либо симптомов :wink:

Бессимптомные в статистике не учитываются.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:22

freeze
К вашему обновлению максимумов.
Россия сегодня опять обновляет - уже показывают 2774 новых случая и 22 смерти.
Беларусь тоже идёт на рекорд.
В этой ситуации наши результаты приятно удивляют. Но всё же не понятны. При том количестве вернувшихся из-за границы, причём, зачастую не из самых благополучных стран. И строгость исполнения карантина тоже не была слишком высокой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:23

  denstuch написав:А субъективный опыт многих миллионов, говорит об обратном. Это не один человек их очень огромное количество, и вы и наука это опровергнуть не сможете. Более того есть ряд заключений научных организаций как например о чуде в Ланчано: "В 1976 году медицинская комиссия ВОЗ и ООН опубликовала выдержки из своего отчета о проделанной работе, в котором, среди прочего, говорится о том, что наука, осознавая свои пределы, останавливается перед невозможностью дать какое-либо объяснение." http://hristofor.org/cerkov-evxaristich ... aliya.html

Якось сильно всохли релігійні дива за 2000 років. І саме наука їх перевела в ранг природніх явищ чи фокусів.
Хто хоче вірити в надприроднє - нехай вірить, але надприродні явища тільки недостатньо добре вивчені природні, і не більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:41

lapay
+ удивляет, что почему-то сегодня такие чудеса не происходят. Всё они весьма давние. Хотя неверие особенно сильно сейчас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:47

ЛАД , ну и количество десейзнутых как-то у рашкованов непропорционально малО. Уж не звездят ли..
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:51

  ЛАД написав:freeze
К вашему обновлению максимумов.
Россия сегодня опять обновляет - уже показывают 2774 новых случая и 22 смерти.
Беларусь тоже идёт на рекорд.
В этой ситуации наши результаты приятно удивляют. Но всё же не понятны. При том количестве вернувшихся из-за границы, причём, зачастую не из самых благополучных стран. И строгость исполнения карантина тоже не была слишком высокой.



В общественном транспорте к примеру во Львове адекватные люди уже более трех недель не ездят.. ходьба наше все.. и даже это если экстраполировать то снизило темпы на порядок..
тут три недели пару персонажей ржали по поводу масок.. а ведь реально помогло, что многие особенно молодежь с того времени стала ходить в масках.. пожилые просто заныкались по домам..
много факторов реально помогло снизить темпы во всей Восточной Европе..
шокирует что вроде строгий пост а очень много пьяных.. может психика клинит
не характерно это для Львова ..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Вів 14 кві, 2020 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:06

  ЛАД написав:freeze
К вашему обновлению максимумов.
Россия сегодня опять обновляет - уже показывают 2774 новых случая и 22 смерти.
Беларусь тоже идёт на рекорд.
В этой ситуации наши результаты приятно удивляют. Но всё же не понятны. При том количестве вернувшихся из-за границы, причём, зачастую не из самых благополучных стран. И строгость исполнения карантина тоже не была слишком высокой.


Тоже сам удивляюсь.
Ладно число заболевших можно списать на малое тестирование.
С количеством умерших объяснить сложнее.
Украина пока уверенно входит в список наиболее благополучных по этому показателю стран, в том числе среди соседей, лучше только пока в Словакии и РФ.

Составим ТОП-стран по показателю - смертность в пересчёте на условный миллион населения. По состоянию на вчера.

1. Сан-Марино 1061
2. Испания 386
3. Андорра 375
4. Бельгия 359
5. Италия 338
6. Франция 229
... Румыния 18
... Турция 15
... Чехия 14
... Венгрия 13
... Молдова 9
... Польша 7
... Болгария 5
... Беларусь 3
... Китай 2
... Украина 2
... Россия 1
... Япония 1
... Таиланд 0.6
... Словакия 0.4
... Индия 0.3
Понятно во многих африканских странах, в некоторых небольших странах светит вообще 0.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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