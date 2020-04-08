ВОЗ: Вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через год

Вакцину от коронавируса не стоит ожидать раньше, чем через год. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает Reuters.



«Мы действительно не должны ожидать увидеть вакцину, по крайней мере, в течение 12 месяцев или дольше», – рассказала она.



По словам специалиста ВОЗ, число новых случаев инфицирования COVID-19 уменьшается только в некоторых странах Европы, в частности, в Италии и Испании, однако вспышки все еще растут в Турции и Великобритании.



Харис отметила, что 90% случаев коронавируса зафиксированы на территории США и Европы, а это значит, что мир пока что не достиг пика.



Очень важно установить контроль над передачей вируса, прежде чем начинать ослаблять какие-либо ограничения, считает представитель ВОЗ.



Также Харрис добавила, что сейчас РФ стала крупнейшим источником завоза коронавируса в Китай.