RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 920921922923

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 180
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
38
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:18

vladislavlvov
Щодо громадського транспорту, сьогодні був змушений порушити правило. Хоча не їжджу в ньому вже далеко більше ніж 3 тижні. В маршрутки довгі далі набивається люду. Далеко не 20 чоловік. Але то не статистично, бо не звертав увагу на більше, не стовбичив на зупинці.

Щодо масок так плюс видно, хоча багато носять на бороді , чи на шиї, лише при заході в магазини вдягають. Першими побачив теж саме молодь масках, а серед ін. мешканців новобудов недалеко офісів АйТішників. Добре би було, щоби ті дятли які віщали що маски непотрібні з такою самою запопадливістю розповідали як їх носити і як дотримуватися при тому гігієни доти поки не дійде.Мінус: чимало масок, зроблені винахідливим людям у період коли поставок медичних китайських масок втридорога не було. 2 шари марлі, чи якась ситоподібна тканина, чи якесь ХБ може обганяє по приляганню (якщо добре пошиті) медичну, але по якості явно ні.

Бігуни, дfлі бігають, особливо натхненні отримують кисень з додачею високооктанового числа.

Базари. Певно інфо про закриття на час карантину дійшло до керівництва: охорону і пропускну систему щоби не було переповнень на входах зняли. Знову ж таки вилазка була короткою. Міг не помітити усього.
Востаннє редагувалось stargazer в Вів 14 кві, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
stargazer
 
Повідомлень: 1022
З нами з: 15.04.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:24

  Вкладчик1234 написав:А вот ВОЗ подогревает интригу:

ВОЗ: Вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через год

Вакцину от коронавируса не стоит ожидать раньше, чем через год. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает Reuters.


Солидарен с Трампом - ВОЗ совершенно бестолковая организация, дающая часто сомнительные и противоречивые советы.
Вакцина будет раньше, чем через год. Даже не сомневаюсь, а скорее всего уже в конце этого года. Всё, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16303
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4111 раз.
Подякували: 6455 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В США ПЕРВЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА РАССКАЗАЛ О СВОИХ ОЩУЩЕНИЯХ
https://lenta.ua/v-ssha-pervyy-ispytatel-vaktsiny-ot-koronavirusa-rasskazal-o-svoih-oshchushcheniyah-45824/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5998
З нами з: 11.04.12
Подякував: 351 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:07

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:А вот ВОЗ подогревает интригу:

ВОЗ: Вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через год

Вакцину от коронавируса не стоит ожидать раньше, чем через год. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает Reuters.


Солидарен с Трампом - ВОЗ совершенно бестолковая организация, дающая часто сомнительные и противоречивые советы.
Вакцина будет раньше, чем через год. Даже не сомневаюсь, а скорее всего уже в конце этого года. Всё, имхо.

Я думаю они имеют в виду доступную эффективную и безопасную вакцину
А прототипы уже есть
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8617
З нами з: 18.06.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 920921922923
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], user412, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1542180
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.