vladislavlvov Щодо громадського транспорту, сьогодні був змушений порушити правило. Хоча не їжджу в ньому вже далеко більше ніж 3 тижні. В маршрутки довгі далі набивається люду. Далеко не 20 чоловік. Але то не статистично, бо не звертав увагу на більше, не стовбичив на зупинці.
Щодо масок так плюс видно, хоча багато носять на бороді , чи на шиї, лише при заході в магазини вдягають. Першими побачив теж саме молодь масках, а серед ін. мешканців новобудов недалеко офісів АйТішників. Добре би було, щоби ті дятли які віщали що маски непотрібні з такою самою запопадливістю розповідали як їх носити і як дотримуватися при тому гігієни доти поки не дійде.Мінус: чимало масок, зроблені винахідливим людям у період коли поставок медичних китайських масок втридорога не було. 2 шари марлі, чи якась ситоподібна тканина, чи якесь ХБ може обганяє по приляганню (якщо добре пошиті) медичну, але по якості явно ні.
Бігуни, дfлі бігають, особливо натхненні отримують кисень з додачею високооктанового числа.
Базари. Певно інфо про закриття на час карантину дійшло до керівництва: охорону і пропускну систему щоби не було переповнень на входах зняли. Знову ж таки вилазка була короткою. Міг не помітити усього.
Востаннє редагувалось stargazer в Вів 14 кві, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:А вот ВОЗ подогревает интригу:
ВОЗ: Вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через год
Вакцину от коронавируса не стоит ожидать раньше, чем через год. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает Reuters.
Солидарен с Трампом - ВОЗ совершенно бестолковая организация, дающая часто сомнительные и противоречивые советы. Вакцина будет раньше, чем через год. Даже не сомневаюсь, а скорее всего уже в конце этого года. Всё, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Вкладчик1234 написав:А вот ВОЗ подогревает интригу:
ВОЗ: Вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через год
Вакцину от коронавируса не стоит ожидать раньше, чем через год. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает Reuters.
Солидарен с Трампом - ВОЗ совершенно бестолковая организация, дающая часто сомнительные и противоречивые советы. Вакцина будет раньше, чем через год. Даже не сомневаюсь, а скорее всего уже в конце этого года. Всё, имхо.
Я думаю они имеют в виду доступную эффективную и безопасную вакцину А прототипы уже есть
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Вкладчик1234 написав:А вот ВОЗ подогревает интригу:
ВОЗ: Вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через год
Вакцину от коронавируса не стоит ожидать раньше, чем через год. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает Reuters.
Солидарен с Трампом - ВОЗ совершенно бестолковая организация, дающая часто сомнительные и противоречивые советы. Вакцина будет раньше, чем через год. Даже не сомневаюсь, а скорее всего уже в конце этого года. Всё, имхо.
Тоже думаю так. А ВОЗ... Им выгодно нагнетать. Финансово.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.