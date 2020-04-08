|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 22:22
-
varlo
-
-
- Повідомлень: 6000
- З нами з: 11.04.12
- Подякував: 351 раз.
- Подякували: 675 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 22:24
Alex2007 написав:
ну что ж как это не прискорбно, но будет естественный отбор особо-одержимых. остальным придется посидеть дома дополнительно на недельки 2-3 больше.
я бы закликав собакова отправить туда своих ребят - пусть отрабатывают бюджетные деньги по реальному делу, а не ходить по пустым паркам в поисках единичных гуляющих-дышащих свежим воздухом
.
не питання, хто куди відбирається, його особиста справа, якби не один нюанс - вони не живуть десь відокремлено серед лісу чи поля, вони всі серед інших людей. і поки вони "відберуться", відберуть з собою ще з десяток-другий. це як з тими, хто принципово не дотримується правил дорожнього руху, ніби як і буй з ними, нехай "відбераються", тільки проблема в тому, що практично завжди вони не самі "відбераються", а за компанію ще й собою когось прихоплять, одного-двох-трьох, а часто ще самі при цьому і залишаються. за подібні речі око на ж.. натягувати потрібно.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 918
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 22:49
wild.tomcat написав: Alex2007 написав:
ну что ж как это не прискорбно, но будет естественный отбор особо-одержимых. остальным придется посидеть дома дополнительно на недельки 2-3 больше.
я бы закликав собакова отправить туда своих ребят - пусть отрабатывают бюджетные деньги по реальному делу, а не ходить по пустым паркам в поисках единичных гуляющих-дышащих свежим воздухом
.
не питання, хто куди відбирається, його особиста справа, якби не один нюанс - вони не живуть десь відокремлено серед лісу чи поля, вони всі серед інших людей. і поки вони "відберуться", відберуть з собою ще з десяток-другий. це як з тими, хто принципово не дотримується правил дорожнього руху, ніби як і буй з ними, нехай "відбераються", тільки проблема в тому, що практично завжди вони не самі "відбераються", а за компанію ще й собою когось прихоплять, одного-двох-трьох, а часто ще самі при цьому і залишаються. за подібні речі око на ж.. натягувати потрібно.
когда в парке собираются по несколько человек нынче - это плохо, но если один человек на расстоянии много метров от другого и сознательно не пересекаются друг с другом то парки ничем не опаснее посещения магазина "за хлебушком", где толпы возле кассы больше чем то количество отдыхающих в группе в парке (сегодня по ТВ увидел сколько людей на привозе лазит - о
уел немного, хотя я не паникер относительно короны). Другое дело, что я в какой-то мере понимаю почему ввели полный запрет на парки, так как надеяться на самосознание и самодистанцирование людей в парках дело такое (может сработает, а может и нет) - поэтому и ввели заведомо усиленную меру.
А по поводу если сосед пошел в храм помолиться (тогда когда не стоило бы этого делать), где будет толпа, то лучше с ним вообще не пересекаться даже во дворе минимум месяц, даже если он очень хороший сосед. Во избежание. Ничего личного так сказать.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2142
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 955 раз.
- Подякували: 831 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6908
|1542193
|
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
|