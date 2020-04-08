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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 921922923924

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 180
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
38
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:24

  Alex2007 написав:
ну что ж как это не прискорбно, но будет естественный отбор особо-одержимых. остальным придется посидеть дома дополнительно на недельки 2-3 больше.


я бы закликав собакова отправить туда своих ребят - пусть отрабатывают бюджетные деньги по реальному делу, а не ходить по пустым паркам в поисках единичных гуляющих-дышащих свежим воздухом
:roll: .


не питання, хто куди відбирається, його особиста справа, якби не один нюанс - вони не живуть десь відокремлено серед лісу чи поля, вони всі серед інших людей. і поки вони "відберуться", відберуть з собою ще з десяток-другий. це як з тими, хто принципово не дотримується правил дорожнього руху, ніби як і буй з ними, нехай "відбераються", тільки проблема в тому, що практично завжди вони не самі "відбераються", а за компанію ще й собою когось прихоплять, одного-двох-трьох, а часто ще самі при цьому і залишаються. за подібні речі око на ж.. натягувати потрібно.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:49

  wild.tomcat написав:
  Alex2007 написав:
ну что ж как это не прискорбно, но будет естественный отбор особо-одержимых. остальным придется посидеть дома дополнительно на недельки 2-3 больше.


я бы закликав собакова отправить туда своих ребят - пусть отрабатывают бюджетные деньги по реальному делу, а не ходить по пустым паркам в поисках единичных гуляющих-дышащих свежим воздухом
:roll: .


не питання, хто куди відбирається, його особиста справа, якби не один нюанс - вони не живуть десь відокремлено серед лісу чи поля, вони всі серед інших людей. і поки вони "відберуться", відберуть з собою ще з десяток-другий. це як з тими, хто принципово не дотримується правил дорожнього руху, ніби як і буй з ними, нехай "відбераються", тільки проблема в тому, що практично завжди вони не самі "відбераються", а за компанію ще й собою когось прихоплять, одного-двох-трьох, а часто ще самі при цьому і залишаються. за подібні речі око на ж.. натягувати потрібно.


когда в парке собираются по несколько человек нынче - это плохо, но если один человек на расстоянии много метров от другого и сознательно не пересекаются друг с другом то парки ничем не опаснее посещения магазина "за хлебушком", где толпы возле кассы больше чем то количество отдыхающих в группе в парке (сегодня по ТВ увидел сколько людей на привозе лазит - о :? уел немного, хотя я не паникер относительно короны). Другое дело, что я в какой-то мере понимаю почему ввели полный запрет на парки, так как надеяться на самосознание и самодистанцирование людей в парках дело такое (может сработает, а может и нет) - поэтому и ввели заведомо усиленную меру.
А по поводу если сосед пошел в храм помолиться (тогда когда не стоило бы этого делать), где будет толпа, то лучше с ним вообще не пересекаться даже во дворе минимум месяц, даже если он очень хороший сосед. Во избежание. Ничего личного так сказать. :D
Alex2007
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П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ

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