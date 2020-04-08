Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 921922923924 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 180 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 38 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 17% 30 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 4% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 33 Всього голосів : 180 Додано: Вів 14 кві, 2020 22:22 Re: Эпидемия коронавируса в мире

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6000 З нами з: 11.04.12 Подякував: 351 раз. Подякували: 675 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 22:24 Alex2007 написав:

ну что ж как это не прискорбно, но будет естественный отбор особо-одержимых. остальным придется посидеть дома дополнительно на недельки 2-3 больше.





я бы закликав собакова отправить туда своих ребят - пусть отрабатывают бюджетные деньги по реальному делу, а не ходить по пустым паркам в поисках единичных гуляющих-дышащих свежим воздухом

. ну что ж как это не прискорбно, но будет естественный отбор особо-одержимых. остальным придется посидеть дома дополнительно на недельки 2-3 больше.я бы закликав собакова отправить туда своих ребят - пусть отрабатывают бюджетные деньги по реальному делу, а не ходить по пустым паркам в поисках единичных гуляющих-дышащих свежим воздухом



не питання, хто куди відбирається, його особиста справа, якби не один нюанс - вони не живуть десь відокремлено серед лісу чи поля, вони всі серед інших людей. і поки вони "відберуться", відберуть з собою ще з десяток-другий. це як з тими, хто принципово не дотримується правил дорожнього руху, ніби як і буй з ними, нехай "відбераються", тільки проблема в тому, що практично завжди вони не самі "відбераються", а за компанію ще й собою когось прихоплять, одного-двох-трьох, а часто ще самі при цьому і залишаються. за подібні речі око на ж.. натягувати потрібно. не питання, хто куди відбирається, його особиста справа, якби не один нюанс - вони не живуть десь відокремлено серед лісу чи поля, вони всі серед інших людей. і поки вони "відберуться", відберуть з собою ще з десяток-другий. це як з тими, хто принципово не дотримується правил дорожнього руху, ніби як і буй з ними, нехай "відбераються", тільки проблема в тому, що практично завжди вони не самі "відбераються", а за компанію ще й собою когось прихоплять, одного-двох-трьох, а часто ще самі при цьому і залишаються. за подібні речі око на ж.. натягувати потрібно. wild.tomcat Повідомлень: 918 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 22:49 wild.tomcat написав: Alex2007 написав:

ну что ж как это не прискорбно, но будет естественный отбор особо-одержимых. остальным придется посидеть дома дополнительно на недельки 2-3 больше.





я бы закликав собакова отправить туда своих ребят - пусть отрабатывают бюджетные деньги по реальному делу, а не ходить по пустым паркам в поисках единичных гуляющих-дышащих свежим воздухом

. ну что ж как это не прискорбно, но будет естественный отбор особо-одержимых. остальным придется посидеть дома дополнительно на недельки 2-3 больше.я бы закликав собакова отправить туда своих ребят - пусть отрабатывают бюджетные деньги по реальному делу, а не ходить по пустым паркам в поисках единичных гуляющих-дышащих свежим воздухом



не питання, хто куди відбирається, його особиста справа, якби не один нюанс - вони не живуть десь відокремлено серед лісу чи поля, вони всі серед інших людей. і поки вони "відберуться", відберуть з собою ще з десяток-другий. це як з тими, хто принципово не дотримується правил дорожнього руху, ніби як і буй з ними, нехай "відбераються", тільки проблема в тому, що практично завжди вони не самі "відбераються", а за компанію ще й собою когось прихоплять, одного-двох-трьох, а часто ще самі при цьому і залишаються. за подібні речі око на ж.. натягувати потрібно. не питання, хто куди відбирається, його особиста справа, якби не один нюанс - вони не живуть десь відокремлено серед лісу чи поля, вони всі серед інших людей. і поки вони "відберуться", відберуть з собою ще з десяток-другий. це як з тими, хто принципово не дотримується правил дорожнього руху, ніби як і буй з ними, нехай "відбераються", тільки проблема в тому, що практично завжди вони не самі "відбераються", а за компанію ще й собою когось прихоплять, одного-двох-трьох, а часто ще самі при цьому і залишаються. за подібні речі око на ж.. натягувати потрібно.



когда в парке собираются по несколько человек нынче - это плохо, но если один человек на расстоянии много метров от другого и сознательно не пересекаются друг с другом то парки ничем не опаснее посещения магазина "за хлебушком", где толпы возле кассы больше чем то количество отдыхающих в группе в парке (сегодня по ТВ увидел сколько людей на привозе лазит - о уел немного, хотя я не паникер относительно короны). Другое дело, что я в какой-то мере понимаю почему ввели полный запрет на парки, так как надеяться на самосознание и самодистанцирование людей в парках дело такое (может сработает, а может и нет) - поэтому и ввели заведомо усиленную меру.

А по поводу если сосед пошел в храм помолиться (тогда когда не стоило бы этого делать), где будет толпа, то лучше с ним вообще не пересекаться даже во дворе минимум месяц, даже если он очень хороший сосед. Во избежание. Ничего личного так сказать. когда в парке собираются по несколько человек нынче - это плохо, но если один человек на расстоянии много метров от другого и сознательно не пересекаются друг с другом то парки ничем не опаснее посещения магазина "за хлебушком", где толпы возле кассы больше чем то количество отдыхающих в группе в парке (сегодня по ТВ увидел сколько людей на привозе лазит - оуел немного, хотя я не паникер относительно короны). Другое дело, что я в какой-то мере понимаю почему ввели полный запрет на парки, так как надеяться на самосознание и самодистанцирование людей в парках дело такое (может сработает, а может и нет) - поэтому и ввели заведомо усиленную меру.А по поводу если сосед пошел в храм помолиться (тогда когда не стоило бы этого делать), где будет толпа, то лучше с ним вообще не пересекаться даже во дворе минимум месяц, даже если он очень хороший сосед. Во избежание. Ничего личного так сказать. Alex2007 1

Повідомлень: 2142 З нами з: 11.10.16 Подякував: 955 раз. Подякували: 831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 921922923924 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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