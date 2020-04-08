Додано: Сер 15 кві, 2020 00:17

antey1969 написав: Бессимптомные в статистике не учитываются. Бессимптомные в статистике не учитываются.

Текущая статистика по коронавирусу на 14.04.2020

(Исландия) Всего зара­жений 1720

Смер­тельные случаи 8 0,5%

Выздоро­вевшие 989 57,5%

Сейчас болеют 723 42,0%

из них серье­зные

и крити­ческие случаи 8



вот и я же о том . что 10% отписавшихся в теме уже переболели симптомно ( два раза кашлянув ) или бессимптомно но продолжают разгонять панику, я балдею с людей которые каждый день сверяют статистику по странах и по Украине в частности . Как бы кто не относился к Комаровскому ,но просто пересказывает новости , так вот еще неделю назад пересказал опыт Исландии по вирусу где протестировали 5% населения и оказалось что 50% из них уже переболеловот вам РЕАЛЬНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ если тестировать почти ВСЕХ , а я думаю - если протестировать всех то окажется 0,025%и если сравнить это со смертностью от туберкулеза которая приближается к 10% , от которого в Украине каждый год умирает только официально около 3600-4000 человек из 36 000 больных, и от которого есть вакцины и есть лечение иногда сложное но есть ...Я как узнал эту статистику по Исландии и наложил на туберкулез ...еще больше утвердился в загадочности происходящего ...А вы и дальше бойтесь ... обсуждать есть смысл только одно - какой в этом всем замысел ? и чем вам так всем нравиться ужесточение цифровой слежки за всеми ? ( слово от которого некоторых коробит - чипизация - не нужна, каждый добровольно носит смартфон и фитнес трекер) Какие еще предложите теории кроме отработки массовых средств цифровой слежки ?Может нас отвлекают от чего либо ? от чего ?Спросите знакомых ж...масоновно они же вам правду не скажутКорона может быть таким же отвлекающим маневром как Астероид ( см сериал Слуга народа) или фильм " Хвост виляет собакой") "P.S. и еще сам не успел прочитать