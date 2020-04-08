Alex2007 написав: ну что ж как это не прискорбно, но будет естественный отбор особо-одержимых. остальным придется посидеть дома дополнительно на недельки 2-3 больше.
я бы закликав собакова отправить туда своих ребят - пусть отрабатывают бюджетные деньги по реальному делу, а не ходить по пустым паркам в поисках единичных гуляющих-дышащих свежим воздухом .
не питання, хто куди відбирається, його особиста справа, якби не один нюанс - вони не живуть десь відокремлено серед лісу чи поля, вони всі серед інших людей. і поки вони "відберуться", відберуть з собою ще з десяток-другий. це як з тими, хто принципово не дотримується правил дорожнього руху, ніби як і буй з ними, нехай "відбераються", тільки проблема в тому, що практично завжди вони не самі "відбераються", а за компанію ще й собою когось прихоплять, одного-двох-трьох, а часто ще самі при цьому і залишаються. за подібні речі око на ж.. натягувати потрібно.
Alex2007 написав: ну что ж как это не прискорбно, но будет естественный отбор особо-одержимых. остальным придется посидеть дома дополнительно на недельки 2-3 больше.
я бы закликав собакова отправить туда своих ребят - пусть отрабатывают бюджетные деньги по реальному делу, а не ходить по пустым паркам в поисках единичных гуляющих-дышащих свежим воздухом .
не питання, хто куди відбирається, його особиста справа, якби не один нюанс - вони не живуть десь відокремлено серед лісу чи поля, вони всі серед інших людей. і поки вони "відберуться", відберуть з собою ще з десяток-другий. це як з тими, хто принципово не дотримується правил дорожнього руху, ніби як і буй з ними, нехай "відбераються", тільки проблема в тому, що практично завжди вони не самі "відбераються", а за компанію ще й собою когось прихоплять, одного-двох-трьох, а часто ще самі при цьому і залишаються. за подібні речі око на ж.. натягувати потрібно.
когда в парке собираются по несколько человек нынче - это плохо, но если один человек на расстоянии много метров от другого и сознательно не пересекаются друг с другом то парки ничем не опаснее посещения магазина "за хлебушком", где толпы возле кассы больше чем то количество отдыхающих в группе в парке (сегодня по ТВ увидел сколько людей на привозе лазит - о уел немного, хотя я не паникер относительно короны). Другое дело, что я в какой-то мере понимаю почему ввели полный запрет на парки, так как надеяться на самосознание и самодистанцирование людей в парках дело такое (может сработает, а может и нет) - поэтому и ввели заведомо усиленную меру. А по поводу если сосед пошел в храм помолиться (тогда когда не стоило бы этого делать), где будет толпа, то лучше с ним вообще не пересекаться даже во дворе минимум месяц, даже если он очень хороший сосед. Во избежание. Ничего личного так сказать.
Вкладчик1234 написав:А вот ВОЗ подогревает интригу:
ВОЗ: Вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через год
Вакцину от коронавируса не стоит ожидать раньше, чем через год. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает Reuters.
Солидарен с Трампом - ВОЗ совершенно бестолковая организация, дающая часто сомнительные и противоречивые советы. Вакцина будет раньше, чем через год. Даже не сомневаюсь, а скорее всего уже в конце этого года. Всё, имхо.
вакцина может появиться хоть завтра, но цикл клинических испытаний не может быть меньше года. Никто ж не станет массово продавать препарат до выяснения противопоказаний, побочных эффектов.
В связи с распространением в столице COVID-19, пресс-служба Наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, считает необходимым уточнить следующее:
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией верхняя часть Киево-Печерской Лавры была закрыта для туристов и верующих с третьей недели Великого поста. Воскресная служба 22 марта уже проходила в закрытом режиме без участия прихожан.
Когда у нескольких насельников появились симптомы ОРВИ, было принято решение проводить все службы в закрытом режиме. А 4 апреля по распоряжению Наместника были закрыты ворота Нижней Лавры и для туристов, и для верующих. В Лавре объявили карантин.
Тесты на коронавирус сдали все насельники обители, у которых были замечены даже слабые симптомы ОРВИ, вне зависимости от общего самочувствия. Те, у кого подтвердился COVID-19, самоизолировались.
Во всех помещениях провели дезинфекцию. Ограничили количество людей на трапезе. Богослужения проводились в закрытом режиме. Для прихожан обеспечили онлайн трансляцию.
Наместник и братия усиленно молятся о прекращении пандемии. Братия благодарит правоохранителей за обеспечение правопорядка на близлежащей территории обители и в самой Лавре. И особую благодарность выражают медицинским работникам, которые самоотверженно борятся за телесное здравие украинцев.
juristkostya написав:вакцина может появиться хоть завтра, но цикл клинических испытаний не может быть меньше года. Никто ж не станет массово продавать препарат до выяснения противопоказаний, побочных эффектов.
Кто сказал, что цикл клинических испытаний не может быть меньше года ? Ежегодные вакцины от гриппа делаются за время чуть больше 6 месяцев, на основании прогноза какие штаммы будут предположительно в будущий зимний сезон, весной начинает закипать работа, в октябре по всему миру в аптеках уже новая вакцина на новый сезон.
Вообще у всех синтетических вакцин минимум побочных эффектов, не говоря уже о противопоказаниях, которых почти нет, это же не ослабленный вирус вводят и непонятно насколько он ослаблен, как себя поведёт. Здесь более важно определить степень эффективности вакцины от коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
antey1969 написав:Бессимптомные в статистике не учитываются.
вот и я же о том . что 10% отписавшихся в теме уже переболели симптомно ( два раза кашлянув ) или бессимптомно но продолжают разгонять панику, я балдею с людей которые каждый день сверяют статистику по странах и по Украине в частности . Как бы кто не относился к Комаровскому ,но просто пересказывает новости , так вот еще неделю назад пересказал опыт Исландии по вирусу где протестировали 5% населения и оказалось что 50% из них уже переболело https://news.liga.net/world/news/massov ... -simptomov https://nv.ua/health/medicine/pravitels ... 77602.html
Текущая статистика по коронавирусу на 14.04.2020 (Исландия) Всего заражений 1720 Смертельные случаи 8 0,5% Выздоровевшие 989 57,5% Сейчас болеют 723 42,0% из них серьезные и критические случаи 8
вот вам РЕАЛЬНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ если тестировать почти ВСЕХ , а я думаю - если протестировать всех то окажется 0,025% и если сравнить это со смертностью от туберкулеза которая приближается к 10% , от которого в Украине каждый год умирает только официально около 3600-4000 человек из 36 000 больных, и от которого есть вакцины и есть лечение иногда сложное но есть ... Я как узнал эту статистику по Исландии и наложил на туберкулез ...еще больше утвердился в загадочности происходящего ... А вы и дальше бойтесь ... обсуждать есть смысл только одно - какой в этом всем замысел ? и чем вам так всем нравиться ужесточение цифровой слежки за всеми ? ( слово от которого некоторых коробит - чипизация - не нужна, каждый добровольно носит смартфон и фитнес трекер ) Какие еще предложите теории кроме отработки массовых средств цифровой слежки ? Может нас отвлекают от чего либо ? от чего ? Спросите знакомых ж...масонов но они же вам правду не скажут Корона может быть таким же отвлекающим маневром как Астероид ( см сериал Слуга народа) или фильм " Хвост виляет собакой" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%8C%D0%BC) "
yama написав:и если сравнить это со смертностью от туберкулеза которая приближается к 10% от которого в Украине каждый год умирает только официально около 3600-4000 человек из 36 000 больных, от которого есть вакцины и есть лечение иногда сложное но есть ...
На сегодня в день в мире умирает от коронавируса в два раза больше людей, чем от туберкулёза. Тут я выкладывал информацию по этому поводу. То что в Украине пока хуже с туберкулёзом, чем с коронавирусом, меня лично радует, потому что вся моя семья привита БЦЖ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.