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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 922923924925 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 180 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 38 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 17% 30 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 4% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 33 Всього голосів : 180 Додано: Сер 15 кві, 2020 00:31 wild.tomcat написав: ЛАД написав: Ethereum написав: МП далі закликає людей йти на вулицю до церкви.

.... МП далі закликає людей йти на вулицю до церкви.....

Ссылки можно? Ссылки можно?



вас знову забанили в пошукових системах? це чи принципова позиція, що вам хтось обовязково все має надати?



тримайте, тут чи тут вас знову забанили в пошукових системах? це чи принципова позиція, що вам хтось обовязково все має надати?тримайте,чи

Спасибо за ссылки.

Меня нигде не забанили.

Но, по общим правилам, ссылки обязан давать человек, который пишет. А не заставлять искать их читающего.

Такое требование есть даже в правилах форума. Почему-то за его соблюдением не следят.

В ответ - "Церковь не может отказываться от молитвы: Филарет заявил, что пасхальные богослужения должны проходить" - https://zik.ua/ru/news/ludyna/cerkov_ne_mozhet_otkazyvatsya_ot_molitvy_filaret_zayavil_chto_pashalnye_bogosluzheniya_dolzhny_proishodit_965425 .

Я понимаю, что сегодня он почти никто, но ещё совсем недавно он был не почётным, а самым натуральным патриархом УПЦ КП. И был им 23 года. И если бы не он, то была ли бы сегодня ПЦУ?

Что будем с ним делать? Расстрелять, посадить, что-то ещё?

Это вопросы риторические.

Я не отрицаю необходимости карантина и запрета на скопления людей, в т.ч. и на пасху. Но "восток дело тонкое". С религией нужно поаккуратнее. И слишком горячие призывы ни к чему.



P.s. А вообще, Эфир чуть выше дал ссылку на отдельную ветку, вот, желающие, просьба религиозную тематику обсуждать там. Спасибо за ссылки.Меня нигде не забанили.Но, по общим правилам, ссылкидавать человек, который пишет. А не заставлять искать их читающего.Такое требование есть даже в правилах форума. Почему-то за его соблюдением не следят.В ответ -Я понимаю, что сегодня он почти никто, но ещё совсем недавно он был не почётным, а самым натуральным патриархом УПЦ КП. И был им 23 года. И если бы не он, то была ли бы сегодня ПЦУ?Что будем с ним делать? Расстрелять, посадить, что-то ещё?Это вопросы риторические.Я не отрицаю необходимости карантина и запрета на скопления людей, в т.ч. и на пасху. Но "восток дело тонкое". С религией нужно поаккуратнее. И слишком горячие призывы ни к чему.P.s. А вообще, Эфир чуть выше дал ссылку на отдельную ветку, вот, желающие, просьба религиозную тематику обсуждать там. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16084 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4418 раз. Подякували: 4094 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 00:47 freeze написав: yama написав: и если сравнить это со смертностью от туберкулеза которая приближается к 10% от которого в Украине каждый год умирает только официально около 3600-4000 человек из 36 000 больных, от которого есть вакцины и есть лечение иногда сложное но есть ... и если сравнить это со смертностью от туберкулеза которая приближается к 10% от которого в Украине каждый год умирает только официально около 3600-4000 человек из 36 000 больных, от которого есть вакцины и есть лечение иногда сложное но есть ...



На сегодня в день в мире умирает от коронавируса в два раза больше людей, чем от туберкулёза. Тут я выкладывал информацию по этому поводу.

То что в Украине пока хуже с туберкулёзом, чем с коронавирусом, меня лично радует, потому что вся моя семья привита БЦЖ. На сегодня в день в мире умирает от коронавируса в два раза больше людей, чем от туберкулёза. Тут я выкладывал информацию по этому поводу.То что в Украине пока хуже с туберкулёзом, чем с коронавирусом, меня лично радует, потому что вся моя семья привита БЦЖ. ну я же про Украину и говорил. А реально ли в мире умирают от корона... или просто иногда покашливающий человек умирает от совсем другой не связанной с покашливанием причины ,а смерть списывают на покашливание - это вопрос который останется загадкой , никто не знает как там патологоанатомы пишут , например допускаю что если заключенные в Украине умирают от туберкулеза им могут ставить другую причину смерти что бы не портить статистику

Это из серии УТРИРУЮ шел дедушка чмыхал носом и покашливал , его сбыл грузовик , но умер он от насморка, а не от грузовика . Да это "ватная" версия

Но где гарантия что эти же люди которые умерли от "короны" не умерли бы на неделю позже от "обычного " свиного гриппа H1N1, как тут говорили с возрастом вероятность умереть учеличиваеться в разы и ... елси не от Короны то от диареи в 90 умереть так же легко . Да умирают и молодые люди с сопутствующими заболеваниями и некоторые даже относительно здоровые , но и раньше умирали от других вирусных пневмоний и никто не делал из этого шумихи , тот же пример января сего года -все ограничилось ОДНИМ сюжетом в новостях и никаких " Надзвичайных ситуаций " не объявляли , но стоило "Европам" объявить как мы тут же собызянничали. У нас и до этого умирали люди от вирусной пневмонии и далеко НЕ факт что сейчас их умирает больше. Бацьке Лукашенку можно НЕ верить, но он утверждает что в этом году у них от вирусных пневмоний умерло меньше чем в прошлом .

Еще раз : вирусная пневмония была есть и будет , это страшная болезнь . Но в этом году на нее сделали акцент, такой же акцент при желании можно было и на любое другое инфекционное заболевание коих сотни например тот же H1N1.

Так думали еще в далеком 2014 году http://domik.ua/novosti/staryj-drug-xuz ... 30297.html ну я же про Украину и говорил. А реально ли в мире умирают от корона... или просто иногда покашливающий человек умирает от совсем другой не связанной с покашливанием причины ,а смерть списывают на покашливание - это вопрос который останется загадкой , никто не знает как там патологоанатомы пишут , например допускаю что если заключенные в Украине умирают от туберкулеза им могут ставить другую причину смерти что бы не портить статистикуЭто из серии УТРИРУЮ шел дедушка чмыхал носом и покашливал , его сбыл грузовик , но умер он от насморка, а не от грузовика . Да это "ватная" версияНо где гарантия что эти же люди которые умерли от "короны" не умерли бы на неделю позже от "обычного " свиного гриппа H1N1, как тут говорили с возрастом вероятность умереть учеличиваеться в разы и ... елси не от Короны то от диареи в 90 умереть так же легко . Да умирают и молодые люди с сопутствующими заболеваниями и некоторые даже относительно здоровые , но и раньше умирали от других вирусных пневмоний и никто не делал из этого шумихи , тот же пример января сего года -все ограничилось ОДНИМ сюжетом в новостях и никаких " Надзвичайных ситуаций " не объявляли , но стоило "Европам" объявить как мы тут же собызянничали. У нас и до этого умирали люди от вирусной пневмонии и далеко НЕ факт что сейчас их умирает больше. Бацьке Лукашенку можно НЕ верить, но он утверждает что в этом году у них от вирусных пневмоний умерло меньше чем в прошлом .Еще раз : вирусная пневмония была есть и будет , это страшная болезнь . Но в этом году на нее сделали акцент, такой же акцент при желании можно было и на любое другое инфекционное заболевание коих сотни например тот же H1N1.Так думали еще в далеком 2014 году https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?

Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются . yama Повідомлень: 2191 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4140 раз. Подякували: 424 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 922923924925 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 10 кві, 2020 11:15