Спасибо за ссылки. Меня нигде не забанили. Но, по общим правилам, ссылки обязан давать человек, который пишет. А не заставлять искать их читающего. Такое требование есть даже в правилах форума. Почему-то за его соблюдением не следят. В ответ - "Церковь не может отказываться от молитвы: Филарет заявил, что пасхальные богослужения должны проходить" - https://zik.ua/ru/news/ludyna/cerkov_ne_mozhet_otkazyvatsya_ot_molitvy_filaret_zayavil_chto_pashalnye_bogosluzheniya_dolzhny_proishodit_965425. Я понимаю, что сегодня он почти никто, но ещё совсем недавно он был не почётным, а самым натуральным патриархом УПЦ КП. И был им 23 года. И если бы не он, то была ли бы сегодня ПЦУ? Что будем с ним делать? Расстрелять, посадить, что-то ещё? Это вопросы риторические. Я не отрицаю необходимости карантина и запрета на скопления людей, в т.ч. и на пасху. Но "восток дело тонкое". С религией нужно поаккуратнее. И слишком горячие призывы ни к чему.
P.s. А вообще, Эфир чуть выше дал ссылку на отдельную ветку, вот, желающие, просьба религиозную тематику обсуждать там.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
yama написав:и если сравнить это со смертностью от туберкулеза которая приближается к 10% от которого в Украине каждый год умирает только официально около 3600-4000 человек из 36 000 больных, от которого есть вакцины и есть лечение иногда сложное но есть ...
На сегодня в день в мире умирает от коронавируса в два раза больше людей, чем от туберкулёза. Тут я выкладывал информацию по этому поводу. То что в Украине пока хуже с туберкулёзом, чем с коронавирусом, меня лично радует, потому что вся моя семья привита БЦЖ.
ну я же про Украину и говорил. А реально ли в мире умирают от корона... или просто иногда покашливающий человек умирает от совсем другой не связанной с покашливанием причины ,а смерть списывают на покашливание - это вопрос который останется загадкой , никто не знает как там патологоанатомы пишут , например допускаю что если заключенные в Украине умирают от туберкулеза им могут ставить другую причину смерти что бы не портить статистику Это из серии УТРИРУЮ шел дедушка чмыхал носом и покашливал , его сбыл грузовик , но умер он от насморка, а не от грузовика . Да это "ватная" версия Но где гарантия что эти же люди которые умерли от "короны" не умерли бы на неделю позже от "обычного " свиного гриппа H1N1, как тут говорили с возрастом вероятность умереть учеличиваеться в разы и ... елси не от Короны то от диареи в 90 умереть так же легко . Да умирают и молодые люди с сопутствующими заболеваниями и некоторые даже относительно здоровые , но и раньше умирали от других вирусных пневмоний и никто не делал из этого шумихи , тот же пример января сего года -все ограничилось ОДНИМ сюжетом в новостях и никаких " Надзвичайных ситуаций " не объявляли , но стоило "Европам" объявить как мы тут же собызянничали. У нас и до этого умирали люди от вирусной пневмонии и далеко НЕ факт что сейчас их умирает больше. Бацьке Лукашенку можно НЕ верить, но он утверждает что в этом году у них от вирусных пневмоний умерло меньше чем в прошлом . Еще раз : вирусная пневмония была есть и будет , это страшная болезнь . Но в этом году на нее сделали акцент, такой же акцент при желании можно было и на любое другое инфекционное заболевание коих сотни например тот же H1N1. Так думали еще в далеком 2014 году http://domik.ua/novosti/staryj-drug-xuz ... 30297.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ? Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .