RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 922923924925

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 180
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
38
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:31

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:
  Ethereum написав:МП далі закликає людей йти на вулицю до церкви.
....

Ссылки можно?


вас знову забанили в пошукових системах? це чи принципова позиція, що вам хтось обовязково все має надати?

тримайте, тут чи тут

Спасибо за ссылки.
Меня нигде не забанили.
Но, по общим правилам, ссылки обязан давать человек, который пишет. А не заставлять искать их читающего.
Такое требование есть даже в правилах форума. Почему-то за его соблюдением не следят.
В ответ - "Церковь не может отказываться от молитвы: Филарет заявил, что пасхальные богослужения должны проходить" - https://zik.ua/ru/news/ludyna/cerkov_ne_mozhet_otkazyvatsya_ot_molitvy_filaret_zayavil_chto_pashalnye_bogosluzheniya_dolzhny_proishodit_965425.
Я понимаю, что сегодня он почти никто, но ещё совсем недавно он был не почётным, а самым натуральным патриархом УПЦ КП. И был им 23 года. И если бы не он, то была ли бы сегодня ПЦУ?
Что будем с ним делать? Расстрелять, посадить, что-то ещё?
Это вопросы риторические.
Я не отрицаю необходимости карантина и запрета на скопления людей, в т.ч. и на пасху. Но "восток дело тонкое". С религией нужно поаккуратнее. И слишком горячие призывы ни к чему.

P.s. А вообще, Эфир чуть выше дал ссылку на отдельную ветку, вот, желающие, просьба религиозную тематику обсуждать там.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16084
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4418 раз.
Подякували: 4094 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:47

  freeze написав:
  yama написав:и если сравнить это со смертностью от туберкулеза которая приближается к 10% от которого в Украине каждый год умирает только официально около 3600-4000 человек из 36 000 больных, от которого есть вакцины и есть лечение иногда сложное но есть ...


На сегодня в день в мире умирает от коронавируса в два раза больше людей, чем от туберкулёза. Тут я выкладывал информацию по этому поводу.
То что в Украине пока хуже с туберкулёзом, чем с коронавирусом, меня лично радует, потому что вся моя семья привита БЦЖ.
ну я же про Украину и говорил. А реально ли в мире умирают от корона... или просто иногда покашливающий человек умирает от совсем другой не связанной с покашливанием причины ,а смерть списывают на покашливание - это вопрос который останется загадкой , никто не знает как там патологоанатомы пишут , например допускаю что если заключенные в Украине умирают от туберкулеза им могут ставить другую причину смерти что бы не портить статистику :roll:
Это из серии УТРИРУЮ шел дедушка чмыхал носом и покашливал , его сбыл грузовик , но умер он от насморка, а не от грузовика . Да это "ватная" версия
Но где гарантия что эти же люди которые умерли от "короны" не умерли бы на неделю позже от "обычного " свиного гриппа H1N1, как тут говорили с возрастом вероятность умереть учеличиваеться в разы и ... елси не от Короны то от диареи в 90 умереть так же легко . Да умирают и молодые люди с сопутствующими заболеваниями и некоторые даже относительно здоровые , но и раньше умирали от других вирусных пневмоний и никто не делал из этого шумихи , тот же пример января сего года -все ограничилось ОДНИМ сюжетом в новостях и никаких " Надзвичайных ситуаций " не объявляли , но стоило "Европам" объявить как мы тут же собызянничали. У нас и до этого умирали люди от вирусной пневмонии и далеко НЕ факт что сейчас их умирает больше. Бацьке Лукашенку можно НЕ верить, но он утверждает что в этом году у них от вирусных пневмоний умерло меньше чем в прошлом .
Еще раз : вирусная пневмония была есть и будет , это страшная болезнь . Но в этом году на нее сделали акцент, такой же акцент при желании можно было и на любое другое инфекционное заболевание коих сотни например тот же H1N1.
Так думали еще в далеком 2014 году http://domik.ua/novosti/staryj-drug-xuz ... 30297.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4140 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 922923924925
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Trast, yama і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1542217
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18610)
15.04.2020 00:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.