Спасибо за ссылки. Меня нигде не забанили. Но, по общим правилам, ссылки обязан давать человек, который пишет. А не заставлять искать их читающего. Такое требование есть даже в правилах форума. Почему-то за его соблюдением не следят. В ответ - "Церковь не может отказываться от молитвы: Филарет заявил, что пасхальные богослужения должны проходить" - https://zik.ua/ru/news/ludyna/cerkov_ne_mozhet_otkazyvatsya_ot_molitvy_filaret_zayavil_chto_pashalnye_bogosluzheniya_dolzhny_proishodit_965425. Я понимаю, что сегодня он почти никто, но ещё совсем недавно он был не почётным, а самым натуральным патриархом УПЦ КП. И был им 23 года. И если бы не он, то была ли бы сегодня ПЦУ? Что будем с ним делать? Расстрелять, посадить, что-то ещё? Это вопросы риторические. Я не отрицаю необходимости карантина и запрета на скопления людей, в т.ч. и на пасху. Но "восток дело тонкое". С религией нужно поаккуратнее. И слишком горячие призывы ни к чему.
P.s. А вообще, Эфир чуть выше дал ссылку на отдельную ветку, вот, желающие, просьба религиозную тематику обсуждать там.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
yama написав:и если сравнить это со смертностью от туберкулеза которая приближается к 10% от которого в Украине каждый год умирает только официально около 3600-4000 человек из 36 000 больных, от которого есть вакцины и есть лечение иногда сложное но есть ...
На сегодня в день в мире умирает от коронавируса в два раза больше людей, чем от туберкулёза. Тут я выкладывал информацию по этому поводу. То что в Украине пока хуже с туберкулёзом, чем с коронавирусом, меня лично радует, потому что вся моя семья привита БЦЖ.
ну я же про Украину и говорил. А реально ли в мире умирают от корона... или просто иногда покашливающий человек умирает от совсем другой не связанной с покашливанием причины ,а смерть списывают на покашливание - это вопрос который останется загадкой , никто не знает как там патологоанатомы пишут , например допускаю что если заключенные в Украине умирают от туберкулеза им могут ставить другую причину смерти что бы не портить статистику Это из серии УТРИРУЮ шел дедушка чмыхал носом и покашливал , его сбыл грузовик , но умер он от насморка, а не от грузовика . Да это "ватная" версия Но где гарантия что эти же люди которые умерли от "короны" не умерли бы на неделю позже от "обычного " свиного гриппа H1N1, как тут говорили с возрастом вероятность умереть учеличиваеться в разы и ... елси не от Короны то от диареи в 90 умереть так же легко . Да умирают и молодые люди с сопутствующими заболеваниями и некоторые даже относительно здоровые , но и раньше умирали от других вирусных пневмоний и никто не делал из этого шумихи , тот же пример января сего года -все ограничилось ОДНИМ сюжетом в новостях и никаких " Надзвичайных ситуаций " не объявляли , но стоило "Европам" объявить как мы тут же собызянничали. У нас и до этого умирали люди от вирусной пневмонии и далеко НЕ факт что сейчас их умирает больше. Бацьке Лукашенку можно НЕ верить, но он утверждает что в этом году у них от вирусных пневмоний умерло меньше чем в прошлом . Еще раз : вирусная пневмония была есть и будет , это страшная болезнь . Но в этом году на нее сделали акцент, такой же акцент при желании можно было и на любое другое инфекционное заболевание коих сотни например тот же H1N1. Так думали еще в далеком 2014 году http://domik.ua/novosti/staryj-drug-xuz ... 30297.html
когда в парке собираются по несколько человек нынче - это плохо, но если один человек на расстоянии много метров от другого и сознательно не пересекаются друг с другом то парки ничем не опаснее посещения магазина "за хлебушком", где толпы возле кассы больше чем то количество отдыхающих в группе в парке (сегодня по ТВ увидел сколько людей на привозе лазит - о уел немного, хотя я не паникер относительно короны). Другое дело, что я в какой-то мере понимаю почему ввели полный запрет на парки, так как надеяться на самосознание и самодистанцирование людей в парках дело такое (может сработает, а может и нет) - поэтому и ввели заведомо усиленную меру. А по поводу если сосед пошел в храм помолиться (тогда когда не стоило бы этого делать), где будет толпа, то лучше с ним вообще не пересекаться даже во дворе минимум месяц, даже если он очень хороший сосед. Во избежание. Ничего личного так сказать.
Українці це та нація, яка залякана та перелякана, але поки півень в лоба не вдарить, нічому і нікому віри не буде. Тобто поки на площах не буде сотні мерців, ніхто в той короновірус вірити не буде. Тому і гуляють.
yama написав:и если сравнить это со смертностью от туберкулеза которая приближается к 10% от которого в Украине каждый год умирает только официально около 3600-4000 человек из 36 000 больных, от которого есть вакцины и есть лечение иногда сложное но есть ...
На сегодня в день в мире умирает от коронавируса в два раза больше людей, чем от туберкулёза. Тут я выкладывал информацию по этому поводу. То что в Украине пока хуже с туберкулёзом, чем с коронавирусом, меня лично радует, потому что вся моя семья привита БЦЖ.
ну я же про Украину и говорил. А реально ли в мире умирают от корона... или просто иногда покашливающий человек умирает от совсем другой не связанной с покашливанием причины ,а смерть списывают на покашливание - это вопрос который останется загадкой , никто не знает как там патологоанатомы пишут , например допускаю что если заключенные в Украине умирают от туберкулеза им могут ставить другую причину смерти что бы не портить статистику Это из серии УТРИРУЮ шел дедушка чмыхал носом и покашливал , его сбыл грузовик , но умер он от насморка, а не от грузовика . Да это "ватная" версия Но где гарантия что эти же люди которые умерли от "короны" не умерли бы на неделю позже от "обычного " свиного гриппа H1N1, как тут говорили с возрастом вероятность умереть учеличиваеться в разы и ... елси не от Короны то от диареи в 90 умереть так же легко . Да умирают и молодые люди с сопутствующими заболеваниями и некоторые даже относительно здоровые , но и раньше умирали от других вирусных пневмоний и никто не делал из этого шумихи , тот же пример января сего года -все ограничилось ОДНИМ сюжетом в новостях и никаких " Надзвичайных ситуаций " не объявляли , но стоило "Европам" объявить как мы тут же собызянничали. У нас и до этого умирали люди от вирусной пневмонии и далеко НЕ факт что сейчас их умирает больше. Бацьке Лукашенку можно НЕ верить, но он утверждает что в этом году у них от вирусных пневмоний умерло меньше чем в прошлом . Еще раз : вирусная пневмония была есть и будет , это страшная болезнь . Но в этом году на нее сделали акцент, такой же акцент при желании можно было и на любое другое инфекционное заболевание коих сотни например тот же H1N1. Так думали еще в далеком 2014 году http://domik.ua/novosti/staryj-drug-xuz ... 30297.html
Згоден, хоч одна думаюча людина на форумі, та ще я. Фріз мабуть не читав казку про Чаклуна з смарагдового міста, я до того, що окуляри з тої казки це і є тести-бінго.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 15 кві, 2020 01:01, всього редагувалось 1 раз.
Trast написав:Українці це та нація, яка залякана та перелякана, але поки півень в лоба не вдарить, нічому і нікому віри не буде. Тобто поки на площах не буде сотні мерців, ніхто в той короновірус вірити не буде.Тому і гуляють.
спіть вже спокійно , від недосипання можете в ДТП потрапити і недосипання більш небезпечне ніж корона вірус через можливість нещасних випадків і щоб вам спалося спокійніше спеціально для Вас чудовий сайт https://finance.ua/ знайшов рішення https://portmone.promo/ru/insurance-covid19-finance всього 450 грн для спокійного сну ! та посидіти в нормальному ресторані і то дорожче Рекомендую це свого роду парі з документами укладіть парі якщо ви так впевнені у " трупах на площах " і спокійний сон
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ? Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Trast написав:Українці це та нація, яка залякана та перелякана, але поки півень в лоба не вдарить, нічому і нікому віри не буде. Тобто поки на площах не буде сотні мерців, ніхто в той короновірус вірити не буде.Тому і гуляють.
спіть вже спокійно , від недосипання можете в ДТП потрапити і недосипання більш небезпечне ніж корона вірус через можливість нещасних випадків і щоб вам спалося спокійніше спеціально для Вас чудовий сайт https://finance.ua/ знайшов рішення https://portmone.promo/ru/insurance-covid19-finance всього 450 грн для спокійного сну ! та посидіти в нормальному ресторані і то дорожче Рекомендую це свого роду парі з документами укладіть парі якщо ви так впевнені у " трупах на площах " і спокійний сон
Ви не зрозуміли, я з першої фактично сторінки цієї теми, галасую про те, що це афера світового масштабу, бо я лікар і знаю, про що кажу, на відміну від тих, хто тут пише постм.
А если по 6 т.чел за день, то тоже далеко будет за год? А ведь 6 - это с учётом карантинных мер. Без них поболее было бы.
Ви справді не розумієте, чи при***? Перечитайте казку про Чаклуна з Смагагдового міста, справа в окулярах в казці, а з короновірусом в тестах. Тобто, якщо, наприклад, кожному померлому робили б ПЦР на хламідії, які теж викликають до речі, атипічну пневмонію, то смертність зараз дорівнювала б 30% від хламідіозу. А про вірус герпесу я вже промовчу-смнртність була б мабутт 50%. Тобто це афера і маніпуляція цифрами і не більше.
Trast написав:Українці це та нація, яка залякана та перелякана, але поки півень в лоба не вдарить, нічому і нікому віри не буде. Тобто поки на площах не буде сотні мерців, ніхто в той короновірус вірити не буде.Тому і гуляють.
спіть вже спокійно , від недосипання можете в ДТП потрапити і недосипання більш небезпечне ніж корона вірус через можливість нещасних випадків і щоб вам спалося спокійніше спеціально для Вас чудовий сайт https://finance.ua/ знайшов рішення https://portmone.promo/ru/insurance-covid19-finance всього 450 грн для спокійного сну ! та посидіти в нормальному ресторані і то дорожче Рекомендую це свого роду парі з документами укладіть парі якщо ви так впевнені у " трупах на площах " і спокійний сон
Ви не зрозуміли, я з першої фактично сторінки цієї теми, галасую про те, що це афера світового масштабу, бо я лікар і знаю, про що кажу, на відміну від тих, хто тут пише постм.
да, да кругом на форуме и в целом в мире все де-лы, клавишедавы, только я на белой лошади гарцую ...
зы бывает, что мудрость приходит с возрастом. а бывает так, что возраст приходит один ззы конечно, это всемирный заговор, имеющий целью сделать плохо всему миру, кроме производителям масок, дезинфекторов и туалетной бумаги
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California