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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 923924925926> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 181 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 15% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 39 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 17% 30 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 4% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 33 Всього голосів : 181 Додано: Сер 15 кві, 2020 00:31 wild.tomcat написав: ЛАД написав: Ethereum написав: МП далі закликає людей йти на вулицю до церкви.

.... МП далі закликає людей йти на вулицю до церкви.....

Ссылки можно? Ссылки можно?



вас знову забанили в пошукових системах? це чи принципова позиція, що вам хтось обовязково все має надати?



тримайте, тут чи тут вас знову забанили в пошукових системах? це чи принципова позиція, що вам хтось обовязково все має надати?тримайте,чи

Спасибо за ссылки.

Меня нигде не забанили.

Но, по общим правилам, ссылки обязан давать человек, который пишет. А не заставлять искать их читающего.

Такое требование есть даже в правилах форума. Почему-то за его соблюдением не следят.

В ответ - "Церковь не может отказываться от молитвы: Филарет заявил, что пасхальные богослужения должны проходить" - https://zik.ua/ru/news/ludyna/cerkov_ne_mozhet_otkazyvatsya_ot_molitvy_filaret_zayavil_chto_pashalnye_bogosluzheniya_dolzhny_proishodit_965425 .

Я понимаю, что сегодня он почти никто, но ещё совсем недавно он был не почётным, а самым натуральным патриархом УПЦ КП. И был им 23 года. И если бы не он, то была ли бы сегодня ПЦУ?

Что будем с ним делать? Расстрелять, посадить, что-то ещё?

Это вопросы риторические.

Я не отрицаю необходимости карантина и запрета на скопления людей, в т.ч. и на пасху. Но "восток дело тонкое". С религией нужно поаккуратнее. И слишком горячие призывы ни к чему.



P.s. А вообще, Эфир чуть выше дал ссылку на отдельную ветку, вот, желающие, просьба религиозную тематику обсуждать там. Спасибо за ссылки.Меня нигде не забанили.Но, по общим правилам, ссылкидавать человек, который пишет. А не заставлять искать их читающего.Такое требование есть даже в правилах форума. Почему-то за его соблюдением не следят.В ответ -Я понимаю, что сегодня он почти никто, но ещё совсем недавно он был не почётным, а самым натуральным патриархом УПЦ КП. И был им 23 года. И если бы не он, то была ли бы сегодня ПЦУ?Что будем с ним делать? Расстрелять, посадить, что-то ещё?Это вопросы риторические.Я не отрицаю необходимости карантина и запрета на скопления людей, в т.ч. и на пасху. Но "восток дело тонкое". С религией нужно поаккуратнее. И слишком горячие призывы ни к чему.P.s. А вообще, Эфир чуть выше дал ссылку на отдельную ветку, вот, желающие, просьба религиозную тематику обсуждать там. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16084 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4418 раз. Подякували: 4094 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 00:47 freeze написав: yama написав: и если сравнить это со смертностью от туберкулеза которая приближается к 10% от которого в Украине каждый год умирает только официально около 3600-4000 человек из 36 000 больных, от которого есть вакцины и есть лечение иногда сложное но есть ... и если сравнить это со смертностью от туберкулеза которая приближается к 10% от которого в Украине каждый год умирает только официально около 3600-4000 человек из 36 000 больных, от которого есть вакцины и есть лечение иногда сложное но есть ...



На сегодня в день в мире умирает от коронавируса в два раза больше людей, чем от туберкулёза. Тут я выкладывал информацию по этому поводу.

То что в Украине пока хуже с туберкулёзом, чем с коронавирусом, меня лично радует, потому что вся моя семья привита БЦЖ. На сегодня в день в мире умирает от коронавируса в два раза больше людей, чем от туберкулёза. Тут я выкладывал информацию по этому поводу.То что в Украине пока хуже с туберкулёзом, чем с коронавирусом, меня лично радует, потому что вся моя семья привита БЦЖ. ну я же про Украину и говорил. А реально ли в мире умирают от корона... или просто иногда покашливающий человек умирает от совсем другой не связанной с покашливанием причины ,а смерть списывают на покашливание - это вопрос который останется загадкой , никто не знает как там патологоанатомы пишут , например допускаю что если заключенные в Украине умирают от туберкулеза им могут ставить другую причину смерти что бы не портить статистику

Это из серии УТРИРУЮ шел дедушка чмыхал носом и покашливал , его сбыл грузовик , но умер он от насморка, а не от грузовика . Да это "ватная" версия

Но где гарантия что эти же люди которые умерли от "короны" не умерли бы на неделю позже от "обычного " свиного гриппа H1N1, как тут говорили с возрастом вероятность умереть учеличиваеться в разы и ... елси не от Короны то от диареи в 90 умереть так же легко . Да умирают и молодые люди с сопутствующими заболеваниями и некоторые даже относительно здоровые , но и раньше умирали от других вирусных пневмоний и никто не делал из этого шумихи , тот же пример января сего года -все ограничилось ОДНИМ сюжетом в новостях и никаких " Надзвичайных ситуаций " не объявляли , но стоило "Европам" объявить как мы тут же собызянничали. У нас и до этого умирали люди от вирусной пневмонии и далеко НЕ факт что сейчас их умирает больше. Бацьке Лукашенку можно НЕ верить, но он утверждает что в этом году у них от вирусных пневмоний умерло меньше чем в прошлом .

Еще раз : вирусная пневмония была есть и будет , это страшная болезнь . Но в этом году на нее сделали акцент, такой же акцент при желании можно было и на любое другое инфекционное заболевание коих сотни например тот же H1N1.

Так думали еще в далеком 2014 году http://domik.ua/novosti/staryj-drug-xuz ... 30297.html



по гуглите сколько в мире умерло от туберкулеза думаю за год в среднем в мире около 1,5 млн а от короны пока что Total Deaths 125 476

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps ... 7b48e9ecf6 - корона

Согласно данным ВОЗ ежегодно в мире туберкулезом заболевают до 10 миллионов человек, и около 1,5 миллионов человек умирают от этой болезни, в т. ч. 20% от ко-инфекции ВИЧ и туберкулез.24 бер. 2020 р.

https://www.who.int/ru/news-room/fact-s ... berculosis - туберкулез

так что Короне до туберкулеза еще ой как далеко ну я же про Украину и говорил. А реально ли в мире умирают от корона... или просто иногда покашливающий человек умирает от совсем другой не связанной с покашливанием причины ,а смерть списывают на покашливание - это вопрос который останется загадкой , никто не знает как там патологоанатомы пишут , например допускаю что если заключенные в Украине умирают от туберкулеза им могут ставить другую причину смерти что бы не портить статистикуЭто из серии УТРИРУЮ шел дедушка чмыхал носом и покашливал , его сбыл грузовик , но умер он от насморка, а не от грузовика . Да это "ватная" версияНо где гарантия что эти же люди которые умерли от "короны" не умерли бы на неделю позже от "обычного " свиного гриппа H1N1, как тут говорили с возрастом вероятность умереть учеличиваеться в разы и ... елси не от Короны то от диареи в 90 умереть так же легко . Да умирают и молодые люди с сопутствующими заболеваниями и некоторые даже относительно здоровые , но и раньше умирали от других вирусных пневмоний и никто не делал из этого шумихи , тот же пример января сего года -все ограничилось ОДНИМ сюжетом в новостях и никаких " Надзвичайных ситуаций " не объявляли , но стоило "Европам" объявить как мы тут же собызянничали. У нас и до этого умирали люди от вирусной пневмонии и далеко НЕ факт что сейчас их умирает больше. Бацьке Лукашенку можно НЕ верить, но он утверждает что в этом году у них от вирусных пневмоний умерло меньше чем в прошлом .Еще раз : вирусная пневмония была есть и будет , это страшная болезнь . Но в этом году на нее сделали акцент, такой же акцент при желании можно было и на любое другое инфекционное заболевание коих сотни например тот же H1N1.Так думали еще в далеком 2014 году- коронаСогласно данным ВОЗ ежегодно в мире туберкулезом заболевают до 10 миллионов человек, и около 1,5 миллионов человек умирают от этой болезни, в т. ч. 20% от ко-инфекции ВИЧ и туберкулез.24 бер. 2020 р.- туберкулез Востаннє редагувалось yama в Сер 15 кві, 2020 00:57, всього редагувалось 1 раз. https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?

Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются . yama Повідомлень: 2192 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4140 раз. Подякували: 424 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 00:55 Alex2007 написав:





когда в парке собираются по несколько человек нынче - это плохо, но если один человек на расстоянии много метров от другого и сознательно не пересекаются друг с другом то парки ничем не опаснее посещения магазина "за хлебушком", где толпы возле кассы больше чем то количество отдыхающих в группе в парке (сегодня по ТВ увидел сколько людей на привозе лазит - о уел немного, хотя я не паникер относительно короны). Другое дело, что я в какой-то мере понимаю почему ввели полный запрет на парки, так как надеяться на самосознание и самодистанцирование людей в парках дело такое (может сработает, а может и нет) - поэтому и ввели заведомо усиленную меру.

А по поводу если сосед пошел в храм помолиться (тогда когда не стоило бы этого делать), где будет толпа, то лучше с ним вообще не пересекаться даже во дворе минимум месяц, даже если он очень хороший сосед. Во избежание. Ничего личного так сказать. когда в парке собираются по несколько человек нынче - это плохо, но если один человек на расстоянии много метров от другого и сознательно не пересекаются друг с другом то парки ничем не опаснее посещения магазина "за хлебушком", где толпы возле кассы больше чем то количество отдыхающих в группе в парке (сегодня по ТВ увидел сколько людей на привозе лазит - оуел немного, хотя я не паникер относительно короны). Другое дело, что я в какой-то мере понимаю почему ввели полный запрет на парки, так как надеяться на самосознание и самодистанцирование людей в парках дело такое (может сработает, а может и нет) - поэтому и ввели заведомо усиленную меру.А по поводу если сосед пошел в храм помолиться (тогда когда не стоило бы этого делать), где будет толпа, то лучше с ним вообще не пересекаться даже во дворе минимум месяц, даже если он очень хороший сосед. Во избежание. Ничего личного так сказать.

Українці це та нація, яка залякана та перелякана, але поки півень в лоба не вдарить, нічому і нікому віри не буде.

Тобто поки на площах не буде сотні мерців, ніхто в той короновірус вірити не буде.

Тому і гуляють. Українці це та нація, яка залякана та перелякана, але поки півень в лоба не вдарить, нічому і нікому віри не буде.Тобто поки на площах не буде сотні мерців, ніхто в той короновірус вірити не буде.Тому і гуляють. Trast Повідомлень: 359 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 00:58 yama написав: freeze написав: yama написав: и если сравнить это со смертностью от туберкулеза которая приближается к 10% от которого в Украине каждый год умирает только официально около 3600-4000 человек из 36 000 больных, от которого есть вакцины и есть лечение иногда сложное но есть ... и если сравнить это со смертностью от туберкулеза которая приближается к 10% от которого в Украине каждый год умирает только официально около 3600-4000 человек из 36 000 больных, от которого есть вакцины и есть лечение иногда сложное но есть ...



На сегодня в день в мире умирает от коронавируса в два раза больше людей, чем от туберкулёза. Тут я выкладывал информацию по этому поводу.

То что в Украине пока хуже с туберкулёзом, чем с коронавирусом, меня лично радует, потому что вся моя семья привита БЦЖ. На сегодня в день в мире умирает от коронавируса в два раза больше людей, чем от туберкулёза. Тут я выкладывал информацию по этому поводу.То что в Украине пока хуже с туберкулёзом, чем с коронавирусом, меня лично радует, потому что вся моя семья привита БЦЖ. ну я же про Украину и говорил. А реально ли в мире умирают от корона... или просто иногда покашливающий человек умирает от совсем другой не связанной с покашливанием причины ,а смерть списывают на покашливание - это вопрос который останется загадкой , никто не знает как там патологоанатомы пишут , например допускаю что если заключенные в Украине умирают от туберкулеза им могут ставить другую причину смерти что бы не портить статистику

Это из серии УТРИРУЮ шел дедушка чмыхал носом и покашливал , его сбыл грузовик , но умер он от насморка, а не от грузовика . Да это "ватная" версия

Но где гарантия что эти же люди которые умерли от "короны" не умерли бы на неделю позже от "обычного " свиного гриппа H1N1, как тут говорили с возрастом вероятность умереть учеличиваеться в разы и ... елси не от Короны то от диареи в 90 умереть так же легко . Да умирают и молодые люди с сопутствующими заболеваниями и некоторые даже относительно здоровые , но и раньше умирали от других вирусных пневмоний и никто не делал из этого шумихи , тот же пример января сего года -все ограничилось ОДНИМ сюжетом в новостях и никаких " Надзвичайных ситуаций " не объявляли , но стоило "Европам" объявить как мы тут же собызянничали. У нас и до этого умирали люди от вирусной пневмонии и далеко НЕ факт что сейчас их умирает больше. Бацьке Лукашенку можно НЕ верить, но он утверждает что в этом году у них от вирусных пневмоний умерло меньше чем в прошлом .

Еще раз : вирусная пневмония была есть и будет , это страшная болезнь . Но в этом году на нее сделали акцент, такой же акцент при желании можно было и на любое другое инфекционное заболевание коих сотни например тот же H1N1.

Так думали еще в далеком 2014 году http://domik.ua/novosti/staryj-drug-xuz ... 30297.html ну я же про Украину и говорил. А реально ли в мире умирают от корона... или просто иногда покашливающий человек умирает от совсем другой не связанной с покашливанием причины ,а смерть списывают на покашливание - это вопрос который останется загадкой , никто не знает как там патологоанатомы пишут , например допускаю что если заключенные в Украине умирают от туберкулеза им могут ставить другую причину смерти что бы не портить статистикуЭто из серии УТРИРУЮ шел дедушка чмыхал носом и покашливал , его сбыл грузовик , но умер он от насморка, а не от грузовика . Да это "ватная" версияНо где гарантия что эти же люди которые умерли от "короны" не умерли бы на неделю позже от "обычного " свиного гриппа H1N1, как тут говорили с возрастом вероятность умереть учеличиваеться в разы и ... елси не от Короны то от диареи в 90 умереть так же легко . Да умирают и молодые люди с сопутствующими заболеваниями и некоторые даже относительно здоровые , но и раньше умирали от других вирусных пневмоний и никто не делал из этого шумихи , тот же пример января сего года -все ограничилось ОДНИМ сюжетом в новостях и никаких " Надзвичайных ситуаций " не объявляли , но стоило "Европам" объявить как мы тут же собызянничали. У нас и до этого умирали люди от вирусной пневмонии и далеко НЕ факт что сейчас их умирает больше. Бацьке Лукашенку можно НЕ верить, но он утверждает что в этом году у них от вирусных пневмоний умерло меньше чем в прошлом .Еще раз : вирусная пневмония была есть и будет , это страшная болезнь . Но в этом году на нее сделали акцент, такой же акцент при желании можно было и на любое другое инфекционное заболевание коих сотни например тот же H1N1.Так думали еще в далеком 2014 году

Згоден, хоч одна думаюча людина на форумі, та ще я.

Фріз мабуть не читав казку про Чаклуна з смарагдового міста, я до того, що окуляри з тої казки це і є тести-бінго. Згоден, хоч одна думаюча людина на форумі, та ще я.Фріз мабуть не читав казку про Чаклуна з смарагдового міста, я до того, що окуляри з тої казки це і є тести-бінго. Востаннє редагувалось Trast в Сер 15 кві, 2020 01:01, всього редагувалось 1 раз. Trast Повідомлень: 359 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 01:01 Trast написав: Українці це та нація, яка залякана та перелякана, але поки півень в лоба не вдарить, нічому і нікому віри не буде.

Тобто поки на площах не буде сотні мерців, ніхто в той короновірус вірити не буде.Тому і гуляють. Українці це та нація, яка залякана та перелякана, але поки півень в лоба не вдарить, нічому і нікому віри не буде.Тобто поки на площах не буде сотні мерців, ніхто в той короновірус вірити не буде.Тому і гуляють. спіть вже спокійно , від недосипання можете в ДТП потрапити і недосипання більш небезпечне ніж корона вірус через можливість нещасних випадків

і щоб вам спалося спокійніше спеціально для Вас чудовий сайт https://finance.ua/

знайшов рішення

https://portmone.promo/ru/insurance-covid19-finance

всього 450 грн для спокійного сну ! та посидіти в нормальному ресторані і то дорожче

Рекомендую це свого роду парі з документами укладіть парі якщо ви так впевнені у " трупах на площах " і спокійний сон спіть вже спокійно , від недосипання можете в ДТП потрапити і недосипання більш небезпечне ніж корона вірус через можливість нещасних випадківце свого роду парі з документами укладіть парі якщо ви так впевнені у " трупах на площах " https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?

Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются . yama Повідомлень: 2192 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4140 раз. Подякували: 424 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 01:04 yama

так что Короне до туберкулеза еще ой как далеко



А если по 6 т.чел за день, то тоже далеко будет за год?

А ведь 6 - это с учётом карантинных мер. Без них поболее было бы. А если по 6 т.чел за день, то тоже далеко будет за год?А ведь 6 - это с учётом карантинных мер. Без них поболее было бы. Hotab

Повідомлень: 2558 З нами з: 15.02.09 Подякував: 64 раз. Подякували: 953 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 01:04 yama написав: Trast написав: Українці це та нація, яка залякана та перелякана, але поки півень в лоба не вдарить, нічому і нікому віри не буде.

Тобто поки на площах не буде сотні мерців, ніхто в той короновірус вірити не буде.Тому і гуляють. Українці це та нація, яка залякана та перелякана, але поки півень в лоба не вдарить, нічому і нікому віри не буде.Тобто поки на площах не буде сотні мерців, ніхто в той короновірус вірити не буде.Тому і гуляють. спіть вже спокійно , від недосипання можете в ДТП потрапити і недосипання більш небезпечне ніж корона вірус через можливість нещасних випадків

і щоб вам спалося спокійніше спеціально для Вас чудовий сайт https://finance.ua/

знайшов рішення

https://portmone.promo/ru/insurance-covid19-finance

всього 450 грн для спокійного сну ! та посидіти в нормальному ресторані і то дорожче

Рекомендую це свого роду парі з документами укладіть парі якщо ви так впевнені у " трупах на площах " і спокійний сон спіть вже спокійно , від недосипання можете в ДТП потрапити і недосипання більш небезпечне ніж корона вірус через можливість нещасних випадківце свого роду парі з документами укладіть парі якщо ви так впевнені у " трупах на площах "

Ви не зрозуміли, я з першої фактично сторінки цієї теми, галасую про те, що це афера світового масштабу, бо я лікар і знаю, про що кажу, на відміну від тих, хто тут пише постм. Ви не зрозуміли, я з першої фактично сторінки цієї теми, галасую про те, що це афера світового масштабу, бо я лікар і знаю, про що кажу, на відміну від тих, хто тут пише постм. Trast Повідомлень: 359 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 01:05 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вышел ежик из тумана,

Вынул маску из кармана,

И стоит совсем один,

Потому что карантин. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16308 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4111 раз. Подякували: 6456 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 01:12 Hotab написав: yama

так что Короне до туберкулеза еще ой как далеко



А если по 6 т.чел за день, то тоже далеко будет за год?

А ведь 6 - это с учётом карантинных мер. Без них поболее было бы. А если по 6 т.чел за день, то тоже далеко будет за год?А ведь 6 - это с учётом карантинных мер. Без них поболее было бы.

Ви справді не розумієте, чи при***?

Перечитайте казку про Чаклуна з Смагагдового міста, справа в окулярах в казці, а з короновірусом в тестах.

Тобто, якщо, наприклад, кожному померлому робили б ПЦР на хламідії, які теж викликають до речі, атипічну пневмонію, то смертність зараз дорівнювала б 30% від хламідіозу.

А про вірус герпесу я вже промовчу-смнртність була б мабутт 50%.

Тобто це афера і маніпуляція цифрами і не більше. Ви справді не розумієте, чи при***?Перечитайте казку про Чаклуна з Смагагдового міста, справа в окулярах в казці, а з короновірусом в тестах.Тобто, якщо, наприклад, кожному померлому робили б ПЦР на хламідії, які теж викликають до речі, атипічну пневмонію, то смертність зараз дорівнювала б 30% від хламідіозу.А про вірус герпесу я вже промовчу-смнртність була б мабутт 50%.Тобто це афера і маніпуляція цифрами і не більше. Trast Повідомлень: 359 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 01:36 Trast написав: yama написав: Trast написав: Українці це та нація, яка залякана та перелякана, але поки півень в лоба не вдарить, нічому і нікому віри не буде.

Тобто поки на площах не буде сотні мерців, ніхто в той короновірус вірити не буде.Тому і гуляють. Українці це та нація, яка залякана та перелякана, але поки півень в лоба не вдарить, нічому і нікому віри не буде.Тобто поки на площах не буде сотні мерців, ніхто в той короновірус вірити не буде.Тому і гуляють. спіть вже спокійно , від недосипання можете в ДТП потрапити і недосипання більш небезпечне ніж корона вірус через можливість нещасних випадків

і щоб вам спалося спокійніше спеціально для Вас чудовий сайт https://finance.ua/

знайшов рішення

https://portmone.promo/ru/insurance-covid19-finance

всього 450 грн для спокійного сну ! та посидіти в нормальному ресторані і то дорожче

Рекомендую це свого роду парі з документами укладіть парі якщо ви так впевнені у " трупах на площах " і спокійний сон спіть вже спокійно , від недосипання можете в ДТП потрапити і недосипання більш небезпечне ніж корона вірус через можливість нещасних випадківце свого роду парі з документами укладіть парі якщо ви так впевнені у " трупах на площах "

Ви не зрозуміли, я з першої фактично сторінки цієї теми, галасую про те, що це афера світового масштабу, бо я лікар і знаю, про що кажу, на відміну від тих, хто тут пише постм. Ви не зрозуміли, я з першої фактично сторінки цієї теми, галасую про те, що це афера світового масштабу, бо я лікар і знаю, про що кажу, на відміну від тих, хто тут пише постм.



да, да кругом на форуме и в целом в мире все де-лы, клавишедавы, только я на белой лошади гарцую ...



зы бывает, что мудрость приходит с возрастом. а бывает так, что возраст приходит один

ззы конечно, это всемирный заговор, имеющий целью сделать плохо всему миру, кроме производителям масок, дезинфекторов и туалетной бумаги да, да кругом на форуме и в целом в мире все де-лы, клавишедавы, только я на белой лошади гарцую ...зы бывает, что мудрость приходит с возрастом. а бывает так, что возраст приходит одинззы конечно, это всемирный заговор, имеющий целью сделать плохо всему миру, кроме производителям масок, дезинфекторов и туалетной бумаги It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2890 З нами з: 14.03.06 Подякував: 172 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 923924925926> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6908 1542235

ЛОБ П'ят 10 кві, 2020 11:15