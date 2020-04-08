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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 923924925926

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 181
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
39
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 01:52

  Trast написав:Ви не зрозуміли, я з першої фактично сторінки цієї теми, галасую про те, що це афера світового масштабу, бо я лікар і знаю, про що кажу, на відміну від тих, хто тут пише постм.


Раскройте нам глаза: кто, на Ваш взгляд, является выгодополучателем от этой "аферы мирового масштаба"?

Также интересно узнать Ваше мнение о том, почему на "аферу" "повелись" геополитические оппоненты: Китай, РФ, ЕС, США? Кто-то из них просто "подыграл" для заметания следов (как организатор)? Кто именно, на Ваш взгляд?

ВОЗ до последнего успокаивал: "передача от человека к человеку не подтверждена", "это не пандемия", "границы закрывать не нужно" и т.д., за что сейчас подвергается очень жесткой критике от Трампа (за катастрофическую недооценку опасности).

Как такая позиция вписывается в Вашу теорию об "афере"? Была бы цель "раздуть необоснованную панику", начали бы "дуть" уже в январе.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 01:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Civis написав:Раскройте нам глаза: кто, на Ваш взгляд, является выгодополучателем от этой "аферы мирового масштаба"?

Также интересно узнать Ваше мнение о том, почему на "аферу" "повелись" геополитические оппоненты: Китай, РФ, ЕС, США? Кто-то из них просто "подыграл" для заметания следов (как организатор)? Кто именно, на Ваш взгляд?


Масоны решили нажиться на продаже парацетамола и заодно прибить экономику своих же стран. Хитрый ход
Востаннє редагувалось freeze в Сер 15 кві, 2020 01:57, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 01:57

  Civis написав:
  Trast написав:Ви не зрозуміли, я з першої фактично сторінки цієї теми, галасую про те, що це афера світового масштабу, бо я лікар і знаю, про що кажу, на відміну від тих, хто тут пише постм.


Раскройте нам глаза: кто, на Ваш взгляд, является выгодополучателем от этой "аферы мирового масштаба"?

Также интересно узнать Ваше мнение о том, почему на "аферу" "повелись" геополитические оппоненты: Китай, РФ, ЕС, США? Кто-то из них просто "подыграл" для заметания следов (как организатор)? Кто именно, на Ваш взгляд?

ВОЗ до последнего успокаивал: "передача от человека к человеку не подтверждена", "это не пандемия", "границы закрывать не нужно" и т.д., за что сейчас подвергается очень жесткой критике от Трампа.


Как такая позиция вписывается в Вашу теорию об "афере"? Была бы цель "раздуть необоснованную панику", начали бы "дуть" уже в январе.


там не все так однозначно в ВОЗ...По странному стечению умер исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в аккурат перед пандемией
https://tsn.ua/ru/svit/umer-ispolniteln ... 80134.html
Потому и есть подозрения в афере история нечиста с самого начала
с event 201 института хопкинса
DIMON1976
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 02:05

  freeze написав:
Civis написав:Раскройте нам глаза: кто, на Ваш взгляд, является выгодополучателем от этой "аферы мирового масштаба"?

Также интересно узнать Ваше мнение о том, почему на "аферу" "повелись" геополитические оппоненты: Китай, РФ, ЕС, США? Кто-то из них просто "подыграл" для заметания следов (как организатор)? Кто именно, на Ваш взгляд?


прибить экономику своих же стран. Хитрый ход


Но пузыри то сдулись неслабо (заодно вот и зароботок на шортах). Плюс что-то делать с перегретой экономикой в мире тоже им нужно было. Плюс действительно возможно решили что-то с климатом серьезно решать?
хз
А всякие их словесные интервенции и перегавкивания между ними, когда сегодня они говорят одно, завтра другое - это такое; у нас вот в Украине - это вообще обычное явление среди политиков, на которые мы уже даже не обращаем никакого внимания.
Поэтому не все так однозначно.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 15 кві, 2020 02:07, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 02:06

  Civis написав:
  Trast написав:Ви не зрозуміли, я з першої фактично сторінки цієї теми, галасую про те, що це афера світового масштабу, бо я лікар і знаю, про що кажу, на відміну від тих, хто тут пише постм.


Раскройте нам глаза: кто, на Ваш взгляд, является выгодополучателем от этой "аферы мирового масштаба"?

Также интересно узнать Ваше мнение о том, почему на "аферу" "повелись" геополитические оппоненты: Китай, РФ, ЕС, США? Кто-то из них просто "подыграл" для заметания следов (как организатор)? Кто именно, на Ваш взгляд?

ВОЗ до последнего успокаивал: "передача от человека к человеку не подтверждена", "это не пандемия", "границы закрывать не нужно" и т.д., за что сейчас подвергается очень жесткой критике от Трампа (за катастрофическую недооценку опасности).

Как такая позиция вписывается в Вашу теорию об "афере"? Была бы цель "раздуть необоснованную панику", начали бы "дуть" уже в январе.

Що було між США і Китаєм весь рік перед "пандемією"?
чи ви сліпий і не бачили що було?
Так може відповідь зараз самостійно дасте, кому це вигідно?
Я вам натякну-пандемія закінчиться перед виборами Президента США.
А якщо взагалі, то "пандемія" зараз користна всім можновладцям всіх країн, бо всі вже не знали, що вигадати, а тут короновірус всім як на руку.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 02:12

  adeges написав:
да, да кругом на форуме и в целом в мире все де-лы, клавишедавы, только я на белой лошади гарцую ...

зы бывает, что мудрость приходит с возрастом. а бывает так, что возраст приходит один
ззы конечно, это всемирный заговор, имеющий целью сделать плохо всему миру, кроме производителям масок, дезинфекторов и туалетной бумаги

А як ви гадали, таблицю Менделєєва чи як зробити радіо чи коли настане 2 світова , про те всі знали, чи тільки здогадувалися єдиниці, а доводила 1 людина?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 02:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Trast написав:Я вам натякну-пандемія закінчиться перед виборами Президента США.
А якщо взагалі, то "пандемія" зараз користна всім можновладцям всіх країн, бо всі вже не знали, що вигадати, а тут короновірус всім як на руку.


Хотелось бы упомянуть, что в большинстве крупных стран мира власть - выборная.

Для Трампа в год выборов получить рекордную безработицу (и как ее неизбежное следствие - рекордное обнищание пересичных американцев) - это весьма неприятно. С точки зрения здравого смысла, если допустить пандемию, как инструмент "сдувания пузырей" (во что я, уж извините, не верю), делать это следовало после выборов, когда у тебя в кармане уже лежат гарантированные 5 лет у руля (после цирка с импичментом шансы на победу у демократов были минимальные).

Я в упор не вижу, как короновирсный кризис поможет решить вопрос с государственными долгами - наоборот, они вырастут до небывалых доселе размеров.

Просветите, пожалуйста, как Вам видится сам механизм "получения профита" от пандемии?
Civis
 
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