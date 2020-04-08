Додано: Сер 15 кві, 2020 01:52

Trast написав: Ви не зрозуміли, я з першої фактично сторінки цієї теми, галасую про те, що це афера світового масштабу, бо я лікар і знаю, про що кажу, на відміну від тих, хто тут пише постм. Ви не зрозуміли, я з першої фактично сторінки цієї теми, галасую про те, що це афера світового масштабу, бо я лікар і знаю, про що кажу, на відміну від тих, хто тут пише постм.

Раскройте нам глаза: кто, на Ваш взгляд, является выгодополучателем от этой "аферы мирового масштаба"?Также интересно узнать Ваше мнение о том, почему на "аферу" "повелись" геополитические оппоненты: Китай, РФ, ЕС, США? Кто-то из них просто "подыграл" для заметания следов (как организатор)? Кто именно, на Ваш взгляд?ВОЗ до последнего успокаивал: "передача от человека к человеку не подтверждена", "это не пандемия", "границы закрывать не нужно" и т.д., за что сейчас подвергается очень жесткой критике от Трампа (за катастрофическую недооценку опасности).Как такая позиция вписывается в Вашу теорию об "афере"? Была бы цель "раздуть необоснованную панику", начали бы "дуть" уже в январе.