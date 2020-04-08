Додано: Сер 15 кві, 2020 02:44

Не буду отбивать хлеб у freeze, поэтому краткие заметки.

До 2 млн. чуть-чуть не дотянули - 1.992.189.

США - новых случаев заметно меньше, но смертей даже больше, чем в предыдущие дни.

Испания - заметно меньше как новых случаев, так и смертей.

Италия - новых случаев меньше, но смерти примерно на том же уровне.

Франция - резкий подскок и новых случаев, и смертей, но во Франции это почему-то характерно, такое не первый раз.

Великобритания - грубо на том же уровне, что и раньше.

Германия - заметно меньше и того, и другого. Число выздоровеших превысило, число заболевших.

Россия - новых случаев больше, смертей примерно столько же.

Швеция - заметно выросло число смертей.

Исландия - новых смертей нет. При значительно большем количестве тестов (10,5% населения) и, соответственно, большем числе заболевших уровень смертности примерно такой же, как в Норвегии.

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан.