Trast написав:Ви не зрозуміли, я з першої фактично сторінки цієї теми, галасую про те, що це афера світового масштабу, бо я лікар і знаю, про що кажу, на відміну від тих, хто тут пише постм.
Раскройте нам глаза: кто, на Ваш взгляд, является выгодополучателем от этой "аферы мирового масштаба"?
Также интересно узнать Ваше мнение о том, почему на "аферу" "повелись" геополитические оппоненты: Китай, РФ, ЕС, США? Кто-то из них просто "подыграл" для заметания следов (как организатор)? Кто именно, на Ваш взгляд?
ВОЗ до последнего успокаивал: "передача от человека к человеку не подтверждена", "это не пандемия", "границы закрывать не нужно" и т.д., за что сейчас подвергается очень жесткой критике от Трампа (за катастрофическую недооценку опасности).
Как такая позиция вписывается в Вашу теорию об "афере"? Была бы цель "раздуть необоснованную панику", начали бы "дуть" уже в январе.
Civis написав:Раскройте нам глаза: кто, на Ваш взгляд, является выгодополучателем от этой "аферы мирового масштаба"?
Также интересно узнать Ваше мнение о том, почему на "аферу" "повелись" геополитические оппоненты: Китай, РФ, ЕС, США? Кто-то из них просто "подыграл" для заметания следов (как организатор)? Кто именно, на Ваш взгляд?
Масоны решили нажиться на продаже парацетамола и заодно прибить экономику своих же стран. Хитрый ход
Востаннє редагувалось freeze в Сер 15 кві, 2020 01:57, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Trast написав:Ви не зрозуміли, я з першої фактично сторінки цієї теми, галасую про те, що це афера світового масштабу, бо я лікар і знаю, про що кажу, на відміну від тих, хто тут пише постм.
Раскройте нам глаза: кто, на Ваш взгляд, является выгодополучателем от этой "аферы мирового масштаба"?
Также интересно узнать Ваше мнение о том, почему на "аферу" "повелись" геополитические оппоненты: Китай, РФ, ЕС, США? Кто-то из них просто "подыграл" для заметания следов (как организатор)? Кто именно, на Ваш взгляд?
ВОЗ до последнего успокаивал: "передача от человека к человеку не подтверждена", "это не пандемия", "границы закрывать не нужно" и т.д., за что сейчас подвергается очень жесткой критике от Трампа.
Как такая позиция вписывается в Вашу теорию об "афере"? Была бы цель "раздуть необоснованную панику", начали бы "дуть" уже в январе.
там не все так однозначно в ВОЗ...По странному стечению умер исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в аккурат перед пандемией https://tsn.ua/ru/svit/umer-ispolniteln ... 80134.html Потому и есть подозрения в афере история нечиста с самого начала с event 201 института хопкинса
Civis написав:Раскройте нам глаза: кто, на Ваш взгляд, является выгодополучателем от этой "аферы мирового масштаба"?
Также интересно узнать Ваше мнение о том, почему на "аферу" "повелись" геополитические оппоненты: Китай, РФ, ЕС, США? Кто-то из них просто "подыграл" для заметания следов (как организатор)? Кто именно, на Ваш взгляд?
прибить экономику своих же стран. Хитрый ход
Но пузыри то сдулись неслабо (заодно вот и зароботок на шортах). Плюс что-то делать с перегретой экономикой в мире тоже им нужно было. Плюс действительно возможно решили что-то с климатом серьезно решать? хз А всякие их словесные интервенции и перегавкивания между ними, когда сегодня они говорят одно, завтра другое - это такое; у нас вот в Украине - это вообще обычное явление среди политиков, на которые мы уже даже не обращаем никакого внимания. Поэтому не все так однозначно.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 15 кві, 2020 02:07, всього редагувалось 1 раз.
Trast написав:Ви не зрозуміли, я з першої фактично сторінки цієї теми, галасую про те, що це афера світового масштабу, бо я лікар і знаю, про що кажу, на відміну від тих, хто тут пише постм.
Раскройте нам глаза: кто, на Ваш взгляд, является выгодополучателем от этой "аферы мирового масштаба"?
Также интересно узнать Ваше мнение о том, почему на "аферу" "повелись" геополитические оппоненты: Китай, РФ, ЕС, США? Кто-то из них просто "подыграл" для заметания следов (как организатор)? Кто именно, на Ваш взгляд?
ВОЗ до последнего успокаивал: "передача от человека к человеку не подтверждена", "это не пандемия", "границы закрывать не нужно" и т.д., за что сейчас подвергается очень жесткой критике от Трампа (за катастрофическую недооценку опасности).
Как такая позиция вписывается в Вашу теорию об "афере"? Была бы цель "раздуть необоснованную панику", начали бы "дуть" уже в январе.
Що було між США і Китаєм весь рік перед "пандемією"? чи ви сліпий і не бачили що було? Так може відповідь зараз самостійно дасте, кому це вигідно? Я вам натякну-пандемія закінчиться перед виборами Президента США. А якщо взагалі, то "пандемія" зараз користна всім можновладцям всіх країн, бо всі вже не знали, що вигадати, а тут короновірус всім як на руку.
adeges написав: да, да кругом на форуме и в целом в мире все де-лы, клавишедавы, только я на белой лошади гарцую ...
зы бывает, что мудрость приходит с возрастом. а бывает так, что возраст приходит один ззы конечно, это всемирный заговор, имеющий целью сделать плохо всему миру, кроме производителям масок, дезинфекторов и туалетной бумаги
А як ви гадали, таблицю Менделєєва чи як зробити радіо чи коли настане 2 світова , про те всі знали, чи тільки здогадувалися єдиниці, а доводила 1 людина?
Trast написав:Я вам натякну-пандемія закінчиться перед виборами Президента США. А якщо взагалі, то "пандемія" зараз користна всім можновладцям всіх країн, бо всі вже не знали, що вигадати, а тут короновірус всім як на руку.
Хотелось бы упомянуть, что в большинстве крупных стран мира власть - выборная.
Для Трампа в год выборов получить рекордную безработицу (и как ее неизбежное следствие - рекордное обнищание пересичных американцев) - это весьма неприятно. С точки зрения здравого смысла, если допустить пандемию, как инструмент "сдувания пузырей" (во что я, уж извините, не верю), делать это следовало после выборов, когда у тебя в кармане уже лежат гарантированные 5 лет у руля (после цирка с импичментом шансы на победу у демократов были минимальные).
Я в упор не вижу, как коронавирусный кризис поможет решить вопрос с государственными долгами - наоборот, они вырастут до небывалых доселе размеров.
Просветите, пожалуйста, как Вам видится сам механизм "получения профита" от пандемии?
Не буду отбивать хлеб у freeze, поэтому краткие заметки. До 2 млн. чуть-чуть не дотянули - 1.992.189. США - новых случаев заметно меньше, но смертей даже больше, чем в предыдущие дни. Испания - заметно меньше как новых случаев, так и смертей. Италия - новых случаев меньше, но смерти примерно на том же уровне. Франция - резкий подскок и новых случаев, и смертей, но во Франции это почему-то характерно, такое не первый раз. Великобритания - грубо на том же уровне, что и раньше. Германия - заметно меньше и того, и другого. Число выздоровеших превысило, число заболевших. Россия - новых случаев больше, смертей примерно столько же. Швеция - заметно выросло число смертей. Исландия - новых смертей нет. При значительно большем количестве тестов (10,5% населения) и, соответственно, большем числе заболевших уровень смертности примерно такой же, как в Норвегии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.