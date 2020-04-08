Додано: Сер 15 кві, 2020 04:00

В Пентагоне склоняются к версии о естественном происхождении коронавируса. Об этом 14 апреля заявил на брифинге председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.



"Я бы просто сказал на данном этапе, что эти (заключения) неокончательные. Хотя вес свидетельств (в целом) указывает на естественное (происхождение). Тем не менее наверняка мы не знаем", - отметил генерал.



По его словам, у США был большой интерес к вопросу происхождения коронавируса.



"Что касается вопроса о лаборатории... Было много слухов и предположений в различных СМИ, блогах и так далее. Вас не должно удивлять, что у нас был к этому большой интерес. У нас было много разведывательной информации, на это был брошен пристальный взгляд", - добавил Милли.