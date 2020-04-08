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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 924925926927 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 181 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 15% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 39 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 17% 30 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 4% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 33 Всього голосів : 181 Додано: Сер 15 кві, 2020 02:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире Офис президента 14 апреля опубликовал время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах. Сообщение об этом появилось в Facebook ведомства.



Отмечается, что пасхальные богослужения из всех церквей будут транслировать как рейтинговые телеканалы, так и другие, включая региональные.



"Позаботимся о своем здоровье и здоровье близких – будем оставаться на Пасху дома", – подчеркнули в ОП.



Пасхальные богослужения будут транслировать такие телеканалы:

- ICTV и UA:Перший в 7.30-11.00 19 апреля – Украинская греко-католическая церковь;



- 1+1 и UA:Перший в 23.30-3.00 в ночь с 18 на 19 апреля – Православная церковь Украины



- Украина и Интер в 23.00-3.00 в ночь с 18 на 19 апреля – Украинская православная церковь (Московского патриархата).



Отлично. Теперь возле каждой церкви поставить по посту полиции и на праздник всех разгонять по домам, а попов штрафовать за попытки собрать народ.



Отлично. Теперь возле каждой церкви поставить по посту полиции и на праздник всех разгонять по домам, а попов штрафовать за попытки собрать народ. Civis Повідомлень: 173 З нами з: 08.03.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 03:07 Civis написав:

Хотелось бы упомянуть, что в большинстве крупных стран мира власть - выборная.



Для Трампа в год выборов получить рекордную безработицу (и как ее неизбежное следствие - рекордное обнищание пересичных американцев) - это весьма неприятно. С точки зрения здравого смысла, если допустить пандемию, как инструмент "сдувания пузырей" (во что я, уж извините, не верю), делать это следовало после выборов, когда у тебя в кармане уже лежат гарантированные 5 лет у руля (после цирка с импичментом шансы на победу у демократов были минимальные).



Я в упор не вижу, как коронавирусный кризис поможет решить вопрос с государственными долгами - наоборот, они вырастут до небывалых доселе размеров.



Просветите, пожалуйста, как Вам видится сам механизм "получения профита" от пандемии? Хотелось бы упомянуть, что в большинстве крупных стран мира власть - выборная.Для Трампа в год выборов получить рекордную безработицу (и как ее неизбежное следствие - рекордное обнищание пересичных американцев) - это весьма неприятно. С точки зрения здравого смысла, если допустить пандемию, как инструмент "сдувания пузырей" (во что я, уж извините, не верю), делать это следовало, когда у тебя в кармане уже лежат гарантированные 5 лет у руля (после цирка с импичментом шансы на победу у демократов были минимальные).Я в упор не вижу, как коронавирусный кризис поможет решить вопрос с государственными долгами - наоборот, они вырастут до небывалых доселе размеров.Просветите, пожалуйста, как Вам видится сам механизм "получения профита" от пандемии?

Спочатку відкрийте Гугл і запитайте у нього, що на його думку є пандемія.

Почитайте уважно і зверніть увагу нв цифри, звернули?

Порівняйте з тим що пишуть, порівняли.

Але, зверніть ще увагу на те, що на цей час ні один лікар у світі не зможе під загрозою покарання вам доказати, що тестм правильні.

Тобто, ще раз пояснюю, в кожній країні, скільки тестів, стільки і зазворівших.

Тобто якщо проводити дослідження на герпес чи хламідіоз, то показники будуть ще вищі, як по захворівшим, так і по тиз, хто вмер.

Тобто це ще раз свідчить про те, щр це афера.

Тобто вірус звісно є, але він такий же страшний, як віпус атипічної пневмонії.

Для чого це все питаєте, та це ж те саме, як 2 башні-близнеця, а у Ердогана путч, у нас Путін нападе, а зараз вирішилм весь Світ нагнути.

Все як в американському блокбастері де США рятує Світ.

Для чого?

А що ім залишалося робити?

Сценаріїв було багато-санкції Росії, війна в Сирії, санкції Кмтаю, міні война з Їраном, що ще?

Короновірус спрацював.

ц Спочатку відкрийте Гугл і запитайте у нього, що на його думку є пандемія.Почитайте уважно і зверніть увагу нв цифри, звернули?Порівняйте з тим що пишуть, порівняли.Але, зверніть ще увагу на те, що на цей час ні один лікар у світі не зможе під загрозою покарання вам доказати, що тестм правильні.Тобто, ще раз пояснюю, в кожній країні, скільки тестів, стільки і зазворівших.Тобто якщо проводити дослідження на герпес чи хламідіоз, то показники будуть ще вищі, як по захворівшим, так і по тиз, хто вмер.Тобто це ще раз свідчить про те, щр це афера.Тобто вірус звісно є, але він такий же страшний, як віпус атипічної пневмонії.Для чого це все питаєте, та це ж те саме, як 2 башні-близнеця, а у Ердогана путч, у нас Путін нападе, а зараз вирішилм весь Світ нагнути.Все як в американському блокбастері де США рятує Світ.Для чого?А що ім залишалося робити?Сценаріїв було багато-санкції Росії, війна в Сирії, санкції Кмтаю, міні война з Їраном, що ще?Короновірус спрацював. Trast Повідомлень: 361 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 03:24 Re: Эпидемия коронавируса в мире Trast написав: Для чого це все питаєте, та це ж те саме, як 2 башні-близнеця, а у Ердогана путч, у нас Путін нападе, а зараз вирішилм весь Світ нагнути.

Все як в американському блокбастері де США рятує Світ.

Для чого?

А що ім залишалося робити?

Сценаріїв було багато-санкції Росії, війна в Сирії, санкції Кмтаю, міні война з Їраном, що ще?

Короновірус спрацював. Для чого це все питаєте, та це ж те саме, як 2 башні-близнеця, а у Ердогана путч, у нас Путін нападе, а зараз вирішилм весь Світ нагнути.Все як в американському блокбастері де США рятує Світ.Для чого?А що ім залишалося робити?Сценаріїв було багато-санкції Росії, війна в Сирії, санкції Кмтаю, міні война з Їраном, що ще?Короновірус спрацював.



Назло маме отморожу уши?



На 9 апреля: В США на прошлой неделе число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, составило 6,606 млн человек, сообщило Министерство труда США. За последние три недели всего таких заявок было подано 16,7 млн.



Экономика США на паузе. Потребление обвалилось по всему миру (кроме разве что туалетной бумаги и товаров первой необходимости) - на товары американского производства в том числе. Потери ВВП США оценить пока невозможно (по прогнозам ничего хорошего американскую экономику не ждет по итогам карантина).



В чем профит для США? Только, пожалуйста, не общие малосодержательные фразы (наподобие "нагнути весь світ"), а конкретно, по пунктам.



Каким образом, на Ваш взгляд, США от собственного экономического шатдауна укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке, перед РФ, ЕС, Китаем? Может какие-то рынки захватывает (которые, к слову, схлопываются по всему миру) или каким-то образом военное преимущество получает от ослабления своей собственной экономики? Назло маме отморожу уши?Экономика США на паузе. Потребление обвалилось по всему миру (кроме разве что туалетной бумаги и товаров первой необходимости) - на товары американского производства в том числе. Потери ВВП США оценить пока невозможно (по прогнозам ничего хорошего американскую экономику не ждет по итогам карантина).Только, пожалуйста, не общие малосодержательные фразы (наподобие "нагнути весь світ"), аКаким образом, на Ваш взгляд, США отэкономического шатдауна укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке, перед РФ, ЕС, Китаем? Может какие-то рынки захватывает (которые, к слову, схлопываются по всему миру) или каким-то образом военное преимущество получает Civis Повідомлень: 173 З нами з: 08.03.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 04:00 Re: Эпидемия коронавируса в мире В Пентагоне склоняются к версии о естественном происхождении коронавируса. Об этом 14 апреля заявил на брифинге председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.



"Я бы просто сказал на данном этапе, что эти (заключения) неокончательные. Хотя вес свидетельств (в целом) указывает на естественное (происхождение). Тем не менее наверняка мы не знаем", - отметил генерал.



По его словам, у США был большой интерес к вопросу происхождения коронавируса.



"Что касается вопроса о лаборатории... Было много слухов и предположений в различных СМИ, блогах и так далее. Вас не должно удивлять, что у нас был к этому большой интерес. У нас было много разведывательной информации, на это был брошен пристальный взгляд", - добавил Милли. Civis Повідомлень: 173 З нами з: 08.03.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 924925926927 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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