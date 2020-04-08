Додано: Сер 15 кві, 2020 07:46

Trast написав: Hotab написав: yama

так что Короне до туберкулеза еще ой как далеко



А если по 6 т.чел за день, то тоже далеко будет за год?

А ведь 6 - это с учётом карантинных мер. Без них поболее было бы. А если по 6 т.чел за день, то тоже далеко будет за год?А ведь 6 - это с учётом карантинных мер. Без них поболее было бы.

Ви справді не розумієте, чи при***?

Перечитайте казку про Чаклуна з Смагагдового міста, справа в окулярах в казці, а з короновірусом в тестах.

Тобто, якщо, наприклад, кожному померлому робили б ПЦР на хламідії, які теж викликають до речі, атипічну пневмонію, то смертність зараз дорівнювала б 30% від хламідіозу.

А про вірус герпесу я вже промовчу-смнртність була б мабутт 50%.

Тобто це афера і маніпуляція цифрами і не більше. Ви справді не розумієте, чи при***?Перечитайте казку про Чаклуна з Смагагдового міста, справа в окулярах в казці, а з короновірусом в тестах.Тобто, якщо, наприклад, кожному померлому робили б ПЦР на хламідії, які теж викликають до речі, атипічну пневмонію, то смертність зараз дорівнювала б 30% від хламідіозу.А про вірус герпесу я вже промовчу-смнртність була б мабутт 50%.Тобто це афера і маніпуляція цифрами і не більше.

Не розумиете вы.Ваша теория рассыпается вдребезги, когда мэры итальянских городов говорят "мы сейчас в день хороним в разы больше, чем ранее. И такого не было никогда. "Более того, говорят, что хоронят за неделю больше,чем за весь год ранее.Да,в общей итальянской статистике это может не отразится,так как это не вся страна так охвачена,а отдельные регионы. И потому в общей массе по стране нет взрывного роста. Более того, может вцелом быть по стране спад, потому что резко упало число дтп (люди сидят дома), не падают самолёты (они не летают) и некоторые другие пункты.Но ситуация в районах вспышки, где смертность локально выросла - это показатель, как бы было,если всю страну охватит такая вспышка, как Бергамо или Нью-Йорк.Я больше не вступаю с вами в диалоги, мне противны люди, которые с первого же поста начинают писать оскорбления, пряча их за звёздочки. Просто в игнор, читайте сами себе эти лекции.