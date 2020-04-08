Civis написав: Хотелось бы упомянуть, что в большинстве крупных стран мира власть - выборная.
Для Трампа в год выборов получить рекордную безработицу (и как ее неизбежное следствие - рекордное обнищание пересичных американцев) - это весьма неприятно. С точки зрения здравого смысла, если допустить пандемию, как инструмент "сдувания пузырей" (во что я, уж извините, не верю), делать это следовало после выборов, когда у тебя в кармане уже лежат гарантированные 5 лет у руля (после цирка с импичментом шансы на победу у демократов были минимальные).
Я в упор не вижу, как коронавирусный кризис поможет решить вопрос с государственными долгами - наоборот, они вырастут до небывалых доселе размеров.
Просветите, пожалуйста, как Вам видится сам механизм "получения профита" от пандемии?
Спочатку відкрийте Гугл і запитайте у нього, що на його думку є пандемія. Почитайте уважно і зверніть увагу нв цифри, звернули? Порівняйте з тим що пишуть, порівняли. Але, зверніть ще увагу на те, що на цей час ні один лікар у світі не зможе під загрозою покарання вам доказати, що тестм правильні. Тобто, ще раз пояснюю, в кожній країні, скільки тестів, стільки і зазворівших. Тобто якщо проводити дослідження на герпес чи хламідіоз, то показники будуть ще вищі, як по захворівшим, так і по тиз, хто вмер. Тобто це ще раз свідчить про те, щр це афера. Тобто вірус звісно є, але він такий же страшний, як віпус атипічної пневмонії. Для чого це все питаєте, та це ж те саме, як 2 башні-близнеця, а у Ердогана путч, у нас Путін нападе, а зараз вирішилм весь Світ нагнути. Все як в американському блокбастері де США рятує Світ. Для чого? А що ім залишалося робити? Сценаріїв було багато-санкції Росії, війна в Сирії, санкції Кмтаю, міні война з Їраном, що ще? Короновірус спрацював. ц
Trast написав:Для чого це все питаєте, та це ж те саме, як 2 башні-близнеця, а у Ердогана путч, у нас Путін нападе, а зараз вирішилм весь Світ нагнути. Все як в американському блокбастері де США рятує Світ. Для чого? А що ім залишалося робити? Сценаріїв було багато-санкції Росії, війна в Сирії, санкції Кмтаю, міні война з Їраном, що ще? Короновірус спрацював.
Назло маме отморожу уши?
На 9 апреля: В США на прошлой неделе число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, составило 6,606 млн человек, сообщило Министерство труда США. За последние три недели всего таких заявок было подано 16,7 млн.
Экономика США на паузе. Потребление обвалилось по всему миру (кроме разве что туалетной бумаги и товаров первой необходимости) - на товары американского производства в том числе. Потери ВВП США оценить пока невозможно (по прогнозам ничего хорошего американскую экономику не ждет по итогам карантина).
В чем профит для США? Только, пожалуйста, не общие малосодержательные фразы (наподобие "нагнути весь світ"), а конкретно, по пунктам.
Каким образом, на Ваш взгляд, США от собственного экономического шатдауна укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке, перед РФ, ЕС, Китаем? Может какие-то рынки захватывает (которые, к слову, схлопываются по всему миру) или каким-то образом военное преимущество получает от ослабления своей собственной экономики?
В Пентагоне склоняются к версии о естественном происхождении коронавируса. Об этом 14 апреля заявил на брифинге председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
"Я бы просто сказал на данном этапе, что эти (заключения) неокончательные. Хотя вес свидетельств (в целом) указывает на естественное (происхождение). Тем не менее наверняка мы не знаем", - отметил генерал.
По его словам, у США был большой интерес к вопросу происхождения коронавируса.
"Что касается вопроса о лаборатории... Было много слухов и предположений в различных СМИ, блогах и так далее. Вас не должно удивлять, что у нас был к этому большой интерес. У нас было много разведывательной информации, на это был брошен пристальный взгляд", - добавил Милли.
А если по 6 т.чел за день, то тоже далеко будет за год? А ведь 6 - это с учётом карантинных мер. Без них поболее было бы.
Ви справді не розумієте, чи при***? Перечитайте казку про Чаклуна з Смагагдового міста, справа в окулярах в казці, а з короновірусом в тестах. Тобто, якщо, наприклад, кожному померлому робили б ПЦР на хламідії, які теж викликають до речі, атипічну пневмонію, то смертність зараз дорівнювала б 30% від хламідіозу. А про вірус герпесу я вже промовчу-смнртність була б мабутт 50%. Тобто це афера і маніпуляція цифрами і не більше.
Не розумиете вы. Ваша теория рассыпается вдребезги, когда мэры итальянских городов говорят "мы сейчас в день хороним в разы больше, чем ранее. И такого не было никогда. " Более того, говорят, что хоронят за неделю больше,чем за весь год ранее. Да,в общей итальянской статистике это может не отразится,так как это не вся страна так охвачена,а отдельные регионы. И потому в общей массе по стране нет взрывного роста. Более того, может вцелом быть по стране спад, потому что резко упало число дтп (люди сидят дома), не падают самолёты (они не летают) и некоторые другие пункты. Но ситуация в районах вспышки, где смертность локально выросла - это показатель, как бы было,если всю страну охватит такая вспышка, как Бергамо или Нью-Йорк. Я больше не вступаю с вами в диалоги, мне противны люди, которые с первого же поста начинают писать оскорбления, пряча их за звёздочки. Просто в игнор, читайте сами себе эти лекции.
unicdima написав:Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По словам американского лидера, мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса».
Трамп добавил, что организацией не была предоставлена информация своевременно. Также, отметил глава Белого дома, ВОЗ не довела правду до сведения мировой общественности.
Короче, Трамп с самого начала года находился в наркотическом угаре, газет не читал, ТВ не смотрел, интернет ему обрезали за неуплату. А все это время, пользуясь беспомощностью американского президента, ВОЗ в сговоре с розовыми слониками засеивал коронавирусом американские города и веси. ВОЗ уже наказан, розовые слоники на очереди.
unicdima написав:Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По словам американского лидера, мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса».
Трамп добавил, что организацией не была предоставлена информация своевременно. Также, отметил глава Белого дома, ВОЗ не довела правду до сведения мировой общественности.
Короче, Трамп с самого начала года находился в наркотическом угаре, газет не читал, ТВ не смотрел, интернет ему обрезали за неуплату. А все это время, пользуясь беспомощностью американского президента, ВОЗ в сговоре с розовыми слониками засеивал коронавирусом американские города и веси. ВОЗ уже наказан, розовые слоники на очереди.
Не ВОЗ ли рекомендовал не закрывать авиасообщение с Китаем, не ограничивать туристические поездки, не носить маски?
Впервые за сутки в США скончалось более 2200 человек - 2228. Общее количество летальных случаев, вызванных COVID-19, составило в стране 25 757, сообщает ведущий актуальную статитистику Университет Джонса Хопкинса.