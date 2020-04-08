Как в прошлом пиарщик, я с большой долей подозрения отношусь к ежедневной публикации всех этих устрашающих цифровых сводок - сколько людей "заболело" в Москве, сколько в России, сколько в мире, да какая теперь "экспонента", да как теперь загибается график... Просто потому, что все это слишком уже похоже на сознательную манипуляцию общественным мнением. В самом деле, зачем обывателей заставляют в режиме нон-стоп следить за графиками "заражения коронавирусом" - чтобы что? Что именно обыватель должен уяснять для себя из этих графиков, он что, эпидемиолог? Статистик-любитель?
Ведь - скажем циничную правду: сама по себе динамика распространения вируса "короны" (равно как и любого другого) большей части населения Земли совершенно "до лампочки"; вирусов самых разнообразных в мире - десятки тысяч, болеют люди всегда и самыми разными болезнями, что ж - за всеми следить, что ли? У людей масса других, более захватывающих занятий.
Единственное, что интересует любого в любой эпидемии - это динамика смертности. Много ли умирает - вот, по сути, главный и единственный вопрос. Потому что болеть всякими вирусными болячками народу не впервой, его заботит одно - велик ли шанс не излечиться и сыграть в ящик. Казалось бы - именно на смертности и надо делать акцент в сообщениях для широкой публики!
Но нет, ни хрена. У нас про смертность говорят в конце и скороговоркой, а весь упор делается именно на "проведенные тесты" и "количество зараженных КВ", причем последних часто, ничтоже сумняшеся, называют сразу "заболевшими"; хотя все уже знают, что "заразившийся" и "заболевший" - это далеко не одно и то же, более того: чуть не 80% "заразившихся" в итоге так и не заболеют (это теперь называется "перенести болезнь бессимптомно")!
И понятно, почему так мало упора на смертность: "эпидемия" бушует уже почти 2 месяца, а смертность все еще - чуть больше 100 человек НА ВСЮ СТРАНУ (на сегодня 148 чел.) Понятно, что такой цифрой даже самую впечатлительную бабушку не напугаешь. А напугать надо!
Другими словами, цель "информационных сообщений" с утра каждый божий день - никакое не "информирование населения", как кто-то мог бы благостно подумать; цель - пропаганда, то есть ФОРМИРОВАНИЕ общественного мнения. Какого? Тоже очевидно: общественного мнения в поддержку "карантина", всеобщего закрытия всего, чем безлюднее, тем лучше. Именно для этого в ход идут иные цифры - по "зараженным". Они тоже, конечно, мало впечатляют людей с хоть каким-то матобразованием (что это, в самом деле - 1 млн. тестов проведено в России, всего 15 тыс. "положительных", где "эпидемия", черт возьми?!) Но для публики, давно забывшей даже, как складываются простые дроби, сойдет - по крайней мере, есть волшебное слово "тысячи".
Но вот тут наклевывается пикантный момент: нагнетая про "экспоненциальный рост количества зараженных", пропагандисты "московского карантина" могут не заметить, что они уже "топят", по факту... за полную неэффективность этого самого карантина, то есть всей этой "самоизоляции"!
Просто вспомним: на самом деле Москва ведь "сидит на самоизоляции" уже более 2 недель! Путин объявил "нерабочую неделю" начиная с 28 марта, с субботы, потом продлил до конца апреля. Сегодня - уже 13 апреля. И - о чем нам сообщают сегодня? О "беспрецедентном росте" количества зараженных за сутки - до 2505!
Как так?! С 30 марта, с понедельника две недели назад, в Москве пошел уже самый такой натуральный карантин! В первую неделю, "на новенького", улицы везде реально вымерли! Количество пассажиров в транспорте, включая метро, упало на 80%! Какой же "инкубационный период" у вашего вируса? По уверениям - в среднем 5 дней, максимум - 2 недели. Таким образом (поскольку двумя неделями раньше москвичи резко - впятеро - сократили контакты меж собой) - именно с этого понедельника (!) по всем расчетам кривая "заражений" должна была бы РЕЗКО пойти вниз; ну или, по крайней мере, хотя бы ОБОЗНАЧИТЬ проседание "первой недели карантина".
А что на деле? А на деле кривая бодро скачет вверх, как будто никакой карантин с 30 марта вовсе не начинался!
Я невысокого мнения об "убойной силе" распиаренного вируса (залог моего оптимизма - кривая смертности) - но мне любопытно узнать: а как власти намерены реагировать на такой очевидный ПРОВАЛ самой идеи "карантина"?
Вопрос такой: если 30 марта Москва была "остановлена", контакты между людьми сократились впятеро, прошли все "инкубационные периоды", и через две недели "заражаемость" только выросла В РАЗЫ - то какой тогда смысл сидеть всем взаперти? Если "карантин" просто НЕ РАБОТАЕТ, самым примитивным и наглядным образом (через две недели наблюдается рост, а не спад)?
Да, сейчас карантин типа "усиливают". Но уже ведь должно быть ясно, что это бессмысленно: объективно рассуждая, все "сливки" в плане реально РЕЗКОГО сокращения контактов между жителями реально снимаются именно в первый момент объявления "изоляции" - когда отменяются все публичные мероприятия, закрывается весь общепит, все досуговые учреждения, весь народ зашугивают и он с перепугу на первые 3-5 дней забивается в норы. Вот тогда мы и видим "падение контактов" в разы, а то и на порядок. То, что сейчас будет делать Собянин со своими "куар-кодами" и прочими извращениями - это уже в любом случае "дожимание". Ясно, что у любого мегаполиса есть некая "фоновая активность", которая "всегда будет", хоть ты на ушах стой. Условно говоря, примерно 20% от обычной мирной; такая, думается, и установилась стихийно где-то к прошлым выходным. Сейчас, если у Собянина и "силовиков" лопнут штаны от натуги, они наверно, смогут ее уменьшить еще немного - ну, допустим, с 20 до 15%... Но вряд ли больше.
То есть визгу будет много, а толку - чуть. Если при падении активности населения впятеро "заражение" продолжило расти - с чего б вдруг при спаде активности еще на 5% оно вдруг остановится? Какие шансы?
Да никаких, откровенно говоря.
Может быть, пора б уже властям смириться с неизбежным? Или они хотят непременно пройти весь путь по граблям до конца?
"По состоянию на 9:00 среды, 15 апреля, в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациент выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая, это новый антирекорд."
Спасибо за ссылки. Меня нигде не забанили. Но, по общим правилам, ссылки обязан давать человек, который пишет. А не заставлять искать их читающего. Такое требование есть даже в правилах форума. Почему-то за его соблюдением не следят. В ответ - "Церковь не может отказываться от молитвы: Филарет заявил, что пасхальные богослужения должны проходить" - https://zik.ua/ru/news/ludyna/cerkov_ne_mozhet_otkazyvatsya_ot_molitvy_filaret_zayavil_chto_pashalnye_bogosluzheniya_dolzhny_proishodit_965425. Я понимаю, что сегодня он почти никто, но ещё совсем недавно он был не почётным, а самым натуральным патриархом УПЦ КП. И был им 23 года. И если бы не он, то была ли бы сегодня ПЦУ? Что будем с ним делать? Расстрелять, посадить, что-то ещё? Это вопросы риторические. Я не отрицаю необходимости карантина и запрета на скопления людей, в т.ч. и на пасху. Но "восток дело тонкое". С религией нужно поаккуратнее. И слишком горячие призывы ни к чему.
P.s. А вообще, Эфир чуть выше дал ссылку на отдельную ветку, вот, желающие, просьба религиозную тематику обсуждать там.
ну знову ви починаєте. ніби вже і порозумілися, а нє, всеодно шось вас не влаштовує. знову ви починаєте розказувати кому що писати. вам давно казали куди йти? може виправити цей момент? ще раз, для тих не може зрозуміти чи вперто прикидається шлангом, релігія тут згадується не як "сферичний кінь у вакуумі", а в контексті поширення епідемії і впровадженого карантину, а також можливих наслідків масових зібрань для подальшого поширення епідемії, подобається вам це чи ні, в т.ч. наслідків для вас особисто і вашої родини. то може нах той карантин взагалі, хто виживе той виживе? стосовно філарета, він же не призвав всіх в храм, а сказав, що в "храм може прийти обмежена кількість відвідувачів", якщо ви зійшли до того, щоб прочитати те, на що ссилку дали. а взагалі, філарет ще той "таваріщ", поцікавтеся його біографією, ким він був на кінець 80х, і чому так все далі склалося. так що завязуйте давати поради, кому що і де писати, право, вже якось зовсім воно не той во. не подобається - все дуже просто, пропускаєте, ігноруєте і йдете далі.
В Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 241 випадок; Волинська область — 100 випадків; Дніпропетровська область — 74 випадки; Донецька область — 12 випадків; Житомирська область — 130 випадків; Закарпатська область — 110 випадків; Запорізька область — 99 випадків; Івано-Франківська область — 356 випадків; Кіровоградська область — 192 випадки; м. Київ — 612 випадків; Київська область — 230 випадків; Львівська область — 152 випадки; Луганська область — 4 випадки; Миколаївська область — 14 випадків; Одеська область — 70 випадків; Полтавська область — 27 випадків; Рівненська область — 173 випадки; Сумська область — 77 випадків; Тернопільська область — 287 випадків; Харківська область — 25 випадків; Херсонська область — 41 випадок; Хмельницька область — 34 випадки; Чернівецька область — 589 випадків; Черкаська область — 105 випадків; Чернігівська область — 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 квітня 2020 року до Центру надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187 повідомлень про підозру на COVID-19.
Schmit написав:Не ВОЗ ли рекомендовал не закрывать авиасообщение с Китаем, не ограничивать туристические поездки, не носить маски?
Він самий. Оскільки Гебреісус, як кажуть в гуглі, грав на руку Китаю.)) То очевидно торгова війна США-Китай ще попереду.
И не только торговая, а и юридическая ... В США уже частных исков к Китаю на сумму $1,2 трлн. И это только начало и без исков со стороны государства. Китай заплатит все, что заработал на Америке. Обнуление заработка. Начнут с нуля.
wild.tomcat написав:........ ну знову ви починаєте. ніби вже і порозумілися, а нє, всеодно шось вас не влаштовує. знову ви починаєте розказувати кому що писати. вам давно казали куди йти? може виправити цей момент?
Поверьте, адреса знаю и при необходимости могу Вам указать куда более дальние.
так що завязуйте давати поради, кому що і де писати, право, вже якось зовсім воно не той во. не подобається - все дуже просто, пропускаєте, ігноруєте і йдете далі
. Спасибо за совет, добавлю Вас в игнор. По теме от Вас ни единого поста так и нет. Только дешёвая политпропаганда. Вам мало раскола страны в 2014, которым хорошо воспользовался Пу, надо ещё религиозный раскол.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
wild.tomcat написав:........ ну знову ви починаєте. ніби вже і порозумілися, а нє, всеодно шось вас не влаштовує. знову ви починаєте розказувати кому що писати. вам давно казали куди йти? може виправити цей момент?
Поверьте, адреса знаю и при необходимости могу Вам указать куда более дальние.
так що завязуйте давати поради, кому що і де писати, право, вже якось зовсім воно не той во. не подобається - все дуже просто, пропускаєте, ігноруєте і йдете далі
. Спасибо за совет, добавлю Вас в игнор. По теме от Вас ни единого поста так и нет. Только дешёвая политпропаганда. Вам мало раскола страны в 2014, которым хорошо воспользовался Пу, надо ещё религиозный раскол.
ще раз, для особливо обдарованих, де тут "політпропаганда"? дружище, ви хто такий щоб оцінювати по темі чи не по темі? модератором може стали? не забагато на себе приміряєте?
wild.tomcat написав:ще раз, для тих не може зрозуміти чи вперто прикидається шлангом, релігія тут згадується не як "сферичний кінь у вакуумі", а в контексті поширення епідемії і впровадженого карантину, а також можливих наслідків масових зібрань для подальшого поширення епідемії, подобається вам це чи ні, в т.ч. наслідків для вас особисто і вашої родини. то може нах той карантин взагалі, хто виживе той виживе?
кожен бачить те, що хоче бачити. у відповідності до того, як в голові сьогодні біжать таргани - по часовій чи проти, чи зигзагом. якщо вам скрізь бачиться "політпропаганда", то проблеми виключно вашої голови. я вже втомився пояснювати, чому ця тема піднімається. хто хотів той зрозумів. а ви проходьте повз, не затримуйте себе та інших.