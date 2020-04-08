Ви тут про МП сперечаєтеся ... Але щось не помітив - була в ваших суперечках оця картинка ?
І це :
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:09
ЛАД
Ви тут про МП сперечаєтеся ... Але щось не помітив - була в ваших суперечках оця картинка ?
І це :
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:11
А в мире есть хоть один чернокожий миллиардер?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:14
він вам зараз напише що це фейк і "ви всьо врьотє" (с), і взагалі, що це "дешева політпропаганда" і не "по темі".
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:16
це з боку мп свідомий заклик до дій які можуть призвести до летальних наслідків. стаття кпк. інша річ,якакась іронія -- посадити їх зараз, то ще вся пенітенціарна система буде заражена. Думаю вихід такий як Філатов робить ізолювати.
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:19
Цифры от МОЗ не отражают ситуацию в целом.
Имеет место всяческое препятствование диагностике на ковид, тесты проводятся либо контактным, либо по связям, либо когда назревает скандал.
К сожалению, ЗЕ-власти пошли по пути ПОпередников: информация скрывается и искажается, а иногда в информпространство вбрасывается самая откровенная ложь.
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:23
Дешева політпропаганда саме в тебе, саме цим прикривалися русскомірниє весь час своєї боротьби проти України. УПЦ МП з перших днів Незалежності була ідеологічним рупором кремля направленим на знищення України і саме вони весь цей час розколювали країну. Цей гадюшник давно повинен бути забороненим.
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:24
Цікаво як у переважній масі беруться ці експрес тести чи шляхом найменшого опору кров, чи центрифугують для отримання плазми (тоді точність зростає)?
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:29
Якщо не помиляюся, то ще задовго до КПЛаври, чи не найперші випадки в Молдові були серед людей які відвідали Почаївську лавру, тієї ж конфесії.
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:30
1. Интересно получается. Вы себе позволяете оценивать целую церковь (достаточно влиятельную), высказывать "личное мнение" ( ), что её действия это целенаправленная диверсия, а мне хотите запретить высказать мнение о ваших с Эфиром постах. Ещё раз повторю - это порохоботская пропаганда.
2. Вы мне не "дружище". К счастью.
3. "Для особливо обдарованих" - не притворяйтесь шлангом. Всё Вы прекрасно понимаете. И то, что это политпропаганда, и разницу между ксенофобией (в которой я Вас обвинял) и антисемитизмом (в чём не обвинял).
4. Надоели. Вы хвастались знанием адресов, поэтому не буду Вам подсказывать. Может, прогуляетесь по знакомым адресам? Удачной экскурсии!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:34
Первая была, вторую видел.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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