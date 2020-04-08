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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 927928929930>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 181
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
39
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:09

ЛАД
Ви тут про МП сперечаєтеся ... Але щось не помітив - була в ваших суперечках оця картинка ?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1073850.0

І це : https://www.unn.com.ua/uk/news/1863790- ... u-khramakh
Puente
 
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А в мире есть хоть один чернокожий миллиардер?
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asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:14

  Puente написав:ЛАД
Ви тут про МП сперечаєтеся ... Але щось не помітив - була в ваших суперечках оця картинка ?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1073850.0

І це : https://www.unn.com.ua/uk/news/1863790- ... u-khramakh


він вам зараз напише що це фейк і "ви всьо врьотє" (с), і взагалі, що це "дешева політпропаганда" і не "по темі".
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:16

  Puente написав:ЛАД
Ви тут про МП сперечаєтеся ... Але щось не помітив - була в ваших суперечках оця картинка ?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1073850.0

І це : https://www.unn.com.ua/uk/news/1863790- ... u-khramakh


це з боку мп свідомий заклик до дій які можуть призвести до летальних наслідків. стаття кпк. інша річ,якакась іронія -- посадити їх зараз, то ще вся пенітенціарна система буде заражена. Думаю вихід такий як Філатов робить ізолювати.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:19

  _Mykola_ написав:"По состоянию на 9:00 среды, 15 апреля, в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациент выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая, это новый антирекорд."

Да, да, надо смягчать карантин. :(

Цифры от МОЗ не отражают ситуацию в целом.
Имеет место всяческое препятствование диагностике на ковид, тесты проводятся либо контактным, либо по связям, либо когда назревает скандал.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/bob ... bbea96268/
К сожалению, ЗЕ-власти пошли по пути ПОпередников: информация скрывается и искажается, а иногда в информпространство вбрасывается самая откровенная ложь.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:23

  ЛАД написав:Только дешёвая политпропаганда.
Вам мало раскола страны в 2014, которым хорошо воспользовался Пу, надо ещё религиозный раскол.

Дешева політпропаганда саме в тебе, саме цим прикривалися русскомірниє весь час своєї боротьби проти України. УПЦ МП з перших днів Незалежності була ідеологічним рупором кремля направленим на знищення України і саме вони весь цей час розколювали країну. Цей гадюшник давно повинен бути забороненим.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:24

  antey1969 написав: Цифры от МОЗ не отражают ситуацию в целом.
Имеет место всяческое препятствование диагностике на ковид, тесты проводятся либо контактным, либо по связям, либо когда назревает скандал.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/bob ... bbea96268/
К сожалению, ЗЕ-власти пошли по пути ПОпередников: информация скрывается и искажается, а иногда в информпространство вбрасывается самая откровенная ложь.


Цікаво як у переважній масі беруться ці експрес тести чи шляхом найменшого опору кров, чи центрифугують для отримання плазми (тоді точність зростає)?
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:29

  unicdima написав:
  ЛАД написав:Только дешёвая политпропаганда.
Вам мало раскола страны в 2014, которым хорошо воспользовался Пу, надо ещё религиозный раскол.

Дешева політпропаганда саме в тебе, саме цим прикривалися русскомірниє весь час своєї боротьби проти України. УПЦ МП з перших днів Незалежності була ідеологічним рупором кремля направленим на знищення України і саме вони весь цей час розколювали країну. Цей гадюшник давно повинен бути забороненим.

Якщо не помиляюся, то ще задовго до КПЛаври, чи не найперші випадки в Молдові були серед людей які відвідали Почаївську лавру, тієї ж конфесії.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:30

  wild.tomcat написав:......
ще раз, для особливо обдарованих, де тут "політпропаганда"? дружище, ви хто такий щоб оцінювати по темі чи не по темі? модератором може стали? не забагато на себе приміряєте?
.....

1. Интересно получается. Вы себе позволяете оценивать целую церковь (достаточно влиятельную), высказывать "личное мнение" ( :) ), что её действия это целенаправленная диверсия, а мне хотите запретить высказать мнение о ваших с Эфиром постах. Ещё раз повторю - это порохоботская пропаганда.
2. Вы мне не "дружище". К счастью.
3. "Для особливо обдарованих" - не притворяйтесь шлангом. Всё Вы прекрасно понимаете. И то, что это политпропаганда, и разницу между ксенофобией (в которой я Вас обвинял) и антисемитизмом (в чём не обвинял).
4. Надоели. Вы хвастались знанием адресов, поэтому не буду Вам подсказывать. Может, прогуляетесь по знакомым адресам? Удачной экскурсии!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:34

  Puente написав:ЛАД
Ви тут про МП сперечаєтеся ... Але щось не помітив - була в ваших суперечках оця картинка ?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1073850.0

І це : https://www.unn.com.ua/uk/news/1863790- ... u-khramakh

Первая была, вторую видел.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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