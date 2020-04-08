_Mykola_ написав:"По состоянию на 9:00 среды, 15 апреля, в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациент выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая, это новый антирекорд."
Да, да, надо смягчать карантин.
А что не так то. Добавь, что из этих 3700 случаев - 700 собственно врачи, люди, которые, в теории, должны были понимать опасность и принимать меры соответствующие. Сотня - попы, непонятно во что верящие, закрывающие больничку в лавре и тут бегущие к врачам при болячке Ну и в очередной раз напомню, что только в киеве, только за один день умирает 100 человек. Может кто-нибудь будет об этом говорить, по телеку, по радио, или это обыденность, не стоящая внимания
ЛАД написав:Только дешёвая политпропаганда. Вам мало раскола страны в 2014, которым хорошо воспользовался Пу, надо ещё религиозный раскол.
Дешева політпропаганда саме в тебе, саме цим прикривалися русскомірниє весь час своєї боротьби проти України. УПЦ МП з перших днів Незалежності була ідеологічним рупором кремля направленим на знищення України і саме вони весь цей час розколювали країну. Цей гадюшник давно повинен бути забороненим.
Але хто його заборонить ,коли зомбовані фсб попи МП охмуняряють народ.
Libo написав:В США уже частных исков к Китаю на сумму $1,2 трлн.
В суд ООН будут жаловаться? Там как раз сейчас Абдулкави Ахмед Юсуф из Сомали председательствует... А помогает ему в этом нелегком деле Сюэ Ханьцинь из Китая...
ООН это бесполезное организация, вся задача которой проводить бесконечные обсуждения конфликтов вместо их решения. США потихоньку начинают их щемить, самым правильным был бы выход из этой помойки и закрытие штаб-квартиры ООН. Частные иски идут через более эффективные структуры.
Ethereum написав:Але хто його заборонить ,коли зомбовані фсб попи МП охмуняряють народ.
при бажанні ці гадюшники зачиняються за лічені дні, самі нарвані попи саджаються у тюрму на серйозні строки і все затихає дуже швидко, бо менталітет русскомірного бидла це коритися сильній руці. Але на жаль у нас це майже неможливо, бо велика кількість вищих чиновників самі пріхожанє МП і самі інфіковані цією заразою.
wild.tomcat написав:...... ще раз, для особливо обдарованих, де тут "політпропаганда"? дружище, ви хто такий щоб оцінювати по темі чи не по темі? модератором може стали? не забагато на себе приміряєте? .....
1. Интересно получается. Вы себе позволяете оценивать целую церковь (достаточно влиятельную), высказывать "личное мнение" ( ), что её действия это целенаправленная диверсия, а мне хотите запретить высказать мнение о ваших с Эфиром постах. Ещё раз повторю - это порохоботская пропаганда. 2. Вы мне не "дружище". К счастью. 3. "Для особливо обдарованих" - не притворяйтесь шлангом. Всё Вы прекрасно понимаете. И то, что это политпропаганда, и разницу между ксенофобией (в которой я Вас обвинял) и антисемитизмом (в чём не обвинял). 4. Надоели. Вы хвастались знанием адресов, поэтому не буду Вам подсказывать. Может, прогуляетесь по знакомым адресам? Удачной экскурсии!
Лад ,ознайомся з документами. В таку іродоцеркву ти далі підеш??
«Прошлой ночью, на меня снизошел дух. Да, технический дух водоканала. Дух сообщил мне, что скорее всего, вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 миллиметров. Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу дабы отделить зерна от плевел. Истинно говорю вам, пришлось вырыть траншею вдоль въезда и входов в данное заведение. И тут начали происходить дела совершенно непонятные, если не сказать более — бесовские! В вырытой траншее, был обнаружен снаряд времен второй мировой войны! Представляете?! Траншея ограждена. Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно даже до второго пришествия Христа»
Что-то и погода против нас. Холодина + отключенное отопление. Помогает лишь обогреватель. Но ведь народ-то будет экономить.
По-моему, правы обе точки зрения на вирус. И новый вирус силён, потому что новый; и цифрами занадто манипулируют. Такая же хрень была с хеликобактером... Его, как причину заболевания, запросто лепят. Сейчас похоже также лепят ко всем летальным исходам наличие вируса Ковид-19.
Впервые за сутки в США скончалось более 2200 человек - 2228. Общее количество летальных случаев, вызванных COVID-19, составило в стране 25 757, сообщает ведущий актуальную статитистику Университет Джонса Хопкинса.
Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 15 квітня:
15 квітня в Україні зафіксовано найбільшу кількість захворювань на COVID-19 за добу – 392 нові випадки. Це антирекорд для держави. Тому говорити про скасування карантину ще рано, а Христове Воскресіння краще відсвяткувати вдома.
Приріст підтверджених випадків COVID-19 за цю добу у порівнянні з минулою становить 11,2%.
Влада забезпечила телевізійні та онлайн-трансляції церковних служінь на честь Великодня для безпечного святкування вдома.
Україні вдалось залучити 135 млн дол. від Світового банку, 35 млн дол. з них підуть на боротьбу з COVID-19 (20 млн дол. на закупівлю медичного обладнання та 15 млн дол. на додаткове фінансування медичних закладів).
Станом на 14 квітня радіаційний фон у місті Києві та Київській, Житомирській областях після пожежі у зоні відчуження ЧАЕС складає 0,11 мікрорентген на годину, що є в межах норми. Але людям з хронічними захворюваннями легень або серцево-судинними захворюваннями рекомендовано не виходити на вулицю зранку, коли концентрація небезпечних часток найбільша, а також робити вологе прибирання та пити більше води.
Наразі в Україні є близько 200 тисяч ПЛР-тестів, їхні запаси постійно поповнюються. Україна закуповує їх у Китаї та Південній Кореї, а також виробляє власні ПЛР-тести.
В Україні нині є 2 тисячі апаратів ШВЛ у 242 лікарнях першої хвилі та закуповуються додаткові. Є домовленість з Європейським інвестиційним банком щодо використання кредитних коштів для закупівлі 838 апаратів ШВЛ. Планується українське виробництво апаратів ШВЛ.