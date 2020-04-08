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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 928929930931 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 181 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 15% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 39 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 17% 30 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 4% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 33 Всього голосів : 181 Додано: Сер 15 кві, 2020 12:34 Итак смотрим статистику за прошлый день, вторник, 14 апреля.



Повторить успех понедельника не удалось, в целом движения в разных странах разнонаправленные.

Хотя глобально некоторые показатели продолжили немного улучшаться:

прирост общего числа заболевших + 3.8 % - новый минимум на посткитайском этапе

прирост числа активных больных + 2.4 % - новый минимум на посткитайском этапе

По последнему показателю - числу активных больных - похоже дней через 10 можем выйти на нулевой рост. Но все боятся новых больших очагов в развивающих странах. Кроме того статистику может подпортить меры по ослаблению карантина, которые уже готовятся во многих странах. Вероятно, чтобы это предотвратить, будут в большинстве стран продолжены запретительные меры на перемещение людей через границы, запрет туризма, массовых действий и тд.



Показатели по умершим в целом по миру за вчера неважные, но это догоняют максимумы по вновь зараженным предыдущих периодов.

За день умерло - 6983, это третий результат за все дни пандемии, не так далеко от максимума. В США - абсолютный максимум по умершим за день - 2228, такого не было ни в одной стране мира.

В Швеции за сутки умерло 114 человек, примерно столько умерло в Украине за всё время эпидемии, при том, что в Украине населения примерно в 4 раза больше, чем в Швеции.



Новые максимумы по зараженным обновили две страны, и обе на наших границах - Россия + 2774, Молдова + 222. В России коронавирус добрался до Чукотки. В Молдове всё выглядит неважно, уже начинают там переживать выдержит ли их хлипкое здравоохранение.



Из положительного.

Италия. Число вновь зараженных опустилось ниже 3000, впервые с 14 марта.

Германия. + 2138, минимум с 18 марта.

Продолжает улучшаться ситуация в Австралии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах.

Тайвань впервые за вчера не было зафиксировано ни одного вновь заболевшего.

Вьетнам - за сутки всего один вновь заболевший, Латвия + 2. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16309 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4111 раз. Подякували: 6458 раз. Профіль 21 3 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 12:46 ЛАД написав: wild.tomcat написав: ......

ще раз, для особливо обдарованих, де тут "політпропаганда"? дружище, ви хто такий щоб оцінювати по темі чи не по темі? модератором може стали? не забагато на себе приміряєте?

..... ......ще раз, для особливо обдарованих, де тут "політпропаганда"? дружище, ви хто такий щоб оцінювати по темі чи не по темі? модератором може стали? не забагато на себе приміряєте?.....

1. Интересно получается. Вы себе позволяете оценивать целую церковь (достаточно влиятельную), высказывать "личное мнение" ( ), что её действия это целенаправленная диверсия, а мне хотите запретить высказать мнение о ваших с Эфиром постах. Ещё раз повторю - это порохоботская пропаганда.

2. Вы мне не "дружище". К счастью.

3. "Для особливо обдарованих" - не притворяйтесь шлангом. Всё Вы прекрасно понимаете. И то, что это политпропаганда, и разницу между ксенофобией (в которой я Вас обвинял) и антисемитизмом (в чём не обвинял).

4. Надоели. Вы хвастались знанием адресов, поэтому не буду Вам подсказывать. Может, прогуляетесь по знакомым адресам? Удачной экскурсии! 1. Интересно получается. Вы себе позволяете оценивать целую церковь (достаточно влиятельную), высказывать "личное мнение" (), что её действия это целенаправленная диверсия, а мне хотите запретить высказать мнение о ваших с Эфиром постах. Ещё раз повторю -2. Вы мне не "дружище". К счастью.3. "Для особливо обдарованих" - не притворяйтесь шлангом. Всё Вы прекрасно понимаете. И4. Надоели. Вы хвастались знанием адресов, поэтому не буду Вам подсказывать. Может, прогуляетесь по знакомым адресам? Удачной экскурсии!





а як ви мені набридли, ви б тільки знали, з вашим перекручуванням і підтасовуванням фактів. виділене - типовий совок головного мозку. вас вже купа людей тикнула лицем у факти, а ви все ніяк не заспокоїтеся. на все добре, гуляйте за відомими вам адресами. а я за вами "сумуватиму"



одне тільки не зрозуміло, якщо людина оголошує себе атеїстом, яке їй тоді діло що говорять про будь-яку з церков? а як ви мені набридли, ви б тільки знали, з вашим перекручуванням і підтасовуванням фактів. виділене - типовий совок головного мозку. вас вже купа людей тикнула лицем у факти, а ви все ніяк не заспокоїтеся. на все добре, гуляйте за відомими вам адресами. а я за вами "сумуватиму"одне тільки не зрозуміло, якщо людина оголошує себе атеїстом, яке їй тоді діло що говорять про будь-яку з церков? wild.tomcat Повідомлень: 922 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 928929930931 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6908 1542342

ЛОБ П'ят 10 кві, 2020 11:15