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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 928929930931

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 181
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
39
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:34

Итак смотрим статистику за прошлый день, вторник, 14 апреля.

Повторить успех понедельника не удалось, в целом движения в разных странах разнонаправленные.
Хотя глобально некоторые показатели продолжили немного улучшаться:
прирост общего числа заболевших + 3.8 % - новый минимум на посткитайском этапе
прирост числа активных больных + 2.4 % - новый минимум на посткитайском этапе
По последнему показателю - числу активных больных - похоже дней через 10 можем выйти на нулевой рост. Но все боятся новых больших очагов в развивающих странах. Кроме того статистику может подпортить меры по ослаблению карантина, которые уже готовятся во многих странах. Вероятно, чтобы это предотвратить, будут в большинстве стран продолжены запретительные меры на перемещение людей через границы, запрет туризма, массовых действий и тд.

Показатели по умершим в целом по миру за вчера неважные, но это догоняют максимумы по вновь зараженным предыдущих периодов.
За день умерло - 6983, это третий результат за все дни пандемии, не так далеко от максимума. В США - абсолютный максимум по умершим за день - 2228, такого не было ни в одной стране мира.
В Швеции за сутки умерло 114 человек, примерно столько умерло в Украине за всё время эпидемии, при том, что в Украине населения примерно в 4 раза больше, чем в Швеции.

Новые максимумы по зараженным обновили две страны, и обе на наших границах - Россия + 2774, Молдова + 222. В России коронавирус добрался до Чукотки. В Молдове всё выглядит неважно, уже начинают там переживать выдержит ли их хлипкое здравоохранение.

Из положительного.
Италия. Число вновь зараженных опустилось ниже 3000, впервые с 14 марта.
Германия. + 2138, минимум с 18 марта.
Продолжает улучшаться ситуация в Австралии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах.
Тайвань впервые за вчера не было зафиксировано ни одного вновь заболевшего.
Вьетнам - за сутки всего один вновь заболевший, Латвия + 2.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:46

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:......
ще раз, для особливо обдарованих, де тут "політпропаганда"? дружище, ви хто такий щоб оцінювати по темі чи не по темі? модератором може стали? не забагато на себе приміряєте?
.....

1. Интересно получается. Вы себе позволяете оценивать целую церковь (достаточно влиятельную), высказывать "личное мнение" ( :) ), что её действия это целенаправленная диверсия, а мне хотите запретить высказать мнение о ваших с Эфиром постах. Ещё раз повторю - это порохоботская пропаганда.
2. Вы мне не "дружище". К счастью.
3. "Для особливо обдарованих" - не притворяйтесь шлангом. Всё Вы прекрасно понимаете. И то, что это политпропаганда, и разницу между ксенофобией (в которой я Вас обвинял) и антисемитизмом (в чём не обвинял).
4. Надоели. Вы хвастались знанием адресов, поэтому не буду Вам подсказывать. Может, прогуляетесь по знакомым адресам? Удачной экскурсии!



а як ви мені набридли, ви б тільки знали, з вашим перекручуванням і підтасовуванням фактів. виділене - типовий совок головного мозку. вас вже купа людей тикнула лицем у факти, а ви все ніяк не заспокоїтеся. на все добре, гуляйте за відомими вам адресами. а я за вами "сумуватиму" :)

одне тільки не зрозуміло, якщо людина оголошує себе атеїстом, яке їй тоді діло що говорять про будь-яку з церков?
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