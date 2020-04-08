Итак смотрим статистику за прошлый день, вторник, 14 апреля.
Повторить успех понедельника не удалось, в целом движения в разных странах разнонаправленные. Хотя глобально некоторые показатели продолжили немного улучшаться: прирост общего числа заболевших + 3.8 % - новый минимум на посткитайском этапе прирост числа активных больных + 2.4 % - новый минимум на посткитайском этапе По последнему показателю - числу активных больных - похоже дней через 10 можем выйти на нулевой рост. Но все боятся новых больших очагов в развивающих странах. Кроме того статистику может подпортить меры по ослаблению карантина, которые уже готовятся во многих странах. Вероятно, чтобы это предотвратить, будут в большинстве стран продолжены запретительные меры на перемещение людей через границы, запрет туризма, массовых действий и тд.
Показатели по умершим в целом по миру за вчера неважные, но это догоняют максимумы по вновь зараженным предыдущих периодов. За день умерло - 6983, это третий результат за все дни пандемии, не так далеко от максимума. В США - абсолютный максимум по умершим за день - 2228, такого не было ни в одной стране мира. В Швеции за сутки умерло 114 человек, примерно столько умерло в Украине за всё время эпидемии, при том, что в Украине населения примерно в 4 раза больше, чем в Швеции.
Новые максимумы по зараженным обновили две страны, и обе на наших границах - Россия + 2774, Молдова + 222. В России коронавирус добрался до Чукотки. В Молдове всё выглядит неважно, уже начинают там переживать выдержит ли их хлипкое здравоохранение.
Из положительного. Италия. Число вновь зараженных опустилось ниже 3000, впервые с 14 марта. Германия. + 2138, минимум с 18 марта. Продолжает улучшаться ситуация в Австралии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах. Тайвань впервые за вчера не было зафиксировано ни одного вновь заболевшего. Вьетнам - за сутки всего один вновь заболевший, Латвия + 2.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
wild.tomcat написав:...... ще раз, для особливо обдарованих, де тут "політпропаганда"? дружище, ви хто такий щоб оцінювати по темі чи не по темі? модератором може стали? не забагато на себе приміряєте? .....
1. Интересно получается. Вы себе позволяете оценивать целую церковь (достаточно влиятельную), высказывать "личное мнение" ( ), что её действия это целенаправленная диверсия, а мне хотите запретить высказать мнение о ваших с Эфиром постах. Ещё раз повторю - это порохоботская пропаганда. 2. Вы мне не "дружище". К счастью. 3. "Для особливо обдарованих" - не притворяйтесь шлангом. Всё Вы прекрасно понимаете. И то, что это политпропаганда, и разницу между ксенофобией (в которой я Вас обвинял) и антисемитизмом (в чём не обвинял). 4. Надоели. Вы хвастались знанием адресов, поэтому не буду Вам подсказывать. Может, прогуляетесь по знакомым адресам? Удачной экскурсии!
а як ви мені набридли, ви б тільки знали, з вашим перекручуванням і підтасовуванням фактів. виділене - типовий совок головного мозку. вас вже купа людей тикнула лицем у факти, а ви все ніяк не заспокоїтеся. на все добре, гуляйте за відомими вам адресами. а я за вами "сумуватиму"
одне тільки не зрозуміло, якщо людина оголошує себе атеїстом, яке їй тоді діло що говорять про будь-яку з церков?
Впервые за сутки в США скончалось более 2200 человек - 2228. Общее количество летальных случаев, вызванных COVID-19, составило в стране 25 757, сообщает ведущий актуальную статитистику Университет Джонса Хопкинса.
ЛАД написав:Только дешёвая политпропаганда. Вам мало раскола страны в 2014, которым хорошо воспользовался Пу, надо ещё религиозный раскол.
Дешева політпропаганда саме в тебе, саме цим прикривалися русскомірниє весь час своєї боротьби проти України. УПЦ МП з перших днів Незалежності була ідеологічним рупором кремля направленим на знищення України і саме вони весь цей час розколювали країну. Цей гадюшник давно повинен бути забороненим.
1. Чим "цим"? Большой роли церкви в расколе страны не видел. Всё 30 лет расколом страны занимались, в первую очередь, наши политики. 2. И эти люди называют меня "совком"! Ми вже заборонили коммунизм, снесли памятники и кое-где поставили новые, переименовали города и улицы... И что? Стали "второй Францией"? Или "второй Молдовой"? Может, ещё предложите Варфоломеевскую ночь провести? Других методов идеологической борьбы, кроме сталинско-гитлеровских не знаете? 3. Мне интересно - здесь собрались глубоко верующие люди? Мой ночной пост о вирусе - ни одного комментария. Так же, как и посты freeze. Зато о церкви с подачи томката прорвало.
P.s. Я к Вам, вроде, на ты нигде не обращался. Если где-то случайно проскочило, простите. P.p.s. Для особо непонятливых повторяю. Я атеист и не хожу ни в какую церковь. Религию считаю пережитком. При этом вполне толерантно отношусь ко всем религиям и верующим. Хочется человеку верить - это его личное дело. В кого/что верить - тоже. Главное - не нарушать законы страны, в которой живёшь, и не пытаться силой навязывать свои взгляды другим. Из тех религий, которые знаю, больше всего нравится бахаи. P.p.p.s. А Вы, оказывается, из "аристократов" и противников "быдла" (в следующем посте).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Если резюмировать - заразиться нельзя, если у вас после болезни вырабатываются антитела, а антитела вырабатываются у большинства переболевших. Нефартовые, у которых иммунитет на коронавирус не запустился и антитела после выздоровления не появились, а такое оказывается бывает, конечно могут заболеть еще раз. И в принципе вопрос скорее не в этом, больше всех интересует на какой срок вырабатывается иммунитет, а это пока доподлинно не известно, и как быть с разными штаммами коронавируса. Пока один случай в Исландии, когда больной заразился обоими штаммами одновременно, но тут не показатель, иммунный ответ у него все равно не был сформирован к моменту одновременного заражения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Нефартовые, у которых иммунитет на коронавирус не запустился и антитела после выздоровления не появились, а такое оказывается бывает, конечно могут заболеть еще раз.
Как вообще можно выздороветь, если "иммунитет на коронавирус не запустился"? Без иммунитета от вирусной болезни вылечится невозможно.
Сам удивляюсь, но уже много сообщений, что у некоторых переболевших после выздоровления не могут найти антител, где то читал про 10 процентов, где то чуть больше, где то просто говорят про единичные случаи.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.