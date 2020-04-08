Додано: Сер 15 кві, 2020 12:34

Итак смотрим статистику за прошлый день, вторник, 14 апреля.



Повторить успех понедельника не удалось, в целом движения в разных странах разнонаправленные.

Хотя глобально некоторые показатели продолжили немного улучшаться:

прирост общего числа заболевших + 3.8 % - новый минимум на посткитайском этапе

прирост числа активных больных + 2.4 % - новый минимум на посткитайском этапе

По последнему показателю - числу активных больных - похоже дней через 10 можем выйти на нулевой рост. Но все боятся новых больших очагов в развивающих странах. Кроме того статистику может подпортить меры по ослаблению карантина, которые уже готовятся во многих странах. Вероятно, чтобы это предотвратить, будут в большинстве стран продолжены запретительные меры на перемещение людей через границы, запрет туризма, массовых действий и тд.



Показатели по умершим в целом по миру за вчера неважные, но это догоняют максимумы по вновь зараженным предыдущих периодов.

За день умерло - 6983, это третий результат за все дни пандемии, не так далеко от максимума. В США - абсолютный максимум по умершим за день - 2228, такого не было ни в одной стране мира.

В Швеции за сутки умерло 114 человек, примерно столько умерло в Украине за всё время эпидемии, при том, что в Украине населения примерно в 4 раза больше, чем в Швеции.



Новые максимумы по зараженным обновили две страны, и обе на наших границах - Россия + 2774, Молдова + 222. В России коронавирус добрался до Чукотки. В Молдове всё выглядит неважно, уже начинают там переживать выдержит ли их хлипкое здравоохранение.



Из положительного.

Италия. Число вновь зараженных опустилось ниже 3000, впервые с 14 марта.

Германия. + 2138, минимум с 18 марта.

Продолжает улучшаться ситуация в Австралии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах.

Тайвань впервые за вчера не было зафиксировано ни одного вновь заболевшего.

Вьетнам - за сутки всего один вновь заболевший, Латвия + 2.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.