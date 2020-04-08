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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 929930931932

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 182
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
29
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
39
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:45

Естественный отбор ...отрицательный!

  antey1969 написав:
  _Mykola_ написав:"По состоянию на 9:00 среды, 15 апреля, в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациент выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая, это новый антирекорд."
Да, да, надо смягчать карантин. :(

Цифры от МОЗ не отражают ситуацию в целом.
Имеет место всяческое препятствование диагностике на ковид, тесты проводятся либо контактным, либо по связям, либо когда назревает скандал.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/bob ... bbea96268/
К сожалению, ЗЕ-власти пошли по пути ПОпередников: информация скрывается и искажается, а иногда в информпространство вбрасывается самая откровенная ложь.

Следите за руками : https://timeze2019.blogspot.com/
Как следствие - страна оказалась не готова к полномасштабному развертыванию медицинских служб в условиях эпидемии, приему своих граждан прибывающих из зон эпидемии и проведения массового тест-обследования населения страны.
Именно в результате этого была спровоцирована массовая вспышка и взрывное распространение заболевания по территории Украины.
Более того, уже в условиях "чрезвычайной ситуации" объявленной в стране, в условиях закрытой границы правительство продолжает принимать "потенциально зараженных" граждан из стран с намного более высоким уровне эпидемии, чем у нас Вместе с "гуманитарной помощью" Объединенные Арабские Эмираты (зараженных 3 360), выслали в Украину 111 украинцев, Турция (зараженных 52157) - 40 человек, усугубляя и без того серьезную эпидемическую ситуацию. При том никаких мер карантинной изоляции лиц прибывающих из очагов эпидемии предусмотренных законом Украины так никто и не применяет..
Ответственность за все это несет лично президент Украины, как глава государства (ст.102 Конституции Украины), как глава Совета национальной безопасности и обороны (ст..102 Конституции Украины). и полный состав Кабинета Министров, как высший орган в системе исполнительной власти (ст 113 Конституции Украины).

И это только 1-ая волна, 2-ая - с вербой и колбасой от попов как раз вспыхнет на майские... :evil: и 3-я - будет подхвачена маёвками... :twisted:
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:49

  freeze написав:
Schmit написав:
  freeze написав:Нефартовые, у которых иммунитет на коронавирус не запустился и антитела после выздоровления не появились, а такое оказывается бывает, конечно могут заболеть еще раз.

Как вообще можно выздороветь, если "иммунитет на коронавирус не запустился"?
Без иммунитета от вирусной болезни вылечится невозможно.


Сам удивляюсь, но уже много сообщений, что у некоторых переболевших после выздоровления не могут найти антител, где то читал про 10 процентов, где то чуть больше, где то просто говорят про единичные случаи.

Может это те пациенты, которых лечат сильными антивирусными препаратами от СПИДа. Таким образом пока иммунитет стоит в сторонке - вирус уничтожается лекарствами. Результат - нет иммунитета.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:57

  ЛАД написав:1. Чим "цим"?
Большой роли церкви в расколе страны не видел. Всё 30 лет расколом страны занимались, в первую очередь, наши политики.
2. И эти люди называют меня "совком"!
Ми вже заборонили коммунизм, снесли памятники и кое-где поставили новые, переименовали города и улицы...
И что? Стали "второй Францией"? Или "второй Молдовой"?
Может, ещё предложите Варфоломеевскую ночь провести?
Других методов идеологической борьбы, кроме сталинско-гитлеровских не знаете?
3. Мне интересно - здесь собрались глубоко верующие люди?
Мой ночной пост о вирусе - ни одного комментария. Так же, как и посты freeze. Зато о церкви с подачи томката прорвало. :)

P.s. Я к Вам, вроде, на ты нигде не обращался. Если где-то случайно проскочило, простите.
P.p.s. Для особо непонятливых повторяю. Я атеист и не хожу ни в какую церковь. Религию считаю пережитком. При этом вполне толерантно отношусь ко всем религиям и верующим. Хочется человеку верить - это его личное дело. В кого/что верить - тоже. Главное - не нарушать законы страны, в которой живёшь, и не пытаться силой навязывать свои взгляды другим.
Из тех религий, которые знаю, больше всего нравится бахаи.
P.p.p.s. А Вы, оказывается, из "аристократов" и противников "быдла" (в следующем посте). :)

Так УПЦ МП всю свою историю именно политикой и занималась прикрываясь религией, собственно Сталин для этого и реанимировал в свое время РПЦ. Странно, что находятся те кто этого типа не знают. Сепаратизм на востоке всегда вдохновлялся и поддерживался именно МП.
Тут церковь упомянули из-за того, что она есть одним из основных источников заражения, но у совков-ватанов это почему-то вызвало жуткую истерику.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:03

підсумую трохи, щоб забрати з гілки зайву напругу - все що по темі гілки, а що ні, що політпропаганда, а що ні, і в загалі, що вірно, а що ні, буде одноосібно визначати один таваріщ на заслуженому відпочинку з славного міста харкова. всі, хто захочуть тут щось написати, повинні в обов'язковому порядку проконсультуватися на предмет відповідності цього "щось" затвердженим ним стандартам, інакше він відразу запише вас у кляті посібники імперіалізму чи ще кудись. замість того щоб просто пройти повз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Schmit написав:
  freeze написав:Сам удивляюсь, но уже много сообщений, что у некоторых переболевших после выздоровления не могут найти антител, где то читал про 10 процентов, где то чуть больше, где то просто говорят про единичные случаи.

Может это те пациенты, которых лечат сильными антивирусными препаратами от СПИДа. Таким образом пока иммунитет стоит в сторонке - вирус уничтожается лекарствами. Результат - нет иммунитета.


Теоретически такое возможно.
Подумал, что может быть еще один вариант.
Тесты положительные проведены на достаточно раннем этапе, они берутся из носоглотки, организм начинает борьбу с этапа неспецифического иммунитета, первоначальная вирусная нагрузка слабенькая, организм молодой, здоровый, и вирус изгоняется до этапа выработки специфического иммунитета с антителами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:54

  varlo написав:Подъем в 6:00, капельницы и токсичные лекарства. История 21-летнего украинца, который борется с коронавирусом
https://www.obozrevatel.com/society/istoriya-o-bolnom-koronavirusom-viktore-fantaeve.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription
Тяжело вообще проходит. Так это в 21 год!

Дякую за лінки, прочитав
Це Київ, може з часом прочитаємо такий же репортаж і успіхи з районної лікарні. З тим же набором ліків і безплатністю.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a ... o-umirajut

Стало известно, из-за каких проблем со здоровьем, вызванных коронавирусом, чаще всего умирают украинцы.

От осложнений умерло 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение, сообщили в Центре общественного здоровья.

Статистика смертности по заболеваниям:

- сердечно-сосудистые – 74%
- сочетаемые заболевания – 29%
- сахарный диабет – 22%
- заболевания легких – 9%
- новообразования – 8%
- заболевания почек – 7%.

Сейчас показатель летальности составляет 2,9%.

- Восемь человек из числа умерших имели в анамнезе поездки за рубеж в течение последних 14 суток до появления клинических симптомов и лишь в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19, - уточнили в ЦОЗ.

Среди умерших было 7 медработников. Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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