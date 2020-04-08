ЛАД написав:

ни в какую

1. Чим "цим"?Большой роли церкви в расколе страны не видел. Всё 30 лет расколом страны занимались, в первую очередь, наши политики.2. И эти люди называют меня "совком"!Ми вже заборонили коммунизм, снесли памятники и кое-где поставили новые, переименовали города и улицы...И что? Стали "второй Францией"? Или "второй Молдовой"?Может, ещё предложите Варфоломеевскую ночь провести?Других методов идеологической борьбы, кроме сталинско-гитлеровских не знаете?3. Мне интересно - здесь собрались глубоко верующие люди?Мой ночной пост о вирусе - ни одного комментария. Так же, как и посты freeze. Зато о церкви с подачи томката прорвало.P.s. Я к Вам, вроде, на ты нигде не обращался. Если где-то случайно проскочило, простите.P.p.s. Для особо непонятливых повторяю. Я атеист и не хожуцерковь. Религию считаю пережитком. При этом вполне толерантно отношусь ко всем религиям и верующим. Хочется человеку верить - это его личное дело. В кого/что верить - тоже. Главное - не нарушать законы страны, в которой живёшь, и не пытаться силой навязывать свои взгляды другим.Из тех религий, которые знаю, больше всего нравится бахаи.P.p.p.s. А Вы, оказывается, из "аристократов" и противников "быдла" (в следующем посте).