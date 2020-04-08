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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 931932933934>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 182
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
29
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
39
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

МП далі бреше. Іроди заражають всю країну.

В Одесской области священники скрывают информацию о заболевших китайским вирусом и постоянно нарушают правила карантина.
https://informer.od.ua/news/mediki-upre ... karantina/
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:04

unicdima
Никогда не слышал о существенной роли церкви во внутренней политике Украины. Да и во внешней тоже.
Не настолько она влиятельна.
УПЦ КП создали те же попы, которые были в РПЦ, назначенные по согласованию с КГБ.
А возражаю я против попыток обьявлять всех прихожан и саму церковь в целом "москалями" и врагами Украины.
Есть закон, есть постановление, за нарушение надо строго наказывать, но без ненужных обобщений и политвыводов.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 15 кві, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Какое то у меня предчуствие неважное - индийские ученые, коронавирус, летучие мыши.
Может как то остановить их любопытство, пока не поздно.


Я понял, кто выгодополучатель от этой "аферы вселенского масштаба" - вот эти типы озолотиться решили:

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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня будет неудачный день для любителей лайт-карантина Швеции и Беларуси.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:15

  freeze написав:Сегодня будет неудачный день для любителей лайт-карантина Швеции и Беларуси.
Вай?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Днепре уже роют траншеи перед входом в церкви с буйными попами - Филатов слово держит.

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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

asti написав:
  freeze написав:Сегодня будет неудачный день для любителей лайт-карантина Швеции и Беларуси.
Вай?


Два максимума. У шведов за день умерло 170 человек, в Беларуси ＋447 новых заболевших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:26

  Civis написав:В Днепре уже роют траншеи перед входом в церкви с буйными попами - Филатов слово держит.

Не придут прихожане, не будет пожертвований.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:26

Від завтрашнього дня на період надзвичайної ситуації Уряд Дениса Шмигаля повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби. Держава три роки тому вирішила позбавитися від можливості впливати на бізнес, навіть у ситуації безпідставного зростання цін. Тоді під моніторинг підпадали 32 продукти.
Завтра моніторинг буде розповсюджений на 10 продуктів, 8 фармпрепаратів та 2 медичних товари. Якщо ціна в торгівлі на них планує підвищуватися, то заклад торгівлі через електронну форму зобов’язаний повідомляти про це в Держпродспоживслужбу. На виробників або постачальників це регулювання не розповсюджується. Але держава буде вивчати причини зростання цін в роздрібних магазинах та аптеках, і мати можливість впливати й на виробників, або імпортерів, якщо ціни зростають без економічного обґрунтування.
Підпадають під державне регулювання гречка, цукор, борошно пшеничне в/г, вітчизняні макарони, молоко 2,5% в плівці, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця 1 категорії, курка в тушці, вершкове масло 72,5% та мінеральна вода без газу. Можу сказати, що вперше так чітко визначений перелік продукції включаючи цінову категорію товару, країну виробництва та фасування. Це дозволить робити якісний моніторинг. По-друге, вперше вода для пиття потрапила до соціально-значущих товарів. По-третє, якщо будуть підстави, то перелік продукції, яка підлягає регулюванню, може зростати.
Державне регулювання також розповсюджується на медичні маски та рукавички, як засіб індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу.
Вважаю це дієвим механізмом впливу на цінову ситуацію в країні та початок м’якого регулювання за європейським зразком. Для прикладу во Франції під регулювання підпадає декілька тисяч найменувань продуктів.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kwon написав:Від завтрашнього дня на період надзвичайної ситуації Уряд Дениса Шмигаля повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби. Держава три роки тому вирішила позбавитися від можливості впливати на бізнес, навіть у ситуації безпідставного зростання цін. Тоді під моніторинг підпадали 32 продукти.


С одной стороны, вроде правильно. С другой - эти наименования могут просто исчезнуть из продажи.
Civis
 
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