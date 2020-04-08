В Одесской области священники скрывают информацию о заболевших китайским вирусом и постоянно нарушают правила карантина.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
МП далі бреше. Іроди заражають всю країну.
В Одесской области священники скрывают информацию о заболевших китайским вирусом и постоянно нарушают правила карантина.
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:04
unicdima
Никогда не слышал о существенной роли церкви во внутренней политике Украины. Да и во внешней тоже.
Не настолько она влиятельна.
УПЦ КП создали те же попы, которые были в РПЦ, назначенные по согласованию с КГБ.
А возражаю я против попыток обьявлять всех прихожан и саму церковь в целом "москалями" и врагами Украины.
Есть закон, есть постановление, за нарушение надо строго наказывать, но без ненужных обобщений и политвыводов.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 15 кві, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сегодня будет неудачный день для любителей лайт-карантина Швеции и Беларуси.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:15
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Два максимума. У шведов за день умерло 170 человек, в Беларуси ＋447 новых заболевших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:26
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:26
Від завтрашнього дня на період надзвичайної ситуації Уряд Дениса Шмигаля повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби. Держава три роки тому вирішила позбавитися від можливості впливати на бізнес, навіть у ситуації безпідставного зростання цін. Тоді під моніторинг підпадали 32 продукти.
Завтра моніторинг буде розповсюджений на 10 продуктів, 8 фармпрепаратів та 2 медичних товари. Якщо ціна в торгівлі на них планує підвищуватися, то заклад торгівлі через електронну форму зобов’язаний повідомляти про це в Держпродспоживслужбу. На виробників або постачальників це регулювання не розповсюджується. Але держава буде вивчати причини зростання цін в роздрібних магазинах та аптеках, і мати можливість впливати й на виробників, або імпортерів, якщо ціни зростають без економічного обґрунтування.
Підпадають під державне регулювання гречка, цукор, борошно пшеничне в/г, вітчизняні макарони, молоко 2,5% в плівці, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця 1 категорії, курка в тушці, вершкове масло 72,5% та мінеральна вода без газу. Можу сказати, що вперше так чітко визначений перелік продукції включаючи цінову категорію товару, країну виробництва та фасування. Це дозволить робити якісний моніторинг. По-друге, вперше вода для пиття потрапила до соціально-значущих товарів. По-третє, якщо будуть підстави, то перелік продукції, яка підлягає регулюванню, може зростати.
Державне регулювання також розповсюджується на медичні маски та рукавички, як засіб індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу.
Вважаю це дієвим механізмом впливу на цінову ситуацію в країні та початок м’якого регулювання за європейським зразком. Для прикладу во Франції під регулювання підпадає декілька тисяч найменувань продуктів.
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
С одной стороны, вроде правильно. С другой - эти наименования могут просто исчезнуть из продажи.
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