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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 931932933934

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 182
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
29
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
39
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:32

kwon
Не знаком с европейским опытом регулирования цен.
Но у нас несколько запоздали с таким решением. По сегодняшним ценам гречка уже свободно. :)
Да и маски тоже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:35

  Civis написав:
  kwon написав:Від завтрашнього дня на період надзвичайної ситуації Уряд Дениса Шмигаля повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби. Держава три роки тому вирішила позбавитися від можливості впливати на бізнес, навіть у ситуації безпідставного зростання цін. Тоді під моніторинг підпадали 32 продукти.


С одной стороны, вроде правильно. С другой - эти наименования могут просто исчезнуть из продажи.

Так було уже ж раніше,молоко не 2.5 а 2.6, і так далі...
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:37

  kwon написав:Российский рок-музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно вступил в Партию роста, в шутку заявил, что у него коронавирус и он хочет заразить им депутатов Госдумы РФ.

Такое заявление Шнуров сделал 14 апреля в ходе совместной онлайн-трансляции в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.

"Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом", - сказал лидер группы "Ленинград".

Музыкант заявил, что он самоизолировался на даче под Санкт-Петербургом и выходит только в магазин. При этом он обязательно носит маску и солнцезащитные очки, чтобы его никто не узнал. Кроме того, Шнуров сказал, что хотел бы заразить коронавирусом российских депутатов.

"Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну", - сказал музыкант.



наговорює на себе шнур. як в нього може бути коронавірус, з його то показниками спирту в крові :D
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