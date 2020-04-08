Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 931932933934 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 182 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 29 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 39 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 30 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 4% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 33 Всього голосів : 182 Додано: Сер 15 кві, 2020 17:32 kwon

Не знаком с европейским опытом регулирования цен.

Но у нас несколько запоздали с таким решением. По сегодняшним ценам гречка уже свободно.

Да и маски тоже. Не знаком с европейским опытом регулирования цен.Но у нас несколько запоздали с таким решением. По сегодняшним ценам гречка уже свободно.Да и маски тоже. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16092 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4420 раз. Подякували: 4096 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 17:35 Civis написав: kwon написав: Від завтрашнього дня на період надзвичайної ситуації Уряд Дениса Шмигаля повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби. Держава три роки тому вирішила позбавитися від можливості впливати на бізнес, навіть у ситуації безпідставного зростання цін. Тоді під моніторинг підпадали 32 продукти. Від завтрашнього дня на період надзвичайної ситуації Уряд Дениса Шмигаля повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби. Держава три роки тому вирішила позбавитися від можливості впливати на бізнес, навіть у ситуації безпідставного зростання цін. Тоді під моніторинг підпадали 32 продукти.



С одной стороны, вроде правильно. С другой - эти наименования могут просто исчезнуть из продажи. С одной стороны, вроде правильно. С другой - эти наименования могут просто исчезнуть из продажи.

Так було уже ж раніше,молоко не 2.5 а 2.6, і так далі... Так було уже ж раніше,молоко не 2.5 а 2.6, і так далі... гуляйполе

Повідомлень: 294 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 17:37 kwon написав: Российский рок-музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно вступил в Партию роста, в шутку заявил, что у него коронавирус и он хочет заразить им депутатов Госдумы РФ.



Такое заявление Шнуров сделал 14 апреля в ходе совместной онлайн-трансляции в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.



"Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом", - сказал лидер группы "Ленинград".



Музыкант заявил, что он самоизолировался на даче под Санкт-Петербургом и выходит только в магазин. При этом он обязательно носит маску и солнцезащитные очки, чтобы его никто не узнал. Кроме того, Шнуров сказал, что хотел бы заразить коронавирусом российских депутатов.



"Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну", - сказал музыкант. Российский рок-музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно вступил в Партию роста, в шутку заявил, что у него коронавирус и он хочет заразить им депутатов Госдумы РФ.Такое заявление Шнуров сделал 14 апреля в ходе совместной онлайн-трансляции в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова."Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом", - сказал лидер группы "Ленинград".Музыкант заявил, что он самоизолировался на даче под Санкт-Петербургом и выходит только в магазин. При этом он обязательно носит маску и солнцезащитные очки, чтобы его никто не узнал. Кроме того, Шнуров сказал, что хотел бы заразить коронавирусом российских депутатов."Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну", - сказал музыкант.





наговорює на себе шнур. як в нього може бути коронавірус, з його то показниками спирту в крові наговорює на себе шнур. як в нього може бути коронавірус, з його то показниками спирту в крові wild.tomcat Повідомлень: 926 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 931932933934 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6908 1542469

ЛОБ П'ят 10 кві, 2020 11:15