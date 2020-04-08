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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 976977978979>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 186
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
39
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:26

  juristkostya написав:
  centurionus написав:До речі, світило-санітарка супрун пару днів тому озвучувала несенітниці про миття рук та відсутність необхідності носіння масок.
а ничё, что именно таковы рекомендации ВОЗ?

І що? Як це стосується істини? Миття рук сильно допомагає при грипові?
ВООЗ, як і весь United Nonsense, - збіговисько функціонерів, яких туди понабирали "по блату". Не здивуюся якщо у більшості немає медичної освіти, а "рекомендації" розробляла молода ганійка на базі брошюри щодо профілактики якоїсь лихоманки, залишеної в її селі "білими" лікарями 20 років тому.
До речі, в ООН досить кваліфікований лише інженерно-технічний персонал, із зрозумілої причини - відсутність кваліфікації важко приховати балачками.
Якщо хтось вважає, що в ВООЗ працюють за відносно невелику платню світила медицини та видатні мікробіологи, той сильно помиляється
Востаннє редагувалось centurionus в Суб 18 кві, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:27

  Hotab написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:По Одессе и Одесской области смотрю странность.
Количество заболевших в Одессе примерно треть, по райцентрам и сёлам разным - две трети заболевших.
Выглядит странновато с учётом того, что в областном масштабе Одесса типичный мегаполис с концентрацией людей, транспорта, логистики, торговли.
А эпидемия любит именно крупные города, а тут страдает в основном условный сельский житель или население посёлков.

По Чернигову и области тоже самое.
В самом Чернигове якобы нет, все случаи - по области


По Чернигову отказывают тестировать даже при конкретных симптомах.
Буквально так и говорят, нет пневмонии (наверное) на рентгене, значит теста не будет. Идите домой болеть.

Об этом мне намекал мой семейный врач, который один или два дня в неделю работает в инфекционке.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:27

  juristkostya написав:Конечно, холеру быстро ликвидировали, но то хорошее, что принесла холера с собой, могло бы и остаться. "

Сейчас очередное напоминание о том, что в первую очередь все мы ЛЮДИ.
И несмотря на каламбур, очень похоже, что оно китайское.
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:33

  ЛАД написав:
  pesikot написав:....
В Харькове ограничили работу храмов и рынков на Пасху
Руководителям религиозных общин рекомендовали провести все богослужение в дистанционном режиме.

Уже неплохо, но рекомендация - не запрет

Чукча не читатель, чукча писатель?

О себе так говори, чукча.
И перечитай, что я написал. Медленно, шевеля губами.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:40

  centurionus написав:Нарешті, більшість американських керманичів та журнашльондр осяяло очевидне: можливість передачі через дихання.
Особливо наголошують на такій можливості для бігунів в людних, популярних для бігу місцях - через активне дихання.
До речі, світило-санітарка супрун пару днів тому озвучувала несенітниці про миття рук та відсутність необхідності носіння масок.

До одного места, как оно передается.
Важно другое - в странах захворавшего запада от простудных заболеваний вместе с ихними осложнениями, элементарных лекарств нет, тех же антибиотиков. Вернее свободной продажи лекарств без рецепта.
Как у нас? Захворал, пошел в аптеку, купил антибиотики - принял и уже здоров через несколько дней. А то и вовсе спокойно болезнь на ногах переносишь.
А как у них? Парацетамол от всего и вся, бо без рецепта врача в аптеке тебе будет полная болта. А врач выпишет рецепт только на основании протокола лечения, иначе под суд угодит.
Почему в Британии одна из самых тяжелых ситуаций с коронавирусом в Европе

Несмотря на вроде бы доступную медицину (в Великобритании она бесплатная), многие заболевшие коронавирусом не могут получить медицинской помощи.

Вначале британское правительство надеялось, что если значительная часть, например, 60% населения заболеет и выздоровеет, то у остальных выработается иммунитет к вирусу.

Но когда эпидемия начала нарастать, ввели карантин, который пока не помог сбавить обороты коронавирусной атаки.

Тем временем у просых брианцев другие проблемы - в стране делают мало тестов, да и не лечат толком. Лишь советуя оставаться дома и пить парацетамол, а в больницы пациенты с коронавирусом попадают уже в запущенном состоянии, когда в большинстве случаев спасти их уже невозможно.

Об этом нам рассказали сразу несколько собеседников, живущих в Лондоне

По их рассказам, национальная служба здравоохранения Великобритании прямо просит людей не приходить в больницу, если они думают, что у них есть симптомы.

Объясняют, что не знают, как этот вирус распространяется и дают стандартные советы: мыть руки с мылом 20 секунд, чихать в салфетку, избегать тех, кто плохо себя чувствует.

Кстати, маски и перчатки в одной из самых развитых стран мира – огромный дефицит, поскольку свое производство было закрыто еще при Маргарет Тетчер в 80-х.

С лекарствами тоже напряженка - можно купить только одну пачку парацетамола в руки. Что для британцев непривычно: все болезни, от простуды до отравления, они лечат жаропонижающим. Другие лекарства без рецепта здесь просто не купить.

"У англичан рецепт на все случаи жизни, в том числе и для коронавируса, – мойте руки, пейте парацетамол. В Британии не понимают, что это не лекарство, а просто снятие симптомов боли, - рассказывает об особенностях британской медицины бывшая украинка, а нынче живущая в Лондоне политический обозреватель Ирина Мартин. - У них нет профилактической медицины, это вам не школа Семашко.

Эта система заточена на то, что у терапевта, семейного врача, есть бюджет, из которого он сам решает, кого он направляет к специалисту. Например, вы пришли и жалуетесь на проблемы с животом, он говорит: "Я посмотрю", или вы жалуетесь на боль в глазах, он говорит: "Я посмотрю". И только после его осмотра терапевт принимает решение. А он реально смотрит и как гинеколог, и как проктолог, и как глазник. И вот он посмотрел и говорит: "Я думаю, там все хорошо. Идите домой". А вам нужно направление, без которого даже ни одна частная больница не примет, потому что все регистрируется в одной системе".

Семейные врачи (в Англии - муниципальные доктора общей практики) не принимают уже несколько недель, клиники перешли на консультации по телефону или в онлайн-режиме. Больницы переполнены и попасть туда очень сложно.

"Пока же человек, который заподозрил у себя "ковид", звонит в больницу, на специальный номер, по которому отвечает медсестра и она ставит диагноз по телефону. Если приехать в больницу с подозрением на коронавирус, не позвонив по этому номеру, то там просто не примут и отошлют обратно домой. Тестов никому не делают. Ведь если человек приехал, ему сделали тест и окажется, что он заражен "ковидом", по протоколу лечения его обязаны оставить в больнице. А в больницах не хватает мест, коек, кислорода, аппаратов вентиляции легких и медперсонала, многие врачи болеют. Каждая больница старается откреститься от пациентов с коронавирусом, чтобы их было поменьше", - рассказывает Мартин.

То, что у врачей есть негласная разнарядка делать все, чтобы не допускать людей до больниц, подтверждает в беседе с нами реаниматолог одной из британских клиник, бывшая украинка Ольга, пожелавшая сохранить анонимность.

По ее словам, тесты делают только медработникам, а больным - уже после смерти.

"В Великобритании нет протокола лечения коронавируса. Обычно протокол лечения в любой западной стране очень жесткий, иначе врача будут судить. До эпидемии "ковида" протокол лечения инфекционной пневмонии заключался в том, что дают два антивирусных препарата. Но врачи сейчас не дают ничего тем, кто поступает с пневмонией и подозрением на коронавирус, ссылаясь на отсутствие подтвержденного исследования о том, что те препараты, которые должны давать при пневмонии, лечат "ковид". Но это отговорка, официальная позиция. Неофициально – этих лекарств недостаточно. По приезду в больницу никто не получает медикаментозное лечение, людей лишь подключают к аппарату вентиляции легких. Ежедневно в нашу больницу поступает до 150 человек, а выздоровели после "вентилятора" только двое", - рассказывает нам медик.
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Великобритания начнет на следующей неделе производство вакцины от COVID19 , которая еще не прошла клинические исследования. Цель- произвести миллион доз вакцины к сентябрю и начать ее использование. Это делается несмотря на риск возможного провала испытаний."

Логика наверное есть, пройдут неудачно клинические испытания, ну будет небольшой убыток, а если пазл сложится удачно, будет хорошая прибыль, и главное мега хайп на весь мир.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:07

Аlександр
Ще одна ілюстрація недолугості "англо-саксонської" "системи", елементи якої "доброзичливці" прищеплюють в Україні, в т.ч. в медицині.
Приклад Іраку - наочний. Зруйнували наявну систему державного управління (де доцільно було б лише замінити керівництво), тужилися, втілили "радники" "стандарти" в їхньому розумінні. Величезні витрати, результат = 0,0.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:10

  centurionus написав:І що? Як це стосується істини? Миття рук сильно допомагає при грипові?

Коли в Києві була іспанка, то не тільки був карантин, але і вимиті вулиці блистіли, як котячі яйця. І смертність була в рази менше, ніж в Іспанії. Як і зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:І що? Як це стосується істини?
та понятно, что вы намного авторитетнее :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:39

  juristkostya написав:
  centurionus написав:І що? Як це стосується істини?
та понятно, что вы намного авторитетнее :-)

Не сумнівайтеся, про безглузді реалії ООН знаю мінімум разів в сто більше за вас.
І про чашку Петрі не лише чув, а в свій час мав змогу вирощувати там "цікавості".
Востаннє редагувалось centurionus в Суб 18 кві, 2020 18:44, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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П'ят 17 кві, 2020 17:25
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