juristkostya написав: centurionus написав: До речі, світило-санітарка супрун пару днів тому озвучувала несенітниці про миття рук та відсутність необхідності носіння масок. До речі, світило-санітарка супрун пару днів тому озвучувала несенітниці про миття рук та відсутність необхідності носіння масок. а ничё, что именно таковы рекомендации ВОЗ? а ничё, что именно таковы рекомендации ВОЗ?

І що? Як це стосується істини? Миття рук сильно допомагає при грипові?

ВООЗ, як і весь United Nonsense, - збіговисько функціонерів, яких туди понабирали "по блату". Не здивуюся якщо у більшості немає медичної освіти, а "рекомендації" розробляла молода ганійка на базі брошюри щодо профілактики якоїсь лихоманки, залишеної в її селі "білими" лікарями 20 років тому.

До речі, в ООН досить кваліфікований лише інженерно-технічний персонал, із зрозумілої причини - відсутність кваліфікації важко приховати балачками.

