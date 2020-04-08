centurionus написав:До речі, світило-санітарка супрун пару днів тому озвучувала несенітниці про миття рук та відсутність необхідності носіння масок.
а ничё, что именно таковы рекомендации ВОЗ?
І що? Як це стосується істини? Миття рук сильно допомагає при грипові? ВООЗ, як і весь United Nonsense, - збіговисько функціонерів, яких туди понабирали "по блату". Не здивуюся якщо у більшості немає медичної освіти, а "рекомендації" розробляла молода ганійка на базі брошюри щодо профілактики якоїсь лихоманки, залишеної в її селі "білими" лікарями 20 років тому. До речі, в ООН досить кваліфікований лише інженерно-технічний персонал, із зрозумілої причини - відсутність кваліфікації важко приховати балачками. Якщо хтось вважає, що в ВООЗ працюють за відносно невелику платню світила медицини та видатні мікробіологи, той сильно помиляється
Востаннє редагувалось centurionus в Суб 18 кві, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
freeze написав:По Одессе и Одесской области смотрю странность. Количество заболевших в Одессе примерно треть, по райцентрам и сёлам разным - две трети заболевших. Выглядит странновато с учётом того, что в областном масштабе Одесса типичный мегаполис с концентрацией людей, транспорта, логистики, торговли. А эпидемия любит именно крупные города, а тут страдает в основном условный сельский житель или население посёлков.
По Чернигову и области тоже самое. В самом Чернигове якобы нет, все случаи - по области
По Чернигову отказывают тестировать даже при конкретных симптомах. Буквально так и говорят, нет пневмонии (наверное) на рентгене, значит теста не будет. Идите домой болеть.
Об этом мне намекал мой семейный врач, который один или два дня в неделю работает в инфекционке.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
centurionus написав:Нарешті, більшість американських керманичів та журнашльондр осяяло очевидне: можливість передачі через дихання. Особливо наголошують на такій можливості для бігунів в людних, популярних для бігу місцях - через активне дихання. До речі, світило-санітарка супрун пару днів тому озвучувала несенітниці про миття рук та відсутність необхідності носіння масок.
До одного места, как оно передается. Важно другое - в странах захворавшего запада от простудных заболеваний вместе с ихними осложнениями, элементарных лекарств нет, тех же антибиотиков. Вернее свободной продажи лекарств без рецепта. Как у нас? Захворал, пошел в аптеку, купил антибиотики - принял и уже здоров через несколько дней. А то и вовсе спокойно болезнь на ногах переносишь. А как у них? Парацетамол от всего и вся, бо без рецепта врача в аптеке тебе будет полная болта. А врач выпишет рецепт только на основании протокола лечения, иначе под суд угодит.
Несмотря на вроде бы доступную медицину (в Великобритании она бесплатная), многие заболевшие коронавирусом не могут получить медицинской помощи.
Вначале британское правительство надеялось, что если значительная часть, например, 60% населения заболеет и выздоровеет, то у остальных выработается иммунитет к вирусу.
Но когда эпидемия начала нарастать, ввели карантин, который пока не помог сбавить обороты коронавирусной атаки.
Тем временем у просых брианцев другие проблемы - в стране делают мало тестов, да и не лечат толком. Лишь советуя оставаться дома и пить парацетамол, а в больницы пациенты с коронавирусом попадают уже в запущенном состоянии, когда в большинстве случаев спасти их уже невозможно.
Об этом нам рассказали сразу несколько собеседников, живущих в Лондоне
По их рассказам, национальная служба здравоохранения Великобритании прямо просит людей не приходить в больницу, если они думают, что у них есть симптомы.
Объясняют, что не знают, как этот вирус распространяется и дают стандартные советы: мыть руки с мылом 20 секунд, чихать в салфетку, избегать тех, кто плохо себя чувствует.
Кстати, маски и перчатки в одной из самых развитых стран мира – огромный дефицит, поскольку свое производство было закрыто еще при Маргарет Тетчер в 80-х.
С лекарствами тоже напряженка - можно купить только одну пачку парацетамола в руки. Что для британцев непривычно: все болезни, от простуды до отравления, они лечат жаропонижающим. Другие лекарства без рецепта здесь просто не купить.
"У англичан рецепт на все случаи жизни, в том числе и для коронавируса, – мойте руки, пейте парацетамол. В Британии не понимают, что это не лекарство, а просто снятие симптомов боли, - рассказывает об особенностях британской медицины бывшая украинка, а нынче живущая в Лондоне политический обозреватель Ирина Мартин. - У них нет профилактической медицины, это вам не школа Семашко.
Эта система заточена на то, что у терапевта, семейного врача, есть бюджет, из которого он сам решает, кого он направляет к специалисту. Например, вы пришли и жалуетесь на проблемы с животом, он говорит: "Я посмотрю", или вы жалуетесь на боль в глазах, он говорит: "Я посмотрю". И только после его осмотра терапевт принимает решение. А он реально смотрит и как гинеколог, и как проктолог, и как глазник. И вот он посмотрел и говорит: "Я думаю, там все хорошо. Идите домой". А вам нужно направление, без которого даже ни одна частная больница не примет, потому что все регистрируется в одной системе".
Семейные врачи (в Англии - муниципальные доктора общей практики) не принимают уже несколько недель, клиники перешли на консультации по телефону или в онлайн-режиме. Больницы переполнены и попасть туда очень сложно.
"Пока же человек, который заподозрил у себя "ковид", звонит в больницу, на специальный номер, по которому отвечает медсестра и она ставит диагноз по телефону. Если приехать в больницу с подозрением на коронавирус, не позвонив по этому номеру, то там просто не примут и отошлют обратно домой. Тестов никому не делают. Ведь если человек приехал, ему сделали тест и окажется, что он заражен "ковидом", по протоколу лечения его обязаны оставить в больнице. А в больницах не хватает мест, коек, кислорода, аппаратов вентиляции легких и медперсонала, многие врачи болеют. Каждая больница старается откреститься от пациентов с коронавирусом, чтобы их было поменьше", - рассказывает Мартин.
То, что у врачей есть негласная разнарядка делать все, чтобы не допускать людей до больниц, подтверждает в беседе с нами реаниматолог одной из британских клиник, бывшая украинка Ольга, пожелавшая сохранить анонимность.
По ее словам, тесты делают только медработникам, а больным - уже после смерти.
"В Великобритании нет протокола лечения коронавируса. Обычно протокол лечения в любой западной стране очень жесткий, иначе врача будут судить. До эпидемии "ковида" протокол лечения инфекционной пневмонии заключался в том, что дают два антивирусных препарата. Но врачи сейчас не дают ничего тем, кто поступает с пневмонией и подозрением на коронавирус, ссылаясь на отсутствие подтвержденного исследования о том, что те препараты, которые должны давать при пневмонии, лечат "ковид". Но это отговорка, официальная позиция. Неофициально – этих лекарств недостаточно. По приезду в больницу никто не получает медикаментозное лечение, людей лишь подключают к аппарату вентиляции легких. Ежедневно в нашу больницу поступает до 150 человек, а выздоровели после "вентилятора" только двое", - рассказывает нам медик.
"Великобритания начнет на следующей неделе производство вакцины от COVID19 , которая еще не прошла клинические исследования. Цель- произвести миллион доз вакцины к сентябрю и начать ее использование. Это делается несмотря на риск возможного провала испытаний."
Логика наверное есть, пройдут неудачно клинические испытания, ну будет небольшой убыток, а если пазл сложится удачно, будет хорошая прибыль, и главное мега хайп на весь мир.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Аlександр Ще одна ілюстрація недолугості "англо-саксонської" "системи", елементи якої "доброзичливці" прищеплюють в Україні, в т.ч. в медицині. Приклад Іраку - наочний. Зруйнували наявну систему державного управління (де доцільно було б лише замінити керівництво), тужилися, втілили "радники" "стандарти" в їхньому розумінні. Величезні витрати, результат = 0,0.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell