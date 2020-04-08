С лекарствами тоже напряженка - можно купить только одну пачку парацетамола в руки. Что для британцев непривычно: все болезни, от простуды до отравления, они лечат жаропонижающим. Другие лекарства без рецепта здесь просто не купить.

А вам нужно направление, без которого даже ни одна частная больница не примет, потому что все регистрируется в одной системе".

Несмотря на вроде бы доступную медицину (в Великобритании она бесплатная), многие заболевшие коронавирусом не могут получить медицинской помощи.Вначале британское правительство надеялось, что если значительная часть, например, 60% населения заболеет и выздоровеет, то у остальных выработается иммунитет к вирусу.Но когда эпидемия начала нарастать, ввели карантин, который пока не помог сбавить обороты коронавирусной атаки.Тем временем у просых брианцев другие проблемы - в стране делают мало тестов, да и не лечат толком. Лишь советуя оставаться дома и пить парацетамол, а в больницы пациенты с коронавирусом попадают уже в запущенном состоянии, когда в большинстве случаев спасти их уже невозможно.Об этом нам рассказали сразу несколько собеседников, живущих в ЛондонеПо их рассказам, национальная служба здравоохранения Великобритании прямо просит людей не приходить в больницу, если они думают, что у них есть симптомы.Объясняют, что не знают, как этот вирус распространяется и дают стандартные советы: мыть руки с мылом 20 секунд, чихать в салфетку, избегать тех, кто плохо себя чувствует.Кстати, маски и перчатки в одной из самых развитых стран мира – огромный дефицит, поскольку свое производство было закрыто еще при Маргарет Тетчер в 80-х."У англичан рецепт на все случаи жизни, в том числе и для коронавируса, – мойте руки, пейте парацетамол. В Британии не понимают, что это не лекарство, а просто снятие симптомов боли, - рассказывает об особенностях британской медицины бывшая украинка, а нынче живущая в Лондоне политический обозреватель Ирина Мартин. - У них нет профилактической медицины, это вам не школа Семашко.Эта система заточена на то, что у терапевта, семейного врача, есть бюджет, из которого он сам решает, кого он направляет к специалисту. Например, вы пришли и жалуетесь на проблемы с животом, он говорит: "Я посмотрю", или вы жалуетесь на боль в глазах, он говорит: "Я посмотрю". И только после его осмотра терапевт принимает решение. А он реально смотрит и как гинеколог, и как проктолог, и как глазник. И вот он посмотрел и говорит: "Я думаю, там все хорошо. Идите домой".Семейные врачи (в Англии - муниципальные доктора общей практики) не принимают уже несколько недель, клиники перешли на консультации по телефону или в онлайн-режиме. Больницы переполнены и попасть туда очень сложно."Пока же человек, который заподозрил у себя "ковид", звонит в больницу, на специальный номер, по которому отвечает медсестра и она ставит диагноз по телефону. Если приехать в больницу с подозрением на коронавирус, не позвонив по этому номеру, то там просто не примут и отошлют обратно домой. Тестов никому не делают. Ведь если человек приехал, ему сделали тест и окажется, что он заражен "ковидом", по протоколу лечения его обязаны оставить в больнице. А в больницах не хватает мест, коек, кислорода, аппаратов вентиляции легких и медперсонала, многие врачи болеют. Каждая больница старается откреститься от пациентов с коронавирусом, чтобы их было поменьше", - рассказывает Мартин.То, что у врачей есть негласная разнарядка делать все, чтобы не допускать людей до больниц, подтверждает в беседе с нами реаниматолог одной из британских клиник, бывшая украинка Ольга, пожелавшая сохранить анонимность.По ее словам, тесты делают только медработникам, а больным - уже после смерти."В Великобритании нет протокола лечения коронавируса. Обычно протокол лечения в любой западной стране очень жесткий, иначе врача будут судить. До эпидемии "ковида" протокол лечения инфекционной пневмонии заключался в том, что дают два антивирусных препарата. Но врачи сейчас не дают ничего тем, кто поступает с пневмонией и подозрением на коронавирус, ссылаясь на отсутствие подтвержденного исследования о том, что те препараты, которые должны давать при пневмонии, лечат "ковид". Но это отговорка, официальная позиция. Неофициально – этих лекарств недостаточно. По приезду в больницу никто не получает медикаментозное лечение, людей лишь подключают к аппарату вентиляции легких. Ежедневно в нашу больницу поступает до 150 человек, а выздоровели после "вентилятора" только двое", - рассказывает нам медик.