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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 976977978979

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 186
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
39
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:40

  centurionus написав:Аlександр
Ще одна ілюстрація недолугості "англо-саксонської" "системи", елементи якої "доброзичливці" прищеплюють в Україні, в т.ч. в медицині.

Любая медсистема, в том числе и Семашко, сможет полноценно функционировать только при должном финансировании. А в западных странах, несмотря на их самые передовые технологии и уровень благосостояния в кредит, все перечеркивают два жирных минуса:
1. Нельзя без рецепта купить лекарства, как в Великобритании.
2. Астрономические счета за лечение, если нет медстраховки, как в США.
  lapay написав:
  centurionus написав:І що? Як це стосується істини? Миття рук сильно допомагає при грипові?

Коли в Києві була іспанка, то не тільки був карантин, але і вимиті вулиці блистіли, як котячі яйця. І смертність була в рази менше, ніж в Іспанії. Як і зараз.

Это что-ли при большевиках-коммунистах :roll: :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:48

Аlександр
Ну в Рашке ситуации на порядок хуже, одно хорошо что можно правду не говорить
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:51

  Аlександр написав:
  centurionus написав:Нарешті, більшість американських керманичів та журнашльондр осяяло очевидне: можливість передачі через дихання.
Особливо наголошують на такій можливості для бігунів в людних, популярних для бігу місцях - через активне дихання.
До речі, світило-санітарка супрун пару днів тому озвучувала несенітниці про миття рук та відсутність необхідності носіння масок.

До одного места, как оно передается.
Важно другое - в странах захворавшего запада от простудных заболеваний вместе с ихними осложнениями, элементарных лекарств нет, тех же антибиотиков. Вернее свободной продажи лекарств без рецепта.
Как у нас? Захворал, пошел в аптеку, купил антибиотики - принял и уже здоров через несколько дней. А то и вовсе спокойно болезнь на ногах переносишь.
А как у них? Парацетамол от всего и вся, бо без рецепта врача в аптеке тебе будет полная болта. А врач выпишет рецепт только на основании протокола лечения, иначе под суд угодит.
Почему в Британии одна из самых тяжелых ситуаций с коронавирусом в Европе

Несмотря на вроде бы доступную медицину (в Великобритании она бесплатная), многие заболевшие коронавирусом не могут получить медицинской помощи.

Вначале британское правительство надеялось, что если значительная часть, например, 60% населения заболеет и выздоровеет, то у остальных выработается иммунитет к вирусу.

Но когда эпидемия начала нарастать, ввели карантин, который пока не помог сбавить обороты коронавирусной атаки.

Тем временем у просых брианцев другие проблемы - в стране делают мало тестов, да и не лечат толком. Лишь советуя оставаться дома и пить парацетамол, а в больницы пациенты с коронавирусом попадают уже в запущенном состоянии, когда в большинстве случаев спасти их уже невозможно.

Об этом нам рассказали сразу несколько собеседников, живущих в Лондоне

По их рассказам, национальная служба здравоохранения Великобритании прямо просит людей не приходить в больницу, если они думают, что у них есть симптомы.

Объясняют, что не знают, как этот вирус распространяется и дают стандартные советы: мыть руки с мылом 20 секунд, чихать в салфетку, избегать тех, кто плохо себя чувствует.

Кстати, маски и перчатки в одной из самых развитых стран мира – огромный дефицит, поскольку свое производство было закрыто еще при Маргарет Тетчер в 80-х.

С лекарствами тоже напряженка - можно купить только одну пачку парацетамола в руки. Что для британцев непривычно: все болезни, от простуды до отравления, они лечат жаропонижающим. Другие лекарства без рецепта здесь просто не купить.

"У англичан рецепт на все случаи жизни, в том числе и для коронавируса, – мойте руки, пейте парацетамол. В Британии не понимают, что это не лекарство, а просто снятие симптомов боли, - рассказывает об особенностях британской медицины бывшая украинка, а нынче живущая в Лондоне политический обозреватель Ирина Мартин. - У них нет профилактической медицины, это вам не школа Семашко.

Эта система заточена на то, что у терапевта, семейного врача, есть бюджет, из которого он сам решает, кого он направляет к специалисту. Например, вы пришли и жалуетесь на проблемы с животом, он говорит: "Я посмотрю", или вы жалуетесь на боль в глазах, он говорит: "Я посмотрю". И только после его осмотра терапевт принимает решение. А он реально смотрит и как гинеколог, и как проктолог, и как глазник. И вот он посмотрел и говорит: "Я думаю, там все хорошо. Идите домой". А вам нужно направление, без которого даже ни одна частная больница не примет, потому что все регистрируется в одной системе".

Семейные врачи (в Англии - муниципальные доктора общей практики) не принимают уже несколько недель, клиники перешли на консультации по телефону или в онлайн-режиме. Больницы переполнены и попасть туда очень сложно.

"Пока же человек, который заподозрил у себя "ковид", звонит в больницу, на специальный номер, по которому отвечает медсестра и она ставит диагноз по телефону. Если приехать в больницу с подозрением на коронавирус, не позвонив по этому номеру, то там просто не примут и отошлют обратно домой. Тестов никому не делают. Ведь если человек приехал, ему сделали тест и окажется, что он заражен "ковидом", по протоколу лечения его обязаны оставить в больнице. А в больницах не хватает мест, коек, кислорода, аппаратов вентиляции легких и медперсонала, многие врачи болеют. Каждая больница старается откреститься от пациентов с коронавирусом, чтобы их было поменьше", - рассказывает Мартин.

То, что у врачей есть негласная разнарядка делать все, чтобы не допускать людей до больниц, подтверждает в беседе с нами реаниматолог одной из британских клиник, бывшая украинка Ольга, пожелавшая сохранить анонимность.

По ее словам, тесты делают только медработникам, а больным - уже после смерти.

"В Великобритании нет протокола лечения коронавируса. Обычно протокол лечения в любой западной стране очень жесткий, иначе врача будут судить. До эпидемии "ковида" протокол лечения инфекционной пневмонии заключался в том, что дают два антивирусных препарата. Но врачи сейчас не дают ничего тем, кто поступает с пневмонией и подозрением на коронавирус, ссылаясь на отсутствие подтвержденного исследования о том, что те препараты, которые должны давать при пневмонии, лечат "ковид". Но это отговорка, официальная позиция. Неофициально – этих лекарств недостаточно. По приезду в больницу никто не получает медикаментозное лечение, людей лишь подключают к аппарату вентиляции легких. Ежедневно в нашу больницу поступает до 150 человек, а выздоровели после "вентилятора" только двое", - рассказывает нам медик.


Получается, из-за переполненных больниц, невозможности попасть на прием к семейному врачу и продажи лекарств только по рецептам многие британцы фактически утратили доступ к любому лечению (даже к самолечению). Наглядный пример, почему не надо тупо копировать западную систему здравоохранения.
По моему мнению, продажа всех лекарств только по рецептам – грубое нарушение прав человека.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:По моему мнению, продажа всех лекарств только по рецептам – грубое нарушение прав человека.
как и запрет водить авто без прав :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:58

  juristkostya написав:
  Schmit написав:По моему мнению, продажа всех лекарств только по рецептам – грубое нарушение прав человека.
как и запрет водить авто без прав :-)

Вы не путайте. Вождение без прав опасно для окружающих, а мое самолечение - только для меня.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 19:01

  Schmit написав:
  juristkostya написав:
  Schmit написав:По моему мнению, продажа всех лекарств только по рецептам – грубое нарушение прав человека.
как и запрет водить авто без прав :-)

Вы не путайте. Вождение без прав опасно для окружающих, а мое самолечение - только для меня.

глупости. Бесконтрольное употребление антибиотиков способствует появлению устойчивых форм возбудителей и опасно в государственном масштабе.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 19:07

  Ukrainian написав:Аlександр
Ну в Рашке ситуации на порядок хуже, одно хорошо что можно правду не говорить

Ну а мы каким боком к России относимся :roll:
  Schmit написав:Получается, из-за переполненных больниц, невозможности попасть на прием к семейному врачу и продажи лекарств только по рецептам многие британцы фактически утратили доступ к любому лечению (даже к самолечению). Наглядный пример, почему не надо тупо копировать западную систему здравоохранения.
По моему мнению, продажа всех лекарств только по рецептам – грубое нарушение прав человека.

Совершенно верно!
Плюс еще сам врач должен быть грамотным специалистом, которому можно доверить свою жизнь и здоровье. Бо иначе, как выпишет препарат... А другой без рецепта в аптеке не купишь. Ведь у нас как? Поплохело, побежал в аптеку, где сразу же купил уже хорошо зарекомендовавший себя антибиотик, не дав распространиться болезни. А у них, пока дождешься приема врача, рецепта... Короче, классическая Испанка 20 века, когда не было пенициллина.

Интересно еще сравнить статистику заболеваний COVID-19 в странах со свободной продажей лекарств со странами, где такой возможности нет, но зато в достатке есть тесты и протоколы лечения.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 19:14

Мировой заговор COVID-19
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