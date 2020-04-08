centurionus написав:Аlександр Ще одна ілюстрація недолугості "англо-саксонської" "системи", елементи якої "доброзичливці" прищеплюють в Україні, в т.ч. в медицині.
Любая медсистема, в том числе и Семашко, сможет полноценно функционировать только при должном финансировании. А в западных странах, несмотря на их самые передовые технологии и уровень благосостояния в кредит, все перечеркивают два жирных минуса: 1. Нельзя без рецепта купить лекарства, как в Великобритании. 2. Астрономические счета за лечение, если нет медстраховки, как в США.
lapay написав:
centurionus написав:І що? Як це стосується істини? Миття рук сильно допомагає при грипові?
Коли в Києві була іспанка, то не тільки був карантин, але і вимиті вулиці блистіли, як котячі яйця. І смертність була в рази менше, ніж в Іспанії. Як і зараз.
centurionus написав:Нарешті, більшість американських керманичів та журнашльондр осяяло очевидне: можливість передачі через дихання. Особливо наголошують на такій можливості для бігунів в людних, популярних для бігу місцях - через активне дихання. До речі, світило-санітарка супрун пару днів тому озвучувала несенітниці про миття рук та відсутність необхідності носіння масок.
До одного места, как оно передается. Важно другое - в странах захворавшего запада от простудных заболеваний вместе с ихними осложнениями, элементарных лекарств нет, тех же антибиотиков. Вернее свободной продажи лекарств без рецепта. Как у нас? Захворал, пошел в аптеку, купил антибиотики - принял и уже здоров через несколько дней. А то и вовсе спокойно болезнь на ногах переносишь. А как у них? Парацетамол от всего и вся, бо без рецепта врача в аптеке тебе будет полная болта. А врач выпишет рецепт только на основании протокола лечения, иначе под суд угодит.
Несмотря на вроде бы доступную медицину (в Великобритании она бесплатная), многие заболевшие коронавирусом не могут получить медицинской помощи.
Вначале британское правительство надеялось, что если значительная часть, например, 60% населения заболеет и выздоровеет, то у остальных выработается иммунитет к вирусу.
Но когда эпидемия начала нарастать, ввели карантин, который пока не помог сбавить обороты коронавирусной атаки.
Тем временем у просых брианцев другие проблемы - в стране делают мало тестов, да и не лечат толком. Лишь советуя оставаться дома и пить парацетамол, а в больницы пациенты с коронавирусом попадают уже в запущенном состоянии, когда в большинстве случаев спасти их уже невозможно.
Об этом нам рассказали сразу несколько собеседников, живущих в Лондоне
По их рассказам, национальная служба здравоохранения Великобритании прямо просит людей не приходить в больницу, если они думают, что у них есть симптомы.
Объясняют, что не знают, как этот вирус распространяется и дают стандартные советы: мыть руки с мылом 20 секунд, чихать в салфетку, избегать тех, кто плохо себя чувствует.
Кстати, маски и перчатки в одной из самых развитых стран мира – огромный дефицит, поскольку свое производство было закрыто еще при Маргарет Тетчер в 80-х.
С лекарствами тоже напряженка - можно купить только одну пачку парацетамола в руки. Что для британцев непривычно: все болезни, от простуды до отравления, они лечат жаропонижающим. Другие лекарства без рецепта здесь просто не купить.
"У англичан рецепт на все случаи жизни, в том числе и для коронавируса, – мойте руки, пейте парацетамол. В Британии не понимают, что это не лекарство, а просто снятие симптомов боли, - рассказывает об особенностях британской медицины бывшая украинка, а нынче живущая в Лондоне политический обозреватель Ирина Мартин. - У них нет профилактической медицины, это вам не школа Семашко.
Эта система заточена на то, что у терапевта, семейного врача, есть бюджет, из которого он сам решает, кого он направляет к специалисту. Например, вы пришли и жалуетесь на проблемы с животом, он говорит: "Я посмотрю", или вы жалуетесь на боль в глазах, он говорит: "Я посмотрю". И только после его осмотра терапевт принимает решение. А он реально смотрит и как гинеколог, и как проктолог, и как глазник. И вот он посмотрел и говорит: "Я думаю, там все хорошо. Идите домой". А вам нужно направление, без которого даже ни одна частная больница не примет, потому что все регистрируется в одной системе".
Семейные врачи (в Англии - муниципальные доктора общей практики) не принимают уже несколько недель, клиники перешли на консультации по телефону или в онлайн-режиме. Больницы переполнены и попасть туда очень сложно.
"Пока же человек, который заподозрил у себя "ковид", звонит в больницу, на специальный номер, по которому отвечает медсестра и она ставит диагноз по телефону. Если приехать в больницу с подозрением на коронавирус, не позвонив по этому номеру, то там просто не примут и отошлют обратно домой. Тестов никому не делают. Ведь если человек приехал, ему сделали тест и окажется, что он заражен "ковидом", по протоколу лечения его обязаны оставить в больнице. А в больницах не хватает мест, коек, кислорода, аппаратов вентиляции легких и медперсонала, многие врачи болеют. Каждая больница старается откреститься от пациентов с коронавирусом, чтобы их было поменьше", - рассказывает Мартин.
То, что у врачей есть негласная разнарядка делать все, чтобы не допускать людей до больниц, подтверждает в беседе с нами реаниматолог одной из британских клиник, бывшая украинка Ольга, пожелавшая сохранить анонимность.
По ее словам, тесты делают только медработникам, а больным - уже после смерти.
"В Великобритании нет протокола лечения коронавируса. Обычно протокол лечения в любой западной стране очень жесткий, иначе врача будут судить. До эпидемии "ковида" протокол лечения инфекционной пневмонии заключался в том, что дают два антивирусных препарата. Но врачи сейчас не дают ничего тем, кто поступает с пневмонией и подозрением на коронавирус, ссылаясь на отсутствие подтвержденного исследования о том, что те препараты, которые должны давать при пневмонии, лечат "ковид". Но это отговорка, официальная позиция. Неофициально – этих лекарств недостаточно. По приезду в больницу никто не получает медикаментозное лечение, людей лишь подключают к аппарату вентиляции легких. Ежедневно в нашу больницу поступает до 150 человек, а выздоровели после "вентилятора" только двое", - рассказывает нам медик.
Получается, из-за переполненных больниц, невозможности попасть на прием к семейному врачу и продажи лекарств только по рецептам многие британцы фактически утратили доступ к любому лечению (даже к самолечению). Наглядный пример, почему не надо тупо копировать западную систему здравоохранения. По моему мнению, продажа всех лекарств только по рецептам – грубое нарушение прав человека.
Ukrainian написав:Аlександр Ну в Рашке ситуации на порядок хуже, одно хорошо что можно правду не говорить
Ну а мы каким боком к России относимся
Schmit написав:Получается, из-за переполненных больниц, невозможности попасть на прием к семейному врачу и продажи лекарств только по рецептам многие британцы фактически утратили доступ к любому лечению (даже к самолечению). Наглядный пример, почему не надо тупо копировать западную систему здравоохранения. По моему мнению, продажа всех лекарств только по рецептам – грубое нарушение прав человека.
Совершенно верно! Плюс еще сам врач должен быть грамотным специалистом, которому можно доверить свою жизнь и здоровье. Бо иначе, как выпишет препарат... А другой без рецепта в аптеке не купишь. Ведь у нас как? Поплохело, побежал в аптеку, где сразу же купил уже хорошо зарекомендовавший себя антибиотик, не дав распространиться болезни. А у них, пока дождешься приема врача, рецепта... Короче, классическая Испанка 20 века, когда не было пенициллина.
Интересно еще сравнить статистику заболеваний COVID-19 в странах со свободной продажей лекарств со странами, где такой возможности нет, но зато в достатке есть тесты и протоколы лечения.