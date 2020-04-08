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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 990991992993994>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 187
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
40
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:31

Я не против науки, конечно.
Но в последнее время результаты неубедительны. Такое ощущение, что развитие остановилось. Кроме каких-то коммерческих заказов, да и то на основе прошлых наработок
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:32

  st512 написав:С такой задымленностью в Киеве и области, проблемы с легкими начнутся у тех у кого их раньше не было. Жаль болеющих нынче Киевлян, дышать просто нечем. Поход в лес пришлось перенести

не турбуйтеся у москалів такі ж проблеми всього 15 секунд з 1,53 хв :mrgreen:
https://youtu.be/pSPcvpp29YY?t=113
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:35

  juristkostya написав:
  Schmit написав:По моему мнению, продажа всех лекарств только по рецептам – грубое нарушение прав человека.
как и запрет водить авто без прав :-)

як ходити по вулиці без маски і паспорта
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:41

  Starikan написав:
  freeze написав:Почти половина больных COVID-19 заразилась от людей без симптомов.
К такому выводу пришли ученые из Гуанчжоу, их исследования опубликовал медицинский журнал Гуанчжоу Nature Medicine.
Это означает, что человек, который чувствует себя хорошо, начинает заражать других людей до проявления первых признаков болезни. Так, значительная часть передачи инфекции происходит до первых симптомов.

Nature Medicine - английский журнал издательства Nature Publishing Group, которое базируется в Нью-Йорке.

И все эти выводы пока весьма дискуссионны.

я за вас прослушал всего Комаровского
и прошу обратить внимание на https://youtu.be/eIbwdObYZ1g?t=1805 начало 30,05
Главный эпедимиолог китайского центра по контролю и профилактике заболеваний утверждает категорически обратное !
Востаннє редагувалось yama в Суб 18 кві, 2020 23:46, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:46

  Вкладчик1234 написав:juristkostya, нет результата - нет авторитета.
Откуда сам вирус взялся - тоже вопрос. Не от тех ли "учёных"?
желание чудесным образом получить результат немедленно - верный признак ненаучного подхода с вашей стороны. Детского, если уж совсем прямо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:47

  Вкладчик1234 написав:Я не против науки, конечно.
Но в последнее время результаты неубедительны. Такое ощущение, что развитие остановилось. Кроме каких-то коммерческих заказов, да и то на основе прошлых наработок
а что вы знаете о новейших достижениях науки?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:48

  Son of Sun написав:
  aklex написав:На всякий случай спрошу. Если верить вам, что на кону миллионы жизней и все так опасно, можете сказать почему например в Германии из всех карантинных мер ввели только закрытие садиков, школ и массовых мероприятий? Это при том, что у них статистика довольно массовая.
Они что-то знают другое?
Или у них на столько железные яйца и они так уверены в своем здравохранении, что вылечат любого?

Там люди сидят дома, ходят в масках, держат дистанцию, потому что рекомендовано так делать, а не от того, что полицаи бегают по улицам и ловят идиотов без масок.

ні, просто там каральний механізм держави працює набагато чіткіше,
тому вільнолюдям там зле.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:00

  reus написав:.....
Все, кто сейчас говорят, пишут на Украине хотят, чтобы Украина снова стала колонией.

Не перегибайте.
Лично знаю в России людей, активно выступавших против путинской политики в отношении Украины (вплоть до участия в демонстрациях) и говорящих "на Украине". Привычки менять не так легко.
В своё время сам часто оговаривался пока не привык. Да и многие так.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:00

  artlife написав:Зображення


скоро все станут аграриями , с нашей то засухой .
как приготовить крысу на ужин - станет актуальной темой
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вот это разгон, счёт смертям пошел на десятки тысяч ежедневно.
Zebra
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