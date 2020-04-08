freeze написав:Почти половина больных COVID-19 заразилась от людей без симптомов. К такому выводу пришли ученые из Гуанчжоу, их исследования опубликовал медицинский журнал Гуанчжоу Nature Medicine. Это означает, что человек, который чувствует себя хорошо, начинает заражать других людей до проявления первых признаков болезни. Так, значительная часть передачи инфекции происходит до первых симптомов.
Nature Medicine - английский журнал издательства Nature Publishing Group, которое базируется в Нью-Йорке.
И все эти выводы пока весьма дискуссионны.
я за вас прослушал всего Комаровского и прошу обратить внимание на https://youtu.be/eIbwdObYZ1g?t=1805 начало 30,05 Главный эпедимиолог китайского центра по контролю и профилактике заболеваний утверждает категорически обратное !
Востаннє редагувалось yama в Суб 18 кві, 2020 23:46, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ? Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Вкладчик1234 написав:Я не против науки, конечно. Но в последнее время результаты неубедительны. Такое ощущение, что развитие остановилось. Кроме каких-то коммерческих заказов, да и то на основе прошлых наработок
aklex написав:На всякий случай спрошу. Если верить вам, что на кону миллионы жизней и все так опасно, можете сказать почему например в Германии из всех карантинных мер ввели только закрытие садиков, школ и массовых мероприятий? Это при том, что у них статистика довольно массовая. Они что-то знают другое? Или у них на столько железные яйца и они так уверены в своем здравохранении, что вылечат любого?
Там люди сидят дома, ходят в масках, держат дистанцию, потому что рекомендовано так делать, а не от того, что полицаи бегают по улицам и ловят идиотов без масок.
ні, просто там каральний механізм держави працює набагато чіткіше, тому вільнолюдям там зле.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
reus написав:..... Все, кто сейчас говорят, пишут на Украине хотят, чтобы Украина снова стала колонией.
Не перегибайте. Лично знаю в России людей, активно выступавших против путинской политики в отношении Украины (вплоть до участия в демонстрациях) и говорящих "на Украине". Привычки менять не так легко. В своё время сам часто оговаривался пока не привык. Да и многие так.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.