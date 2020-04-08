Додано: Суб 18 кві, 2020 23:31

Я не против науки, конечно.

Но в последнее время результаты неубедительны. Такое ощущение, что развитие остановилось. Кроме каких-то коммерческих заказов, да и то на основе прошлых наработок

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин