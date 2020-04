Додано: Нед 19 кві, 2020 01:46

yanyura написав: hume написав: https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-CO-cosc?cosc,52.302,28.806,6,m:e4ZagXM



об.ясните по чернобылю. С недавних пор уровень подскочил до 3500 вместо 300



Если вы ощущаете во рту металлический привкус, значит во вдыхаемом воздухе есть Иод-131, т.е. опасность облучения щитовидки, если привкуса нет, вам особо ничего не грозит, кроме вони и дополнительной грязи. Если вы ощущаете во рту металлический привкус, значит во вдыхаемом воздухе есть Иод-131, т.е. опасность облучения щитовидки, если привкуса нет, вам особо ничего не грозит, кроме вони и дополнительной грязи.



йода нет с июня 1986 года

по ссылке единицы измерения газообразных загрязнителей в ppbv йода нет с июня 1986 годапо ссылке единицы измерения газообразных загрязнителей в ppbv

