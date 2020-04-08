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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 991992993994> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 187 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 40 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 30 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 33 Всього голосів : 187 Додано: Нед 19 кві, 2020 00:31 холява написав: Пенсионер написав: холява написав:

Ну , а что может предложить сподвижник Луи Пастера ?

Вакцину,прогрессивный метод лечения , выращенные легкие ? Ну , а что может предложить сподвижник Луи Пастера ?Вакцину,прогрессивный метод лечения , выращенные легкие ?

Я конечно не Пастер, но лично мне реакция Лукашенко на новую разновидность ОРЗ нравится гораздо больше. Я практически и не заметил как переболел этим с позволения сказать ужасно смертельным заболеванием (коронавирус). Во всяком случае грипп переносил значительно хуже. Я конечно не Пастер, но лично мне реакция Лукашенко на новую разновидность ОРЗ нравится гораздо больше. Я практически и не заметил как переболел этим с позволения сказать ужасно смертельным заболеванием (коронавирус). Во всяком случае грипп переносил значительно хуже.



Ну и что же ?

Вы обратились в поликлинику , инфекционную больницу , провели тест на короновирус ?

Или Вы тихонько переболели , не сообщив никому , и заразили массу народа ? Ну и что же ?Вы обратились в поликлинику , инфекционную больницу , провели тест на короновирус ?Или Вы тихонько переболели , не сообщив никому , и заразили массу народа ?

Какая больница? У меня даже температура выше 37 не поднималась. Заразилась только наверное жена, правда у нее один день было 37,3. По результатам теста на антитела в частной клинике определели, что да переболел. Жена не сдавала тест. Живем в селе. В магазин раз в четыре дня в маске и перчатках. Так что все соблюдалось. Какая больница? У меня даже температура выше 37 не поднималась. Заразилась только наверное жена, правда у нее один день было 37,3. По результатам теста на антитела в частной клинике определели, что да переболел. Жена не сдавала тест. Живем в селе. В магазин раз в четыре дня в маске и перчатках. Так что все соблюдалось. Пенсионер

Повідомлень: 1758 З нами з: 13.10.08 Подякував: 48 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 00:35 jump написав: Львів вже другий місяць живе в режимі карантину – у колись залюдненому центрі, так само як по всьому місту, зачинені всі ресторації та кав’ярні. Львів вже другий місяць живе в режимі карантину – у колись залюдненому центрі, так само як по всьому місту, зачинені всі ресторації та кав’ярні.

1) не надо было класть все яйца в одну корзинку ! надо было думать про что-то кроме туризма ! привыкли жить только за счет туристов , может хоть теперь одумаются.

2) наконец-то я как львовянин отдохну от этих туристов и забитого бухарями круглосуточно центра , уже толком тошнит от такого количества заведений ...только бухать и жрать и шалав снимать ( секс туризм) вот и вся культурная жизнь в культурной столице Украины , можно свободно спокойно погулять центром наслаждаясь тишиной и архитектурой ...

3) очень толстая реклама готеля о котором я до этого "ни сном ни духом" ну открыли молодцы ... но лучше бы новый бордель культурный открыли могли бы сделать во Львове зону для борделей где-то чуть за городом сделать район красных фонарей

4) наконец-то пенсионеров заставили платить в общественном транспорте ! и наконец-то стало ездить свободно , но ждать его долго решилась транспортная проблема

короче карантин мне начал нравиться я быстрей добираюсь на работу быстрей домой ( отсутствие пробок) гуляю спокойными тихими улицами ...благодать ...



Если бы не запрет на прогулки в парках ,на который с оглядкой ,но все кладут болт , то изменения от карантина мне в целом нравятся из места для пожрать побухать и места для секс туризма, Львов становиться таки чем-то еще . Я рад что нет туристов . 1) не надо было класть все яйца в одну корзинку ! надо было думать про что-то кроме туризма ! привыкли жить только за счет туристов , может хоть теперь одумаются.2) наконец-то я как львовянин отдохну от этих туристов и забитого бухарями круглосуточно центра , уже толком тошнит от такого количества заведений ...только бухать и жрать и шалав снимать ( секс туризм) вот и вся культурная жизнь в культурной столице Украины , можно свободно спокойно погулять центром наслаждаясь тишиной и архитектурой ...3) очень толстая реклама готеля о котором я до этого "ни сном ни духом" ну открыли молодцы ... но лучше бы новый бордельоткрыли могли бы сделать во Львове зону для борделей где-то чуть за городом сделать район красных фонарей4) наконец-то пенсионеров заставили платить в общественном транспорте ! и наконец-то стало ездить свободно , но ждать его долгокороче карантин мне начал нравиться я быстрей добираюсь на работу быстрей домой ( отсутствие пробок) гуляю спокойными тихими улицами ...благодать ...Если бы не запрет на прогулки в парках ,на который с оглядкой ,но все кладут болт , то изменения от карантина мне в целом нравятся из места для пожрать побухать и места для секс туризма, Львов становиться таки чем-то еще . Я рад что нет туристов https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?

Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются . yama Повідомлень: 2210 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4155 раз. Подякували: 428 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 00:47 hume написав: https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-CO-cosc?cosc,52.302,28.806,6,m:e4ZagXM



об.ясните по чернобылю. С недавних пор уровень подскочил до 3500 вместо 300



Извините за офтоп, прпосто ветка более активная https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-CO-cosc?cosc,52.302,28.806,6,m:e4ZagXMоб.ясните по чернобылю. С недавних пор уровень подскочил до 3500 вместо 300Извините за офтоп, прпосто ветка более активная

Если вы ощущаете во рту металлический привкус, значит во вдыхаемом воздухе есть Иод-131, т.е. опасность облучения щитовидки, если привкуса нет, вам особо ничего не грозит, кроме вони и дополнительной грязи. Если вы ощущаете во рту металлический привкус, значит во вдыхаемом воздухе есть Иод-131, т.е. опасность облучения щитовидки, если привкуса нет, вам особо ничего не грозит, кроме вони и дополнительной грязи. yanyura Повідомлень: 5499 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1830 раз. Подякували: 1285 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 00:50 Вкладчик1234 написав: ..........

Наука, в частности медицина, утрачивает авторитет по объективным причинам.

Она заменилась маркетингом и торговлей.

Неважно помогает припарат или нет - главное продать. И не просто продать - а максимально заработать (минимально вложив, и максимально повысив ценник).



В частности с короной - вроде уже и РНК расшифровали, и прошлый опыт имеют, - но всё никак не могут предложить ничего лучше мытья рук и сидения дома. Лечение - методом тыка от фуфломицинов до ветеринарных препаратов, и лекарств от ВИЧ и малярии. Это научный подход? ..........Наука, в частности медицина, утрачивает авторитет по объективным причинам.Она заменилась маркетингом и торговлей.Неважно помогает припарат или нет - главное продать. И не просто продать - а максимально заработать (минимально вложив, и максимально повысив ценник).В частности с короной - вроде уже и РНК расшифровали, и прошлый опыт имеют, - но всё никак не могут предложить ничего лучше мытья рук и сидения дома. Лечение - методом тыка от фуфломицинов до ветеринарных препаратов, и лекарств от ВИЧ и малярии. Это научный подход?

Не очень научный.

В другом посте (

Толку, что в др. странах (как и у нас) протоколы есть, когда сами врачи признаются, что нет подтверждённых результатов успешного лечения. Т.е. похоже, что пока во всём мире стадия экспериментов на огромных массах людей и лекарства даются, скорее, для того, чтобы врачи не чувствовали свою беспомощность. А там как получится, авось организм выдюжит и выздоровеет. Как в старом анекдоте:

- врач больному - "Ну что лечить будем или сами помрёте?"

Но из того, что наука пока не всё может (да всё никогда и не сможет) можно сделать разные выводы.

Можно не верить в науку и её методы, выводы и предлагаемые решения. Тогда остаётся - молебны и крестные ходы. И поиски виновных - по вкусу - евреи, УПЦ МП, заробитчане, китайцы, американцы, москали. При желании можно и ещё придумать, вплоть до жителей Нубиру.

А можно трезво оценить проблемы человечества и угрозы - те же вирусы, климатические, проблемы нехватки энергии, перенаселения (на мой взгляд, наиболее сложная) - и несколько сократить гонку вооружений, сосредоточив больше сил и средств на их решении. Думаю, человечество сильно запаздывает с глобализацией.

Можно было бы много писать, вопрос большой и сложный, но здесь не время и не место.

Здесь и сейчас людям важнее вопрос "в/на", куда поставить букву "У" в православной церкви (ПЦУ или УПЦ) и т.п. Вот не знаю, что поставить - или ? Не очень научный.В другом посте ( viewtopic.php?p=4941205#p4941205 ) я писал:Но из того, что наука пока не всё может (даникогда и не сможет) можно сделать разные выводы.Можно не верить в науку и её методы, выводы и предлагаемые решения. Тогда остаётся - молебны и крестные ходы. И поиски виновных - по вкусу - евреи, УПЦ МП, заробитчане, китайцы, американцы, москали. При желании можно и ещё придумать, вплоть до жителей Нубиру.А можно трезво оценить проблемы человечества и угрозы - те же вирусы, климатические, проблемы нехватки энергии, перенаселения (на мой взгляд, наиболее сложная) - и несколько сократить гонку вооружений, сосредоточив больше сил и средств на их решении. Думаю, человечество сильно запаздывает с глобализацией.Можно было бы много писать, вопрос большой и сложный, но здесь не время и не место.Здесь и сейчас людям важнее вопрос "в/на", куда поставить букву "У" в православной церкви (ПЦУ или УПЦ) и т.п. Вот не знаю, что поставить -или Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16169 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4443 раз. Подякували: 4110 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 01:02 hume написав: https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-CO-cosc?cosc,52.302,28.806,6,m:e4ZagXM



об.ясните по чернобылю. С недавних пор уровень подскочил до 3500 вместо 300



Извините за офтоп, прпосто ветка более активная https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-CO-cosc?cosc,52.302,28.806,6,m:e4ZagXMоб.ясните по чернобылю. С недавних пор уровень подскочил до 3500 вместо 300Извините за офтоп, прпосто ветка более активная

Простите, по Вашей ссылке "концентрация СО". И не в Чернобыле, а на границе с Беларусью.

Не увидел, где посмотреть радиацию. Простите, по Вашей ссылке "концентрация СО". И не в Чернобыле, а на границе с Беларусью.Не увидел, где посмотреть радиацию. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 19 кві, 2020 01:09, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16169 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4443 раз. Подякували: 4110 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 01:04 yama написав: st512 написав: С такой задымленностью в Киеве и области, проблемы с легкими начнутся у тех у кого их раньше не было. Жаль болеющих нынче Киевлян, дышать просто нечем. Поход в лес пришлось перенести С такой задымленностью в Киеве и области, проблемы с легкими начнутся у тех у кого их раньше не было. Жаль болеющих нынче Киевлян, дышать просто нечем. Поход в лес пришлось перенести

не турбуйтеся у москалів такі ж проблеми всього 15 секунд з 1,53 хв

https://youtu.be/pSPcvpp29YY?t=113

не турбуйтеся у москалів такі ж проблеми всього 15 секунд з 1,53 хв

Вам от этого легче?

"Зато у соседа корова сдохла"? Вам от этого легче?"Зато у соседа корова сдохла"? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16169 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4443 раз. Подякували: 4110 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 01:08 ЛАД написав: Думаю, человечество сильно запаздывает с глобализацией.

Думаю, человечество сильно запаздывает с глобализацией.

Не драматизируйте. Глобализация в ее нынешнем понимании началась всего-то в 1951 году. И за мизерный по меркам цивилизации отрезок времени прошла путь до....до всего того, что мы не замечали, пока оно резко не закончилось по причине карантина

Отличная динамика у глобализации, на самом деле. Не драматизируйте. Глобализация в ее нынешнем понимании началась всего-то в 1951 году. И за мизерный по меркам цивилизации отрезок времени прошла путь до....до всего того, что мы не замечали, пока оно резко не закончилось по причине карантинаОтличная динамика у глобализации, на самом деле. juristkostya Повідомлень: 2691 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 811 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 01:12 juristkostya написав: ЛАД написав: Думаю, человечество сильно запаздывает с глобализацией.

Думаю, человечество сильно запаздывает с глобализацией.

Не драматизируйте. Глобализация в ее нынешнем понимании началась всего-то в 1951 году. И за мизерный по меркам цивилизации отрезок времени прошла путь до....до всего того, что мы не замечали, пока оно резко не закончилось по причине карантина

Отличная динамика у глобализации, на самом деле. Не драматизируйте. Глобализация в ее нынешнем понимании началась всего-то в 1951 году. И за мизерный по меркам цивилизации отрезок времени прошла путь до....до всего того, что мы не замечали, пока оно резко не закончилось по причине карантинаОтличная динамика у глобализации, на самом деле.

Динамика неплохая. Но началось всё поздновато.

Нужен был бы значительно более высокий уровень. Сегодняшний не соответствует уровню проблем. Динамика неплохая. Но началось всё поздновато.Нужен был бы значительно более высокий уровень. Сегодняшний не соответствует уровню проблем. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16169 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4443 раз. Подякували: 4110 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 01:27 juristkostya написав: Вкладчик1234 написав: Я не против науки, конечно.

Но в последнее время результаты неубедительны. Такое ощущение, что развитие остановилось. Кроме каких-то коммерческих заказов, да и то на основе прошлых наработок Я не против науки, конечно.Но в последнее время результаты неубедительны. Такое ощущение, что развитие остановилось. Кроме каких-то коммерческих заказов, да и то на основе прошлых наработок а что вы знаете о новейших достижениях науки? а что вы знаете о новейших достижениях науки?

Вкладчик отчасти прав. Наука себе развивается и, возможно, достаточно успешно.

Но каких-то прорывов, влияющих на жизнь людей или хотя бы впечатляющих их нет.

Ну что за последние десятилетия - компьютеризация и мобильная связь. Это, скорее, технические, а не научные достижения.

Авторитет науки сильно вырос в середине прошлого века - после атомной бомбы и полёта в космос. Сейчас такого нет. Вкладчик отчасти прав. Наука себе развивается и, возможно, достаточно успешно.Но каких-то прорывов, влияющих на жизнь людей или хотя бы впечатляющих их нет.Ну что за последние десятилетия - компьютеризация и мобильная связь. Это, скорее, технические, а не научные достижения.Авторитет науки сильно вырос в середине прошлого века - после атомной бомбы и полёта в космос. Сейчас такого нет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16169 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4443 раз. Подякували: 4110 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 01:46 yanyura написав: hume написав: https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-CO-cosc?cosc,52.302,28.806,6,m:e4ZagXM



об.ясните по чернобылю. С недавних пор уровень подскочил до 3500 вместо 300



Извините за офтоп, прпосто ветка более активная https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-CO-cosc?cosc,52.302,28.806,6,m:e4ZagXMоб.ясните по чернобылю. С недавних пор уровень подскочил до 3500 вместо 300Извините за офтоп, прпосто ветка более активная

Если вы ощущаете во рту металлический привкус, значит во вдыхаемом воздухе есть Иод-131, т.е. опасность облучения щитовидки, если привкуса нет, вам особо ничего не грозит, кроме вони и дополнительной грязи. Если вы ощущаете во рту металлический привкус, значит во вдыхаемом воздухе есть Иод-131, т.е. опасность облучения щитовидки, если привкуса нет, вам особо ничего не грозит, кроме вони и дополнительной грязи.



йода нет с июня 1986 года

по ссылке единицы измерения газообразных загрязнителей в ppbv йода нет с июня 1986 годапо ссылке единицы измерения газообразных загрязнителей в ppbv It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2937 З нами з: 14.03.06 Подякував: 172 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 991992993994> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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