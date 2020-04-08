холява написав: Ну , а что может предложить сподвижник Луи Пастера ? Вакцину,прогрессивный метод лечения , выращенные легкие ?
Я конечно не Пастер, но лично мне реакция Лукашенко на новую разновидность ОРЗ нравится гораздо больше. Я практически и не заметил как переболел этим с позволения сказать ужасно смертельным заболеванием (коронавирус). Во всяком случае грипп переносил значительно хуже.
Ну и что же ? Вы обратились в поликлинику , инфекционную больницу , провели тест на короновирус ? Или Вы тихонько переболели , не сообщив никому , и заразили массу народа ?
Какая больница? У меня даже температура выше 37 не поднималась. Заразилась только наверное жена, правда у нее один день было 37,3. По результатам теста на антитела в частной клинике определели, что да переболел. Жена не сдавала тест. Живем в селе. В магазин раз в четыре дня в маске и перчатках. Так что все соблюдалось.
jump написав:Львів вже другий місяць живе в режимі карантину – у колись залюдненому центрі, так само як по всьому місту, зачинені всі ресторації та кав’ярні.
1) не надо было класть все яйца в одну корзинку ! надо было думать про что-то кроме туризма ! привыкли жить только за счет туристов , может хоть теперь одумаются. 2) наконец-то я как львовянин отдохну от этих туристов и забитого бухарями круглосуточно центра , уже толком тошнит от такого количества заведений ...только бухать и жрать и шалав снимать ( секс туризм) вот и вся культурная жизнь в культурной столице Украины , можно свободно спокойно погулять центром наслаждаясь тишиной и архитектурой ... 3) очень толстая реклама готеля о котором я до этого "ни сном ни духом" ну открыли молодцы ... но лучше бы новый бордель культурный открыли могли бы сделать во Львове зону для борделей где-то чуть за городом сделать район красных фонарей 4) наконец-то пенсионеров заставили платить в общественном транспорте ! и наконец-то стало ездить свободно , но ждать его долго решилась транспортная проблема короче карантин мне начал нравиться я быстрей добираюсь на работу быстрей домой ( отсутствие пробок) гуляю спокойными тихими улицами ...благодать ...
Если бы не запрет на прогулки в парках ,на который с оглядкой ,но все кладут болт , то изменения от карантина мне в целом нравятся из места для пожрать побухать и места для секс туризма, Львов становиться таки чем-то еще . Я рад что нет туристов .
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ? Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
об.ясните по чернобылю. С недавних пор уровень подскочил до 3500 вместо 300
Извините за офтоп, прпосто ветка более активная
Если вы ощущаете во рту металлический привкус, значит во вдыхаемом воздухе есть Иод-131, т.е. опасность облучения щитовидки, если привкуса нет, вам особо ничего не грозит, кроме вони и дополнительной грязи.
Вкладчик1234 написав:.......... Наука, в частности медицина, утрачивает авторитет по объективным причинам. Она заменилась маркетингом и торговлей. Неважно помогает припарат или нет - главное продать. И не просто продать - а максимально заработать (минимально вложив, и максимально повысив ценник).
В частности с короной - вроде уже и РНК расшифровали, и прошлый опыт имеют, - но всё никак не могут предложить ничего лучше мытья рук и сидения дома. Лечение - методом тыка от фуфломицинов до ветеринарных препаратов, и лекарств от ВИЧ и малярии. Это научный подход?
Толку, что в др. странах (как и у нас) протоколы есть, когда сами врачи признаются, что нет подтверждённых результатов успешного лечения. Т.е. похоже, что пока во всём мире стадия экспериментов на огромных массах людей и лекарства даются, скорее, для того, чтобы врачи не чувствовали свою беспомощность. А там как получится, авось организм выдюжит и выздоровеет. Как в старом анекдоте: - врач больному - "Ну что лечить будем или сами помрёте?"
Но из того, что наука пока не всё может (да всё никогда и не сможет) можно сделать разные выводы. Можно не верить в науку и её методы, выводы и предлагаемые решения. Тогда остаётся - молебны и крестные ходы. И поиски виновных - по вкусу - евреи, УПЦ МП, заробитчане, китайцы, американцы, москали. При желании можно и ещё придумать, вплоть до жителей Нубиру. А можно трезво оценить проблемы человечества и угрозы - те же вирусы, климатические, проблемы нехватки энергии, перенаселения (на мой взгляд, наиболее сложная) - и несколько сократить гонку вооружений, сосредоточив больше сил и средств на их решении. Думаю, человечество сильно запаздывает с глобализацией. Можно было бы много писать, вопрос большой и сложный, но здесь не время и не место. Здесь и сейчас людям важнее вопрос "в/на", куда поставить букву "У" в православной церкви (ПЦУ или УПЦ) и т.п. Вот не знаю, что поставить - или ?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав: Думаю, человечество сильно запаздывает с глобализацией.
Не драматизируйте. Глобализация в ее нынешнем понимании началась всего-то в 1951 году. И за мизерный по меркам цивилизации отрезок времени прошла путь до....до всего того, что мы не замечали, пока оно резко не закончилось по причине карантина Отличная динамика у глобализации, на самом деле.
ЛАД написав: Думаю, человечество сильно запаздывает с глобализацией.
Не драматизируйте. Глобализация в ее нынешнем понимании началась всего-то в 1951 году. И за мизерный по меркам цивилизации отрезок времени прошла путь до....до всего того, что мы не замечали, пока оно резко не закончилось по причине карантина Отличная динамика у глобализации, на самом деле.
Динамика неплохая. Но началось всё поздновато. Нужен был бы значительно более высокий уровень. Сегодняшний не соответствует уровню проблем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Вкладчик1234 написав:Я не против науки, конечно. Но в последнее время результаты неубедительны. Такое ощущение, что развитие остановилось. Кроме каких-то коммерческих заказов, да и то на основе прошлых наработок
а что вы знаете о новейших достижениях науки?
Вкладчик отчасти прав. Наука себе развивается и, возможно, достаточно успешно. Но каких-то прорывов, влияющих на жизнь людей или хотя бы впечатляющих их нет. Ну что за последние десятилетия - компьютеризация и мобильная связь. Это, скорее, технические, а не научные достижения. Авторитет науки сильно вырос в середине прошлого века - после атомной бомбы и полёта в космос. Сейчас такого нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
об.ясните по чернобылю. С недавних пор уровень подскочил до 3500 вместо 300
Извините за офтоп, прпосто ветка более активная
Если вы ощущаете во рту металлический привкус, значит во вдыхаемом воздухе есть Иод-131, т.е. опасность облучения щитовидки, если привкуса нет, вам особо ничего не грозит, кроме вони и дополнительной грязи.
йода нет с июня 1986 года по ссылке единицы измерения газообразных загрязнителей в ppbv
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California